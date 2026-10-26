Η Apple προχώρησε στη διάθεση νέων αναβαθμίσεων για Mac, Apple Watch και Apple TV

Σύνοψη

Η Apple διέθεσε τις νέες αναβαθμίσεις λογισμικού για τους υπολογιστές Mac, τα Apple Watch και το οικοσύστημα του Apple TV.

Οι ενημερώσεις επικεντρώνονται κυρίως στην επιδιόρθωση σφαλμάτων, την ενίσχυση της συνολικής σταθερότητας των συσκευών και την εφαρμογή κρίσιμων επιθεμάτων ασφαλείας.

Το update του macOS Golden Gate φέρνει βελτιστοποιήσεις στη διαχείριση πόρων για απαιτητικές εφαρμογές, ενώ το watchOS εστιάζει στην ακρίβεια καταγραφής δεδομένων υγείας.

Οι νέες εκδόσεις είναι ήδη διαθέσιμες για λήψη στην Ελλάδα μέσα από το μενού των ρυθμίσεων της εκάστοτε συσκευής.

Η Apple κυκλοφόρησε τις νέες εκδόσεις λογισμικού για το macOS Golden Gate, το watchOS και το tvOS, εστιάζοντας στη σταθερότητα του οικοσυστήματος, τη βελτιστοποίηση της αυτονομίας και την κάλυψη ευπαθειών ασφαλείας. Οι χρήστες στην Ελλάδα μπορούν να αναβαθμίσουν άμεσα τις συσκευές τους μέσα από την εφαρμογή των ρυθμίσεων, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία και τον ταχύτερο συγχρονισμό δεδομένων μέσω του iCloud.

Η στρατηγική της εταιρείας γύρω από τη διάθεση μικρότερων, ενδιάμεσων αναβαθμίσεων καταδεικνύει την προσήλωσή της στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας χρήσης χωρίς απαραίτητα να εισάγονται ριζοσπαστικά νέα χαρακτηριστικά σε κάθε βήμα. Τουναντίον, η έμφαση δίνεται στη διόρθωση προβλημάτων που προέκυψαν από τις μεγάλες αρχικές κυκλοφορίες του φθινοπώρου, διασφαλίζοντας ότι το λογισμικό ωριμάζει ομαλά. Οι ομάδες ανάπτυξης της Apple φαίνεται να συλλέγουν εντατικά αναφορές σφαλμάτων (bug reports) από τους προγραμματιστές και το ευρύ κοινό, ενσωματώνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις σε πακέτα που εγκαθίστανται γρήγορα και με ελάχιστη διακοπή στην εργασία του χρήστη.

Η εξέλιξη των υπολογιστών Mac μέσα από το macOS Golden Gate 27.2

Το macOS 27.2 είναι μια σημαντική αναβάθμιση που στοχεύει κυρίως στην παραγωγικότητα και την ομαλότερη διαχείριση της μνήμης RAM, ειδικά για όσους εργάζονται με βαριά προγράμματα επεξεργασίας βίντεο ή τρισδιάστατου σχεδιασμού. Αρκετοί επαγγελματίες είχαν αναφέρει σποραδικές καθυστερήσεις κατά την εναλλαγή μεταξύ πολλών ανοιχτών παραθύρων σε προηγούμενες εκδόσεις, ένα ζήτημα που φαίνεται να επιλύεται οριστικά με το νέο πακέτο κώδικα. Η διαχείριση της θερμοκρασίας και η κατανομή των διεργασιών στους επεξεργαστές της σειράς M βελτιστοποιούνται περαιτέρω, προσφέροντας ελαφρώς καλύτερη αυτονομία στα MacBook κατά τη χρήση εφαρμογών που απαιτούν υψηλούς πόρους από τη μονάδα γραφικών.

Παράλληλα, έχουν προστεθεί αθόρυβες επιδιορθώσεις σε επίπεδο δικτύωσης, βελτιώνοντας την αξιοπιστία των συνδέσεων Wi-Fi σε περιβάλλοντα με πολλά διαφορετικά δίκτυα και παρεμβολές,κάτι που διευκολύνει όσους εργάζονται από καφετέριες ή μεγάλους γραφειακούς χώρους. Το κέντρο ειδοποιήσεων ανταποκρίνεται πλέον πιο άμεσα, ενώ η αναζήτηση μέσω του Spotlight ευρετηριάζει τα τοπικά αρχεία με μεγαλύτερη ταχύτητα, επιτρέποντας τον άμεσο εντοπισμό εγγράφων χωρίς ανεπιθύμητα κολλήματα. Οι χρήστες οφείλουν να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο ασφαλείας μέσω του Time Machine πριν προχωρήσουν στην εγκατάσταση, παρόλο που η διαδικασία ολοκληρώνεται συνήθως μέσα σε λίγα λεπτά.

