Project Quine: Η νέα AI της Microsoft επιταχύνει δραματικά την έρευνα κατά του καρκίνου

Σύνοψη

Το Project Quine αποτελεί το νέο πολυτροπικό μοντέλο της Microsoft Research που σχεδιάστηκε για να επιταχύνει την ανακάλυψη φαρμάκων μέσω της προσομοίωσης πολύπλοκων βιολογικών συστημάτων.

Η πλατφόρμα εκπαιδεύεται ταυτόχρονα σε γονιδιωματικά, πρωτεϊνικά και κυτταρικά δεδομένα, επιτρέποντας την ακριβή πρόβλεψη της συμπεριφοράς των κυττάρων μετά από ποικίλες φαρμακευτικές παρεμβάσεις.

Σε στενή συνεργασία με το Broad Institute, το σύστημα κατάφερε μέσα σε ένα μόλις Σαββατοκύριακο να εντοπίσει χημικές ενώσεις που μεταβάλλουν τις κυτταρικές καταστάσεις στον καρκίνο του παγκρέατος.

Η Microsoft ανακοίνωσε το πρόγραμμα Quine Fellows προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε ερευνητές παγκοσμίως, διατηρώντας αυστηρούς περιορισμούς για τη χρήση του εργαλείου αποκλειστικά σε επιστημονικό επίπεδο.

Οι ερευνητές της Microsoft Research προχώρησαν στην παρουσίαση του Project Quine, ενός προηγμένου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που στοχεύει να λειτουργήσει ως ένα θεμελιώδες υπολογιστικό μοντέλο απεικόνισης του βιολογικού κόσμου, προσφέροντας στους επιστήμονες ένα ενιαίο περιβάλλον διασύνδεσης προηγμένων ψηφιακών εργαλείων, διαθέσιμης ιατρικής βιβλιογραφίας και ανεπεξέργαστων πειραματικών δεδομένων.

Η προσπάθεια της εταιρείας εστιάζει καθαρά στην υπέρβαση των φυσικών ορίων που θέτει η παραδοσιακή πειραματική διαδικασία στα εργαστήρια, όπου οι κύκλοι δοκιμών απαιτούν τεράστιο χρόνο και το συνολικό κόστος έρευνας για την ταυτοποίηση νέων φαρμακευτικών ουσιών παραμένει σε πολλές περιπτώσεις απαγορευτικό.

Τι είναι το Project Quine της Microsoft και πώς λειτουργεί;

Το Project Quine είναι ένα νέο πειραματικό AI σύστημα της Microsoft Research, σχεδιασμένο ως ένα πολυτροπικό μοντέλο της βιολογίας. Συνδέει γονιδιωματικά, πρωτεϊνικά και κυτταρικά δεδομένα, επιτρέποντας στους επιστήμονες να προβλέπουν την αποτελεσματικότητα χημικών ενώσεων και να επιταχύνουν την ανακάλυψη φαρμάκων για πολύπλοκες ασθένειες, όπως ο καρκίνος του παγκρέατος.

Πολυτροπική ανάλυση: Ταυτόχρονη εκμάθηση μέσω αλληλουχιών, δομών, λειτουργιών και κυτταρικών καταστάσεων χωρίς να απαιτούνται μεμονωμένα εξειδικευμένα μοντέλα ανάλυσης.

Ταυτόχρονη εκμάθηση μέσω αλληλουχιών, δομών, λειτουργιών και κυτταρικών καταστάσεων χωρίς να απαιτούνται μεμονωμένα εξειδικευμένα μοντέλα ανάλυσης. Κλινική στόχευση: Αρχική εφαρμογή της πλατφόρμας στο αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος (PDAC) με στόχο τη βίαιη μεταβολή της εσωτερικής συμπεριφοράς των όγκων.

Αρχική εφαρμογή της πλατφόρμας στο αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος (PDAC) με στόχο τη βίαιη μεταβολή της εσωτερικής συμπεριφοράς των όγκων. Ταχύτητα δοκιμών: Κάθετη μείωση του χρόνου ταυτοποίησης και ιεράρχησης χημικών ενώσεων από πολλαπλούς μήνες σε δύο μόλις εικοσιτετράωρα υπολογιστικής λειτουργίας.

Κάθετη μείωση του χρόνου ταυτοποίησης και ιεράρχησης χημικών ενώσεων από πολλαπλούς μήνες σε δύο μόλις εικοσιτετράωρα υπολογιστικής λειτουργίας. Επεκτασιμότητα: Ανοιχτή πρόσκληση σε επιστήμονες μέσω του προγράμματος Quine Fellows, με προοπτική μελλοντικής ενσωμάτωσης όλων των εργαλείων στην εμπορική πλατφόρμα Microsoft Discovery.

Τα συστήματα γενικής τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αποδείξει την ικανότητα τους να αναγνωρίζουν πολύπλοκα μοτίβα σε τεράστιους όγκους κειμένου, όμως η σωστή προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της βιολογικής έρευνας προϋποθέτει την ανάπτυξη μοντέλων ικανών να συνδυάζουν ποιοτικές πληροφορίες από εντελώς διαφορετικές πηγές και κλίμακες μεγέθους. Το βασικό πλεονέκτημα του Quine εντοπίζεται στην αρχιτεκτονική του, η οποία μαθαίνει αυτόματα κοινές αναπαραστάσεις σε πολλαπλά βιολογικά πεδία συμπεριλαμβανομένων της αλληλουχίας, της δομής, της κυτταρικής κατάστασης και των απεικονιστικών δεδομένων, αποφεύγοντας τον κατακερματισμό της εισερχόμενης πληροφορίας. Όταν οι επιστήμονες εξετάζουν ένα περίπλοκο ιατρικό πρόβλημα, το μοντέλο χρησιμοποιεί ενδείξεις από ένα πεδίο προκειμένου να ενισχύσει τις μαθηματικές προβλέψεις του σε ένα άλλο, αποτυπώνοντας ρεαλιστικές σχέσεις που διαφορετικά θα παρέμεναν απόλυτα κρυφές κάτω από την απομονωμένη λειτουργία στενών υπολογιστικών εργαλείων.

