Το μεγάλο comeback του Napster: Από την πειρατεία σε... AI webcam για το ψηφιακό σου «δίδυμο»!

Το Napster, το όνομα που κάποτε έγινε συνώνυμο της ψηφιακής επανάστασης (και της μουσικής πειρατείας) επιστρέφει στο προσκήνιο με έναν εντελώς διαφορετικό σκοπό. Όχι, δεν επιχειρεί να ξαναζωντανέψει την εποχή του peer-to-peer, αλλά να εισέλθει δυναμικά στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Το νέο του στοίχημα ονομάζεται Napster View: μια webcam αξίας 99 δολαρίων, σχεδιασμένη για να επιτρέπει βιντεοκλήσεις με ψηφιακούς βοηθούς και… εικονικούς εαυτούς.

Η μεταμόρφωση του Napster δεν ήρθε τυχαία. Τον Μάρτιο του 2025, η ιστορική εταιρεία εξαγοράστηκε έναντι 207 εκατομμυρίων δολαρίων από την Infinite Reality, μια εταιρεία που αρχικά ήθελε να αξιοποιήσει το brand για projects γύρω από το metaverse. Ωστόσο, με το metaverse να έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί από τη δημόσια ατζέντα, η Infinite Reality αναπροσάρμοσε την πορεία της, στρέφοντας το Napster προς τη νέα παγκόσμια εμμονή: το AI.

Το Napster View είναι κάτι περισσότερο από μια απλή κάμερα υπολογιστή. Πρόκειται για μια συσκευή με τρισδιάστατη οθόνη που μπορεί να προβάλλει ψηφιακούς βοηθούς ή avatars σε μορφή ολογράμματος, δημιουργώντας την αίσθηση ότι μιλάς με ένα πρόσωπο και όχι με έναν αλγόριθμο.

Η εμπειρία διαχειρίζεται μέσω της εφαρμογής Napster Companion, μιας πλατφόρμας που φιλοξενεί ένα «εικονικό επιτελείο ειδικών». Αυτοί οι ειδικοί μπορούν να προσφέρουν συμβουλές σε πληθώρα θεμάτων, από fitness και ευεξία μέχρι επαγγελματικό coaching ή ακόμα και μαγειρική. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα 24ωρο AI think tank που απαντά στις ερωτήσεις σου, προσαρμόζεται στη συμπεριφορά σου και μαθαίνει από τις συνήθειές σου.

Η πιο φιλόδοξη πτυχή του Napster View είναι η δυνατότητα δημιουργίας ενός «digital twin», ενός ψηφιακού αντιγράφου του εαυτού σου. Χάρη στην προσαρμοστική [source]