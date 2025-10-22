Η Apple στην αντεπίθεση κατά του Digital Markets Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Apple ξεκίνησε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα νομική της μάχη εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσβάλλοντας το Digital Markets Act (DMA), τον κανονισμό που έχει στόχο να περιορίσει την κυριαρχία των τεχνολογικών κολοσσών. Σε ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, η εταιρεία υποστήριξε ότι ο DMA την υποχρεώνει να εφαρμόσει αλλαγές στο iPhone, το App Store και το iMessage που παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας.

Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε μέσω του Bloomberg, σηματοδοτεί την πιο επιθετική νομική αντίδραση της Apple απέναντι στη νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2023. Αν και άλλες εταιρείες, όπως η TikTok, έχουν ήδη δοκιμάσει την τύχη τους απέναντι στο DMA χωρίς επιτυχία, η Apple είναι η πρώτη αμερικανική εταιρεία που προχωρά σε πλήρη προσβολή της ουσίας του νόμου.

Το Digital Markets Act στοχεύει στους λεγόμενους gatekeepers, δηλαδή στις πλατφόρμες που ελέγχουν την πρόσβαση μεγάλων αριθμών χρηστών σε ψηφιακές υπηρεσίες. Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται, πέρα από την Apple, και οι Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft, ByteDance και Booking. Ο νόμος απαιτεί από αυτές τις εταιρείες να επιτρέπουν μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα με ανταγωνιστικές υπηρεσίες και να μην περιορίζουν αθέμιτα τα επιχειρηματικά μοντέλα τρίτων.

Η Apple υποστηρίζει ότι οι υποχρεώσεις που της επιβάλλει το DMA είναι υπερβολικά παρεμβατικές και αντιβαίνουν στα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. «Το νέο πλαίσιο επιβάλλει εξαιρετικά δυσβάσταχτα και παρεμβατικά βάρη στους gatekeepers», ανέφερε η εταιρεία, σύμφωνα με τα πρακτικά της ακροαματικής διαδικασίας.

Η πρώτη και σημαντικότερη ένσταση της Apple αφορά την υποχρέωση διαλειτουργικότητας του iPhone με ανταγωνιστικές συσκευές, όπως ακουστικά ή smartwatches τρίτων κατασκευαστών. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι μια τέτοια απαίτηση θα μπορούσε να διαβρώσει τα θεμέλια ασφαλείας του iOS, να δημιουργήσει κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και να παραβιάσει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η Apple θα πρέπει να ανοίξει τις τεχνολογίες σύνδεσης του iPhone ώστε να συνεργάζονται απρόσκοπτα με προϊόντα εκτός του οικοσυστήματός της, κάτι που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το μοντέλο στο οποίο έχει βασιστεί ολόκληρη η στρατηγική της εταιρείας εδώ και δεκαετίες.

Η δεύτερη διαφωνία της Apple αφορά την ένταξη του App Store στις υπηρεσίες που καλύπτει ο DMA. Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές θεωρούν ότι ο πλήρης έλεγχος της Apple στη διανομή εφαρμογών της προσδίδει δομική δύναμη gatekeeper. Μάλιστα, τον Απρίλιο του 2025 η εταιρεία δέχτηκε πρόστιμο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση των κανόνων που απαγορεύουν την καθοδήγηση χρηστών σε αγορές εκτός του App Store.

Η Apple όχι μόνο αμφισβητεί το πρόστιμο, αλλά υποστηρίζει ότι το App Store δεν πρέπει να θεωρείται μία ενιαία υπηρεσία και, συνεπώς, δεν εμπίπτει πλήρως στο πεδίο εφαρμογής του DMA. Το επιχείρημα της εταιρείας είναι ότι το App Store λειτουργεί ως πλατφόρμα που εξυπηρετεί διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων και επιχειρήσεων, και όχι ως ένα μονολιθικό σύστημα.

Η τρίτη γραμμή άμυνας της Apple αφορά την υπηρεσία iMessage. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εξετάσει αν η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων θα έπρεπε να υπαχθεί στο DMA, αλλά τελικά αποφάσισε ότι δεν υπάρχει λόγος, καθώς το iMessage δεν παράγει άμεσο έσοδο για την Apple. Ωστόσο, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι ακόμα και η διερεύνηση του ζητήματος ήταν διαδικαστικά εσφαλμένη και ζητά από το δικαστήριο να αποσαφηνίσει τα όρια των ερευνητικών εξουσιών της Επιτροπής .

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέτεινε ότι η Apple έχει δημιουργήσει ένα πλήρως ελεγχόμενο οικοσύστημα, το οποίο λειτουργεί εις βάρος του ανταγωνισμού. Ο νομικός της Επιτροπής, Paul-John Loewenthal, υποστήριξε ότι η εταιρεία διατηρεί «απόλυτο έλεγχο» στο iPhone, γεγονός που της επιτρέπει να αποκομίζει «υπερκέρδη σε συμπληρωματικές αγορές όπου οι ανταγωνιστές της είναι αποδυναμωμένοι».

«Μόνο η Apple έχει τα κλειδιά αυτού του περιφραγμένου κήπου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η εταιρεία έχει «κλειδώσει» πάνω από το ένα τρίτο των χρηστών smartphone στην Ευρώπη μέσα στο οικοσύστημά της.

Η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο την Apple, αλλά και το μέλλον της ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη. Εάν η εταιρεία κερδίσει, θα μπορούσε να περιοριστεί η ισχύς του DMA πριν καν εφαρμοστεί πλήρως σε κλίμακα . Αν όμως χάσει, η απόφαση θα ανοίξει τον δρόμο για βαθιές αλλαγές στη λειτουργία του iPhone, στις πολιτικές του App Store και ενδεχομένως ακόμη και στον τρόπο που υπηρεσίες όπως το iMessage διαχειρίζονται τα δεδομένα και την πρόσβαση τρίτων.

Η τελική ετυμηγορία αναμένεται να καθορίσει όχι μόνο τα όρια της ρυθμιστικής παρέμβασης στην Ευρώπη, αλλά και το πώς οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα ισορροπήσουν ανάμεσα στην καινοτομία και τη συμμόρφωση.