Το μοντέλο δοκιμάστηκε με εντυπωσιακά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της Microsoft Research με τους ερευνητές του Broad Institute του MIT και του Πανεπιστημίου Harvard. Οι επιστήμονες εστίασαν την προσοχή τους στο αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, μια από τις πιο επιθετικές και δύσκολα αντιμετωπίσιμες μορφές καρκίνου παγκοσμίως, επιχειρώντας να επιβεβαιώσουν την υπόθεση πως η απόκριση του όγκου στα φάρμακα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από στενούς γενετικούς παράγοντες, αλλά επηρεάζεται άμεσα από τη μεταβαλλόμενη κυτταρική κατάσταση. Μέσω της αξιοποίησης των αλγορίθμων του Quine, η ερευνητική ομάδα κατάφερε να προβλέψει και να ταξινομήσει χιλιάδες πιθανές χημικές ενώσεις με βάση την ικανότητα τους να μετατοπίζουν τα καρκινικά κύτταρα μεταξύ διαφορετικών, θεραπευτικά σχετικών, δομικών καταστάσεων. Η διαδικασία περιορισμού του τεράστιου πεδίου αναζήτησης και η τελική επιλογή των πιο ελπιδοφόρων υποψηφίων για επαλήθευση στο εργαστήριο ολοκληρώθηκε σχεδόν άμεσα, υποδεικνύοντας μάλιστα καθαρές ενώσεις με εντελώς απρόσμενους μηχανισμούς δράσης κατά των κυττάρων.

Αντί να αντικαθιστά την πολύτιμη εργαστηριακή έρευνα, η νέα πλατφόρμα έρχεται να λειτουργήσει καθαρά συμπληρωματικά επιτρέποντας στους ερευνητές να δοκιμάζουν αναρίθμητες θεωρίες υπολογιστικά, να φιλτράρουν τις επιλογές τους με μαθηματική ακρίβεια και να κατανέμουν τους ακριβούς εργαστηριακούς πόρους με απόλυτη αποδοτικότητα. Κατά τη διάρκεια των φυσικών πειραμάτων για τη μετατροπή των κυττάρων του παγκρέατος από τη βασική στην κλασική κατάσταση, το σύστημα προέβλεψε ορθά όχι μόνο τις αδύναμες επιδράσεις γνωστών διαθέσιμων φαρμάκων, αλλά αποκάλυψε ταυτόχρονα και μια τρίτη, εντελώς απρόβλεπτη φαινοτυπική συμπεριφορά του όγκου. Τα εργαστηριακά ευρήματα επιβεβαιώθηκαν πλήρως από την παρατήρηση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, δημιουργώντας αμέσως νέες υποθέσεις εργασίας για τους βιολόγους και αποδεικνύοντας έμπρακτα πως το τοπίο των κυτταρικών καταστάσεων στον καρκίνο του παγκρέατος είναι αισθητά πιο πλούσιο από ό,τι πίστευε η ιατρική κοινότητα.

Η δημιουργία της πλατφόρμας βασίστηκε αρχικά στην εσωτερική ανάγκη της Microsoft να επιταχύνει τα δικά της ερευνητικά προγράμματα στους νευραλγικούς τομείς της μηχανικής πρωτεϊνών και της γονιδιωματικής, ωστόσο η εταιρεία αποφάσισε στρατηγικά να προσφέρει άμεση πρόσβαση στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Το πρόγραμμα Quine Fellows δέχεται πλέον επίσημα αιτήσεις από ερευνητές σε όλο τον κόσμο, δίνοντάς τους την τεράστια ευκαιρία να ενσωματώσουν το πολυτροπικό μοντέλο στις δικές τους διαδικασίες ιατρικής ανακάλυψης, επιστρέφοντας παράλληλα πολύτιμη τεχνική ανατροφοδότηση για τη διαρκή βελτίωση του αλγορίθμου. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει πώς το εργαλείο διατηρεί αυστηρά πειραματικό χαρακτήρα, δεν προορίζεται για κλινική ή άμεση ιατρική χρήση σε ασθενείς και απαιτεί τον συνεχή έλεγχο από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας μαζί με την απαραίτητη εργαστηριακή επικύρωση κάθε αποτελέσματος.

Η διαρκής ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων υψηλής απόδοσης υποδηλώνει μια ξεκάθαρη μετάβαση στον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες προσεγγίζουν την επιστημονική ανακάλυψη σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο παραδοσιακός κύκλος της θεωρητικής παρατήρησης, του σχεδιασμού και του πειράματος επιταχύνεται δραματικά, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει το αδιανόητο υπολογιστικό φορτίο της σύνθεσης δεδομένων, αφήνοντας στους ερευνητές το απαραίτητο περιθώριο να επικεντρωθούν στη διατύπωση των σωστών ερωτημάτων. Όσο περισσότερο τροφοδοτείται το κεντρικό μοντέλο με νέα, απολύτως ακριβή εργαστηριακά δεδομένα από πολλαπλές πηγές ερευνών, τόσο θα βελτιώνεται η ικανότητα του να προσφέρει αξιόπιστες ιατρικές προβλέψεις, οδηγώντας μακροπρόθεσμα στη δημιουργία πιο προσιτών εμπορικών εργαλείων για τη φαρμακοβιομηχανία.