Galaxy XR: Επίσημα η απάντηση της Samsung στο Apple Vision Pro και στη μισή τιμή

Η Samsung Electronics παρουσίασε επίσημα το Galaxy XR, μια εντελώς νέα κατηγορία συσκευών που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια της εμβύθισης στην ψηφιακή εμπειρία. Πρόκειται για την πρώτη συσκευή που βασίζεται στο Android XR, την πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από κοινού με την Google και την Qualcomm Technologies, με στόχο να φέρει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης σε ένα πλήρως πολυαισθητηριακό περιβάλλον. Το Galaxy XR δεν είναι απλώς ένα headset, αλλά το πρώτο βήμα μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα επεκταθεί σε όλο το φάσμα των XR συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών AI glasses της Samsung.

Μια νέα εποχή για τα “έξυπνα” οικοσυστήματα

Ο Won-Joon Choi, Chief Operating Officer του Mobile eXperience Business της Samsung, περιέγραψε το Galaxy XR ως «την αρχή ενός εντελώς νέου οικοσυστήματος κινητών συσκευών». Με τη δύναμη του Android XR, η Samsung θέλει να μεταφέρει το όραμα της mobile AI σε μια νέα, καθημερινή πραγματικότητα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας και όχι ένα απλό εργαλείο εκτέλεσης εντολών.

Σύμφωνα με τον Sameer Samat, πρόεδρο του Android Ecosystem στη Google, η πλατφόρμα Android XR είναι «η πρώτη που σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου για την εποχή του Gemini», το νέο οικοσύστημα AI της Google. Ο ίδιος τόνισε ότι η συνεργασία με τη Samsung ανοίγει το δρόμο για «νέους τρόπους εξερεύνησης, δημιουργίας και σύνδεσης» μέσα σε ένα ενιαίο, ανοιχτό περιβάλλον υπολογισμού.

Από την πλευρά της Qualcomm, ο Alex Katouzian ανέφερε ότι το Galaxy XR «εκφράζει το όραμα ενός μέλλοντος όπου η συνέργεια AI και XR αλλάζει τα όρια του προσωπικού υπολογισμού», προβλέποντας ότι η νέα συσκευή θα φέρει νέα σενάρια χρήσης σε κλάδους όπως η εκπαίδευση, η βιομηχανία και η ψυχαγωγία.

Από τη θεωρία στην πράξη: AI που “βλέπει” και “ακούει”

Η μεγάλη καινοτομία του Galaxy XR βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνει το Gemini, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Google, στο ίδιο το λειτουργικό. Η AI δεν λειτουργεί ως βοηθός που περιμένει εντολές, αλλά ως ενεργός συνοδοιπόρος που «καταλαβαίνει» το περιβάλλον γύρω από τον χρήστη. Μέσω φωνής, χειρονομιών και οπτικής αναγνώρισης, το Galaxy XR αντιλαμβάνεται τι βλέπει και τι ακούει ο χρήστης, επιτρέποντας φυσικές, σχεδόν ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις.

Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει πληροφορίες για ένα αντικείμενο που έχει μπροστά του, απλώς σχεδιάζοντας έναν κύκλο στον αέρα — μια χειρονομία που ενεργοποιεί το Circle to Search. Αντίστοιχα, με το pass-through mode, το headset μπορεί να μετατρέπει τον φυσικό χώρο γύρω σε πεδίο αναζήτησης ή αλληλεπίδρασης.

Ένα ανοιχτό οικοσύστημα XR

Η Samsung υποστηρίζει ότι το Galaxy XR είναι κάτι περισσότερο από συσκευή· είναι ο πυρήνας ενός νέου, επεκτάσιμου οικοσυστήματος XR. Το Android XR, που δημιουργήθηκε από κοινού με τη Google και την Qualcomm, υποστηρίζει πλήρως τις εφαρμογές του Android, επιτρέποντας τη λειτουργία τους χωρίς καμία επιπλέον προσαρμογή. Επιπλέον, χάρη στη συμβατότητα με τα OpenXR, WebXR και Unity, οι developers μπορούν να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους εύκολα στη νέα πλατφόρμα, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πλούσιο οικοσύστημα εφαρμογών και υπηρεσιών.

Εμπειρία χωρίς όρια

Το Galaxy XR έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μακροχρόνια χρήση και την άνεση. Το βάρος του είναι προσεκτικά ισορροπημένο, το πλαίσιο κατανέμει την πίεση μεταξύ μετώπου και πίσω μέρους του κεφαλιού, ενώ η μπαταρία βρίσκεται σε ξεχωριστή μονάδα για να μειώνεται η κόπωση. Διαθέτει επίσης αφαιρούμενη ασπίδα φωτός, επιτρέποντας είτε ελαφρύτερη χρήση είτε πλήρη εμβύθιση, ανάλογα με τη δραστηριότητα.

Οι εφαρμογές που έχουν ήδη βελτιστοποιηθεί για το Galaxy XR περιλαμβάνουν τα Google Maps, YouTube, Google Photos και τη λειτουργία Circle to Search, μεταφέροντας την καθημερινή πλοήγηση, την εκμάθηση και την ψυχαγωγία σε εντελώς νέα διάσταση. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί σε 3D χάρτες, να ζητήσει εξατομικευμένες προτάσεις από το Gemini ή να δει βίντεο και φωτογραφίες μετατρεπόμενα αυτόματα σε 3D, μετατρέποντας κοινές αναμνήσεις σε ζωντανές εμπειρίες.