Βελτιστοποίηση της καθημερινότητας με τις αλλαγές στο watchOS

Τα Apple Watch αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρακολούθησης υγείας και της καθημερινής άσκησης, γεγονός που καθιστά την ακρίβεια των αισθητήρων πρωταρχικής σημασίας. Η νέα έκδοση watchOS 27.2 εστιάζει στην εξάλειψη ορισμένων ανακριβειών που παρατηρήθηκαν στην καταγραφή των καρδιακών παλμών κατά τη διάρκεια έντονων διαλειμματικών προπονήσεων, προσφέροντας έναν πιο ομαλό και αξιόπιστο αλγόριθμο ανάλυσης δεδομένων. Επίσης, η διαχείριση της ενέργειας κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου έχει αναβαθμιστεί,μειώνοντας την περιττή κατανάλωση μπαταρίας στο παρασκήνιο, ώστε ο χρήστης να ξυπνά με υψηλότερο ποσοστό φόρτισης για να ξεκινήσει τη μέρα του.

Η ταχύτητα συγχρονισμού των ειδοποιήσεων μεταξύ του iPhone και του Apple Watch έχει επίσης βελτιωθεί, μειώνοντας τα φαινόμενα όπου μια ειδοποίηση εμφανιζόταν με ανεπαίσθητη καθυστέρηση στον καρπό του χρήστη. Οι ενσωματωμένες εφαρμογές ανοίγουν αισθητά πιο γρήγορα, και η αλληλεπίδραση με την οθόνη αφής παραμένει απόλυτα ρευστή ακόμα και όταν το ρολόι εκτελεί ταυτόχρονα μετρήσεις οξυγόνου ή ηλεκτροκαρδιογράφημα. Η διαδικασία λήψης του λογισμικού απαιτεί το Apple Watch να είναι συνδεδεμένο στον φορτιστή του και να διαθέτει τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό μπαταρία, ευρισκόμενο εντός εμβέλειας από το συνδεδεμένο iPhone.

Ο ρόλος του tvOS στο σύγχρονο έξυπνο σπίτι και την οικιακή ψυχαγωγία

Αν και το tvOS συχνά παραβλέπεται στις συζητήσεις γύρω από τις μεγάλες αναβαθμίσεις της Apple, η κεντρική του θέση στο σαλόνι το καθιστά τον σιωπηλό ρυθμιστή της οικιακής ψυχαγωγίας και του αυτοματισμού. Η νέα ενημέρωση tvOS 27.2 επικεντρώνεται στην ενίσχυση της σταθερότητας κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου υπερυψηλής ανάλυσης (4K HDR), εξαλείφοντας ορισμένες ασυμβατότητες που προκαλούσαν στιγμιαίες διακοπές στον ήχο όταν το Apple TV ήταν συνδεδεμένο με εξωτερικά ηχοσυστήματα τρίτων κατασκευαστών. Η πλοήγηση στο κεντρικό μενού γίνεται ακόμα πιο ομαλή, με τα εικονίδια των εφαρμογών να φορτώνουν αστραπιαία, προσφέροντας μια εξαιρετική εμπειρία χρήσης που δύσκολα συναντάται σε ενσωματωμένα λειτουργικά συστήματα έξυπνων τηλεοράσεων.

Επιπρόσθετα, η λειτουργία του Apple TV ως κεντρικού κόμβου (hub) για το έξυπνο σπίτι (HomeKit) λαμβάνει κρίσιμες διορθώσεις που εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη επικοινωνία με τις συνδεδεμένες κάμερες, τα φώτα και τους θερμοστάτες, ακόμα και όταν ο χρήστης ελέγχει τις συσκευές αυτές απομακρυσμένα. Ο συγχρονισμός προφίλ χρηστών, ο οποίος επιτρέπει στα μέλη μιας οικογένειας να έχουν τις δικές τους εξατομικευμένες προτάσεις παρακολούθησης, πραγματοποιείται πλέον με μεγαλύτερη αξιοπιστία, διασφαλίζοντας ότι η μετάβαση από τον έναν λογαριασμό στον άλλον γίνεται άμεσα και χωρίς την εμφάνιση λανθασμένων δεδομένων ιστορικού.