Η Apple σχεδιάζει δυναμική είσοδο στην «έξυπνη» οικιακή τεχνολογία με AI και ρομπότ

Με την κυκλοφορία του iPhone 17 να πλησιάζει στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι φήμες και οι διαρροές γύρω από την Apple πληθαίνουν. Ωστόσο, όταν οι πληροφορίες προέρχονται από τον έγκυρο Mark Gurman του Bloomberg, η προσοχή είναι δεδομένη.

Σύμφωνα με τη νέα του αναφορά, η εταιρεία ετοιμάζει μια στρατηγική κίνηση που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο του smart home, με προϊόντα που θα αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, όπως «έξυπνα» ηχεία, κάμερες ασφαλείας και ένα ρομπότ.

Το ρομπότ αυτό, όπως διευκρινίζει ο Gurman, δεν θα θυμίζει τίποτα από τις κινηματογραφικές απεικονίσεις ανθρωποειδών. Αντιθέτως, θα πρόκειται για ένα «tabletop robot», δηλαδή μια συσκευή που θα τοποθετείται σε τραπέζι και θα μοιάζει με iPad στερεωμένο πάνω σε έναν κινούμενο βραχίονα. Η σύλληψη παραπέμπει σε μινιμαλιστικό σχεδιασμό, με έμφαση στη λειτουργικότητα και την άμεση αλληλεπίδραση με τον χρήστη.

Η νέα γενιά αυτών των συσκευών θα συνοδεύεται από μια αναβαθμισμένη εκδοχή της Siri, με πιο φυσικό διάλογο και διευρυμένες δυνατότητες εκτέλεσης εργασιών. Παρά τα χρόνια που η Apple επενδύει στη φωνητική της βοηθό, η ανάπτυξη μιας πραγματικά «έξυπνης» Siri έχει αποδειχθεί δύσκολο εγχείρημα. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία θεωρείται ότι έχει μείνει πίσω στον αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη, σε σύγκριση με κολοσσούς όπως η Google, η Meta και η OpenAI.

Στην τρέχουσα φάση, οι AI δυνατότητες που προσφέρει η Apple περιορίζονται κυρίως στις λειτουργίες Apple Intelligence, διαθέσιμες σε επιλεγμένες συσκευές. Αντί να παρουσιάσει δικό της μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, η Apple σκοπεύει στο iOS 26 να αξιοποιήσει το GPT-5 της OpenAI, σε μια συνεργασία που δείχνει την πρόθεση της εταιρείας να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Η στρατηγική «επιστροφής» της Apple στην τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να έχει ως κεντρικό στοιχείο το νέο tabletop ρομπότ, που θα λειτουργεί ως εικονικός βοηθός και οικιακός σύντροφος. Οι πληροφορίες του Bloomberg κάνουν λόγο για πιθανή παρουσίαση αυτών των AI-based smart home προϊόντων το 2027, με πηγές μέσα από την εταιρεία να επιβεβαιώνουν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Στον χώρο του smart home, η Apple έχει ήδη κάποια επιτυχία μέσω του Apple TV και των HomePod smart speakers. Ωστόσο, παραμένει αρκετά πίσω σε μερίδιο αγοράς σε σχέση με την Amazon και τη Google, που διαθέτουν μεγαλύτερη γκάμα και μακρόχρονη παρουσία στην κατηγορία. Η δυνατή πλευρά της Apple έγκειται στην ισχυρή πιστότητα των χρηστών της, στην εκτεταμένη υιοθέτηση των λειτουργικών της συστημάτων και στον χαρακτηριστικό σχεδιασμό των προϊόντων της.

Η πρόκληση, βέβαια, είναι πως η αγορά των AI συσκευών έχει ιστορικά αμφίβολη αποδοχή. Προηγούμενες απόπειρες άλλων εταιρειών να λανσάρουν «ρομπότ συντρόφους» είχαν περιορισμένη εμπορική επιτυχία, ενώ το κοινό συχνά αντιμετωπίζει τέτοιες τεχνολογίες με σκεπτικισμό. Το ερώτημα είναι αν η Apple μπορεί να πείσει τους καταναλωτές ότι το δικό της ρομπότ δεν είναι απλώς ακόμη ένα γκάτζετ, αλλά ένα πραγματικά χρήσιμο και αξιόπιστο εργαλείο.

Εάν το σχέδιο υλοποιηθεί, το 2027 θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την Apple, όπου η εταιρεία δεν θα περιορίζεται στα παραδοσιακά προϊόντα της, αλλά θα διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην «έξυπνη» καθημερινότητα των χρηστών. Ωστόσο, η επιτυχία θα εξαρτηθεί από το αν η Apple καταφέρει να παντρέψει την τεχνολογική καινοτομία με την απλότητα και την εργονομία που αποτελούν σήμα κατατεθέν της.