XR για δημιουργία, παιχνίδι και εργασία

Η Samsung δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα. Μέσα από εφαρμογές όπως το Project Pulsar της Adobe, οι χρήστες μπορούν να επεξεργάζονται βίντεο με κινηματογραφικό βάθος, να τοποθετούν λεζάντες ή 3D στοιχεία μέσα στο χώρο, ενώ οι gamers απολαμβάνουν αναβαθμισμένες εμπειρίες χάρη στη δυνατότητα real-time coaching από το Gemini.

Η συσκευή βασίζεται στο Snapdragon XR2+ Gen 2, με την Hexagon NPU να προσφέρει βελτιωμένη επεξεργασία AI και κορυφαία ποιότητα εικόνας μέσα από 4K Micro-OLED οθόνες. Με διάρκεια μπαταρίας έως 2,5 ώρες, το Galaxy XR υπόσχεται πλήρη εμβύθιση χωρίς διακοπές — είτε για ψυχαγωγία, είτε για εργασία, είτε για εικονική εκπαίδευση.

XR και επιχειρήσεις: από τη ναυπηγική έως τη βιομηχανία

Η Samsung βλέπει το Galaxy XR ως εργαλείο και για τον επαγγελματικό κόσμο. Ήδη συνεργάζεται με τη Samsung Heavy Industries για τη δημιουργία εικονικών προγραμμάτων εκπαίδευσης στη ναυπηγική, καθώς και με την Qualcomm για την ανάπτυξη εφαρμογών μέσω του Snapdragon Spaces. Ο στόχος είναι να προωθηθούν λύσεις XR που μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την ασφάλεια και τη συνεργασία σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα.

Το μέλλον: AI glasses και νέα μορφή υπολογισμού

Το Galaxy XR αποτελεί μόνο την αρχή. Η Samsung εργάζεται ήδη πάνω σε νέα form factors, συμπεριλαμβανομένων AI glasses, σε συνεργασία με τη Google, τη Warby Parker και τη Gentle Monster. Αυτά τα προϊόντα θα συνδυάζουν την προηγμένη τεχνολογία XR με την αισθητική σχεδίαση και την καθημερινή λειτουργικότητα, μετατρέποντας την αναζήτηση, την εργασία και την ψυχαγωγία σε εμπειρίες χωρίς όρια.

Το Galaxy XR θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου στις ΗΠΑ και στις 22 Οκτωβρίου στην Κορέα με τιμή $1799.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Galaxy XR Memory 16GB Memory

256GB Storage Display 3,552 x 3,840, 27 million pixels Micro-OLED 6.3‑micron pixel pitch

95% DCI‑P3

Refresh rates: 60Hz, 72Hz (Default), 90Hz (Up to, upon service request)

Field of View 109 degrees horizontal and 100 degrees vertical Chip Snapdragon® XR2+ Gen 2 Platform Camera Supports 3D Photo & video capture

18mm / F2.0

6.5MP*

*Resolution may vary depending on use case Sensors Two High-resolution Pass-through cameras

Six World-facing tracking cameras

Four Eye-tracking Cameras

Five Inertial Measurement Units(IMUs)

One Depth sensor One Flicker sensor Optic (Iris) Supports iris recognition

– Use iris recognition to unlock the device and to enter passwords in certain apps. Audio and Video Two, 2 Way speaker(Woofer + Tweeter)

Six Microphones array

– Multiple microphones among the six microphones support beamforming feature depending on the use case

Audio Playback

– Codec : MP3, AMR-NB/WB, AAC/ AAC+/ eAAC+, Vorbis, FLAC, Opus, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus(E-AC3) , Dolby ATMOS(E-AC3 JOC, AC4)

Video Playing Resolution

UHD 8K(7680 x 4320)@60fps

Video Playback (Supports HDR10 and HLG) – Codec : H.263, H.264, HEVC, MV-HEVC, MPEG-4, VC-1, VP8, VP9, AV1 Battery Up to 2 hours of general use*

Video watching up to 2.5 hours**

Galaxy XR can be used while charging the battery. *Actual battery life varies by network environment, features and apps used, and many other factors. General usage tested with Wi-Fi connection turned on, video playback from YouTube playing in a virtual environment, Google Chrome internet browser with three websites open and Google Meet with Avatar setting turned on. **Video playback tested in a virtual environment using 2D video content from YouTube. Connectivity Wi-Fi 7(802.11a/b/g/n/ac/ax/be)

BT 5.4 (Up to) Interpupillary Distance (IPD) 54~70mm

Vision Correction Galaxy XR supports vision correction through separately purchasable optical-inserts.*

*Prescription lenses are sold separately. Weight 545g* (w/ forehead cushion) Weight may vary depending on whether light shield is attached or not

Separate battery weighs 302g.

*The weight of the product specified above includes the weight of the device with the Forehead cushion only. The weight of the product was measured without other attachments such as Cushion size adjusters and Light shields.

