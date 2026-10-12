Η Microsoft απογειώνει τις δυνατότητες του Excel με τις νέες λειτουργίες του Copilot

Σύνοψη

Η Microsoft καταργεί την παραδοσιακή συνάρτηση COPILOT εντός των κελιών, εισάγοντας ένα νέο, οπτικά αναβαθμισμένο περιβάλλον αναφορών που ονομάζεται Interactive Canvas και βασίζεται εξ ολοκλήρου στη φυσική γλώσσα.

Οι νέες λειτουργίες Skill Builder και Skill Recorder επιτρέπουν στους χρήστες να καταγράφουν τις καθημερινές επαναλαμβανόμενες εργασίες τους και να τις μετατρέπουν σε αυτοματοποιημένα, επαναχρησιμοποιήσιμα "Skills".

Η εισαγωγή δεδομένων απλοποιείται δραματικά μέσω της λειτουργίας Get Data, η οποία φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τις πολύπλοκες ρουτίνες του Power Query με απλές περιγραφικές εντολές.

Το εργαλείο Clean Data εντοπίζει και διορθώνει αυτόματα ασυνέπειες, διπλότυπες εγγραφές και λανθασμένες μορφοποιήσεις (π.χ. διαφορές στην πληκτρολόγηση όπως "US" και "United States" στην ίδια στήλη) πριν την τελική ανάλυση.

Το Microsoft Excel αποτελεί εδώ και δεκαετίες την απόλυτη ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας, αναλαμβάνοντας το τεράστιο βάρος της ανάλυσης δεδομένων, της δημιουργίας αναφορών και της οικονομικής παρακολούθησης. Η μετάβαση ωστόσο από έναν απλό πίνακα ακατέργαστων αριθμών σε ένα οπτικά άρτιο και λειτουργικό dashboard απαιτούσε μέχρι πρότινος βαθιά γνώση μακροεντολών (VBA), πολύπλοκων συναρτήσεων και σύνθετων συστημάτων όπως το Power Query.

Η ενσωμάτωση του Copilot αποτέλεσε την πρώτη απόπειρα εκδημοκρατισμού αυτής της διαδικασίας, όμως η Microsoft διαπίστωσε γρήγορα ότι η απλή εισαγωγή μιας συνάρτησης τεχνητής νοημοσύνης στα κελιά δεν αρκούσε για να προσφέρει την επιθυμητή ευελιξία. Πλέον, η στρατηγική αναπροσαρμόζεται ριζικά, με την εταιρεία να καταργεί την άμεση συνάρτηση COPILOT και να εισάγει στη θέση της έναν ευρύτερο, πολύ πιο διαδραστικό χώρο εργασίας που υπόσχεται να εξαλείψει την ανάγκη για χειροκίνητη παρέμβαση στον σχεδιασμό των αναφορών.

Η ανακοίνωση αυτών των νέων χαρακτηριστικών υποδηλώνει μια ξεκάθαρη στροφή της φιλοσοφίας ανάπτυξης λογισμικού, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από τη συγγραφή πολύπλοκου κώδικα στην καθαρή περιγραφική ικανότητα του χρήστη, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) απευθείας στο περιβάλλον που ήδη εμπιστεύονται τα τμήματα οικονομικών και αναλύσεων.

Πώς λειτουργεί το Interactive Canvas στο Excel;

Το Interactive Canvas είναι ένα νέο διαδραστικό περιβάλλον αναφορών εντός του Excel, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν δυναμικά dashboards, executive reviews και project updates αποκλειστικά μέσω εντολών φυσικής γλώσσας, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτόματη και αδιάλειπτη ενημέρωση των γραφημάτων όταν αλλάζουν τα υποκείμενα δεδομένα του αρχείου.

Η ουσιαστική διαφορά αυτής της προσέγγισης έγκειται στην απόλυτη αποσύνδεση της αισθητικής παρουσίασης από τον πυρήνα των δεδομένων, επιτρέποντας στον χρήστη να πειραματίζεται με την οπτικοποίηση χωρίς τον κίνδυνο καταστροφής των υποκείμενων δομών. Αντί ένας αναλυτής να δαπανά ώρες δημιουργώντας πολλαπλά Pivot Tables και ρυθμίζοντας χειροκίνητα τις διαστάσεις των γραφημάτων για μια μηνιαία αναφορά πωλήσεων, μπορεί απλά να ζητήσει από το Copilot να ετοιμάσει μια σύνοψη για την ομάδα διοίκησης. Το παραγόμενο αποτέλεσμα δεν είναι μια στατική εικόνα, αλλά ένας ζωντανός καμβάς που διατηρεί διαρκή αμφίδρομη σύνδεση με τα κελιά. Όταν προστίθενται τα οικονομικά στοιχεία του επόμενου μήνα, το canvas ανανεώνει ακαριαία την απεικόνιση.

