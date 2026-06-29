Η Αυστραλία διπλασιάζει τα πρόστιμα για τα social media που δεν μπλοκάρουν τους κάτω των 16 ετών

Σύνοψη

Η αυστραλιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε τον διπλασιασμό του ανώτατου ορίου προστίμων από 49,5 σε 99 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (περίπου 60,6 εκατ. ευρώ) για παραβιάσεις του νόμου περί ελάχιστου ορίου ηλικίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ενισχύονται θεσμικά οι εξουσίες της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής eSafety Commissioner για την αναγκαστική συλλογή δεδομένων συμμόρφωσης.

Το νομοσχέδιο επεκτείνει τον έλεγχο σε τρίτους παρόχους, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων επαλήθευσης ηλικίας (age assurance) και των ψηφιακών καταστημάτων εφαρμογών (App Stores).

Περισσότεροι από 5 εκατομμύρια λογαριασμοί χρηστών κάτω των 16 ετών έχουν ήδη αφαιρεθεί, απενεργοποιηθεί ή περιοριστεί από τον Δεκέμβριο του 2025.

Υπό επίσημη έρευνα βρίσκονται πέντε μεγάλες πλατφόρμες: Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok και YouTube.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση κλιμακώνει την πίεση προς τους τεχνολογικούς κολοσσούς, ανακοινώνοντας ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που αποτυγχάνουν να εμποδίσουν την πρόσβαση σε χρήστες κάτω των 16 ετών. Έξι μήνες μετά την εφαρμογή του νομοσχεδίου Online Safety Amendment Act, η πολιτική ηγεσία της χώρας κρίνει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας εφαρμόζουν τις απολύτως ελάχιστες απαιτήσεις προκειμένου να αποφύγουν τις κυρώσεις.

Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Anthony Albanese, παρουσίασε ένα αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει τον διπλασιασμό των μέγιστων χρηματικών ποινών και την κάθετη ενίσχυση των εξουσιών της Επιτρόπου eSafety. Η εξέλιξη αυτή μεταβάλλει άρδην τα δεδομένα της κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς απαιτεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προσκομίσουν χειροπιαστές, τεχνικές αποδείξεις για τους μηχανισμούς ελέγχου ηλικίας που ενσωματώνουν στους αλγορίθμους τους.

Τι αλλάζει στα πρόστιμα και τις εξουσίες της eSafety Commissioner;

Το αναθεωρημένο νομοσχέδιο της Αυστραλίας διπλασιάζει το μέγιστο όριο προστίμου για παραβιάσεις του νόμου περί ηλικιακού ορίου, αυξάνοντας το από τα 49,5 στα 99 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (αντιστοιχεί σε περίπου 68,2 εκατ. δολάρια ΗΠΑ ή 60,6 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, παρέχει στην Επίτροπο eSafety τη νομική δυνατότητα να υποχρεώσει τις εταιρείες να καταθέσουν αναλυτικά τεχνικά δεδομένα και έγγραφα για τις μεθόδους αποτροπής δημιουργίας λογαριασμών από ανηλίκους.

Η αύξηση της χρηματικής ποινής εναρμονίζεται πλέον με τις προβλέψεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή της Αυστραλίας. Το ύψος των προστίμων σχεδιάστηκε στοχευμένα ώστε να μετατρέψει τη μη συμμόρφωση από ένα «κόστος διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» σε έναν παράγοντα ουσιαστικού οικονομικού κινδύνου για εταιρείες με αποτιμήσεις τρισεκατομμυρίων.

Η Υπουργός Επικοινωνιών, Anika Wells, υπογράμμισε πως οι αναφορές της ρυθμιστικής αρχής καταδεικνύουν την υιοθέτηση πρακτικών και τεχνασμάτων εκ μέρους των πλατφορμών, οι οποίες στοχεύουν στην τυπική παρά στην ουσιαστική εφαρμογή του νόμου. Η ενίσχυση του οπλοστασίου της ρυθμιστικής αρχής αποτελεί την άμεση θεσμική απάντηση στη στατική προσέγγιση της βιομηχανίας.

Ποιες πλατφόρμες ελέγχονται και ποιος είναι ο απολογισμός έως σήμερα;

Από την έναρξη εφαρμογής του νόμου στις 10 Δεκεμβρίου 2025, έχουν διαγραφεί, απενεργοποιηθεί ή περιοριστεί αυστηρά περισσότεροι από 5 εκατομμύρια λογαριασμοί χρηστών ηλικίας κάτω των 16 ετών. Σήμερα, η Επίτροπος eSafety διενεργεί ενεργές, εις βάθος έρευνες σε πέντε από τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα παγκοσμίως: Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok και YouTube.

Τα νούμερα, αν και εμφανίζονται εντυπωσιακά σε απόλυτες τιμές, χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκή από την αυστραλιανή κυβέρνηση. Η επιμονή του φαινομένου της παρουσίας παιδιών στις πλατφόρμες αποδεικνύει την τεχνική ανεπάρκεια ή την εσκεμμένη χαλαρότητα των σημερινών μεθόδων ηλικιακής επαλήθευσης.

Οι τεχνικές ομάδες αυτών των εταιρειών βασίζονται συχνά σε μεθόδους όπως η αυτοδήλωση, η ανάλυση συμπεριφοράς και η εξαγωγή συμπερασμάτων από τις συνήθειες περιήγησης. Αυτά τα εργαλεία, αποδεδειγμένα, παρακάμπτονται εύκολα από τους χρήστες. Οι νέες εξουσίες έρευνας επιτρέπουν στην αρχή eSafety να ελέγξει τον πηγαίο κώδικα ή τη λογική πίσω από τα APIs ελέγχου ηλικίας, μετατρέποντας τη ρυθμιστική εποπτεία σε μια εξόχως τεχνική διαδικασία αξιολόγησης λογισμικού.

Πώς εμπλέκονται τα App Stores και οι τεχνολογίες Age Assurance;

Η νέα νομοθεσία κλείνει νομικά κενά δεκαετιών, επεκτείνοντας τη δικαιοδοσία άντλησης πληροφοριών σε τρίτους παρόχους, δηλαδή στα ψηφιακά καταστήματα (App Store, Google Play) και στους προγραμματιστές συστημάτων επιβεβαίωσης ηλικίας (Age Assurance Providers). Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες social media χάνουν τη δυνατότητα να μεταθέτουν την ευθύνη για ελλιπείς ελέγχους στο οικοσύστημα των smartphones.

Μέχρι σήμερα, όταν εντοπιζόταν αδυναμία επιβολής του νόμου, οι πλατφόρμες συχνά υποστήριζαν ότι ο αυστηρός έλεγχος (π.χ. μέσω βιομετρικών δεδομένων ή ελέγχου κρατικών εγγράφων) ανήκει στη δικαιοδοσία των παρόχων λειτουργικών συστημάτων (OS-level verification). Αντίστοιχα, η Apple και η Google διατηρούσαν τη στάση του απλού διανομέα λογισμικού, αρνούμενες την ευθύνη επιτήρησης των χρηστών.

Με τις νέες ρυθμίσεις, η Επίτροπος eSafety μπορεί να απαιτήσει άμεσα δεδομένα τηλεμετρίας, αναφορές χρήσης και logs λειτουργιών από τις εταιρείες age assurance, για να διασταυρώσει την ακρίβεια των ισχυρισμών της Meta, της Bytedance ή της Alphabet. Η προσέγγιση αυτή ακυρώνει το γνωστό «blame game» της βιομηχανίας και εισάγει ένα μοντέλο τεχνολογικής λογοδοσίας, απαιτώντας διαλειτουργικότητα και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας του λογισμικού.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιθετική στάση της Αυστραλίας δεν αποτελεί μια τοπική ρυθμιστική ιδιορρυθμία, αλλά ένα παγκόσμιο πεδίο δοκιμών για τη ρύθμιση του διαδικτύου. Για την ελληνική αγορά και κατ' επέκταση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μοντέλο του Anthony Albanese προσφέρει ένα άμεσο προσχέδιο δράσης, ειδικά στο πλαίσιο της επικείμενης αυστηροποίησης του Digital Services Act (DSA).

Εφόσον οι πλατφόρμες (Meta, TikTok) αναγκαστούν να αναπτύξουν δομικά και δαπανηρά συστήματα ταυτοποίησης ηλικίας (με χρήση zero-knowledge proofs ή βιομετρικών δεδομένων της συσκευής) για την αγορά της Αυστραλίας, θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως ο ίδιος κώδικας θα εφαρμοστεί μαζικά και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, η συζήτηση για τον περιορισμό της έκθεσης ανηλίκων στους αλγορίθμους των social media βρίσκεται ήδη ψηλά στην ατζέντα, εντούτοις η έλλειψη εξειδικευμένων τεχνικών ελεγκτικών μηχανισμών παραμένει εμπόδιο.

Αν η Αυστραλία καταφέρει να επιβάλει τεχνικούς ελέγχους απευθείας στα App Stores και στις τεχνολογίες age assurance, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέτει το προηγούμενο που χρειάζεται για να πιέσει για "Device-Level Verification". Ωστόσο, η συγκεκριμένη μέθοδος εγείρει σοβαρά ζητήματα απορρήτου, καθώς η μετατροπή των λειτουργικών συστημάτων (iOS, Android) σε απόλυτους ελεγκτές ταυτότητας ανοίγει δύσκολα νομικά ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων του συνόλου των πολιτών, όχι μόνο των ανηλίκων.