Επιπλέον, ο χρήστης διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο της παραμετροποίησης, καθώς μπορεί να ζητήσει τη μεταβολή του layout, την ανάδειξη διαφορετικών μετρικών ή την έμφαση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές μέσω μιας νέας προτροπής, αποφεύγοντας πλήρως την κοπιαστική διαδικασία του ανασχεδιασμού.

Προς το παρόν, η δυνατότητα αυτή βρίσκεται σε φάση δοκιμών και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για τους εγγεγραμμένους στο πρόγραμμα Microsoft 365 Insiders.

Αυτοματοποίηση μέσω Skill Builder και Skill Recorder

Τα νέα εργαλεία Skill Builder και Skill Recorder του Copilot επιτρέπουν την αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση πολύπλοκων ρουτινών. Ο χρήστης περιγράφει λεκτικά ή απλώς καταγράφει στην οθόνη τα βήματα της επεξεργασίας του, και η τεχνητή νοημοσύνη τα μετατρέπει αυτόματα σε ένα μόνιμο, επαναχρησιμοποιήσιμο "Skill" για μελλοντική εκτέλεση με ένα μόνο κλικ.

Η πραγματική παραγωγικότητα σε εταιρικό επίπεδο κρίνεται από την ταχύτητα διεκπεραίωσης των επαναλαμβανόμενων εργασιών ρουτίνας, και εκεί ακριβώς στοχεύει η αρχιτεκτονική των νέων Skills. Με το Skill Builder, ο αναλυτής έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει την τεχνογνωσία του στο σύστημα, εξηγώντας μέσω μιας φυσικής συνομιλίας τον τρόπο που συνηθίζει να επεξεργάζεται τα δεδομένα του, παρέχοντας μάλιστα παραδείγματα παλαιότερων περαιωμένων εργασιών για τη βελτίωση της ακρίβειας του μοντέλου.

Σε περιπτώσεις όπου η λεκτική περιγραφή μιας διαδικασίας αποδεικνύεται δύσκολη ή πολύπλοκη, το Skill Recorder αναλαμβάνει να καταγράψει σιωπηλά κάθε κλικ, επιλογή, φίλτρο και μορφοποίηση που εκτελεί ο χρήστης στο φύλλο εργασίας, συνθέτοντας στο παρασκήνιο έναν αλγόριθμο εκτέλεσης που αποθηκεύεται στη βιβλιοθήκη του οργανισμού.

Η μαζική διάθεση του Skill Builder αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο, ενώ το Skill Recorder θα δοθεί στους Insiders στα τέλη του ίδιου μήνα, προσφέροντας στις ελληνικές επιχειρήσεις που πληρώνουν τη συνδρομή του Copilot έναν νέο τρόπο να τυποποιήσουν τις διαδικασίες τους χωρίς την πρόσληψη εξειδικευμένων προγραμματιστών.

Τέλος εποχής για το παραδοσιακό Power Query με τα νέα Get Data και Clean Data

Η Microsoft σταδιακά αντικαθιστά τις αυστηρές απαιτήσεις κώδικα του Power Query με τη λειτουργία Get Data, η οποία εισάγει και δομεί δεδομένα βάσει απλών φυσικών περιγραφών, ενώ παράλληλα το εργαλείο Clean Data εντοπίζει διπλότυπα, διορθώνει τυπογραφικές ασυνέπειες (όπως "US" και "USA") και ενοποιεί τα σύνολα πληροφοριών πριν την ανάλυση.

Η διαδικασία προετοιμασίας των δεδομένων αποτελεί ιστορικά το πιο χρονοβόρο και εκνευριστικό στάδιο για κάθε επαγγελματία, ειδικά όταν τα πρωτογενή στοιχεία προέρχονται από πολλαπλές, ασύμβατες πηγές ή απαρχαιωμένα συστήματα διαχείρισης πόρων. Η μετάβαση από το περιβάλλον του Power Query, το οποίο απαιτούσε ικανοποιητική εξοικείωση με την ενίοτε δύστροπη γλώσσα M, στο Get Data, επιτρέπει στους υπαλλήλους να δηλώνουν απλώς την πηγή του αρχείου και τη μορφή που επιθυμούν να έχει το τελικό αποτέλεσμα. Το Copilot αναλαμβάνει την ενδιάμεση λογική μετάφρασης και προχωρά στην εισαγωγή, συντομεύοντας θεαματικά τον χρόνο παραγωγής.

Αμέσως μετά την εισαγωγή, η λειτουργία Clean Data λειτουργεί ως ένας αόρατος, σχολαστικός επιμελητής, σαρώνοντας τεράστιους πίνακες για να εντοπίσει λογικά σφάλματα, λάθος τύπους δεδομένων, διπλότυπες εγγραφές και ανωμαλίες στη μορφοποίηση που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το τελικό αποτέλεσμα μιας οικονομικής πρόβλεψης. Το Get Data ξεκινά την πορεία του στο Excel για το web στα μέσα Οκτωβρίου, φέρνοντας τις δυνατότητες αυτές άμεσα στους browsers των χρηστών.