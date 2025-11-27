Η ΔΗΕ έκλεισε έκλεισε κύκλωμα IPTV: 68 χρήστες αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα

Η ελληνική μάχη κατά της πειρατείας περιεχομένου περνά σε νέα φάση, με τις τελευταίες επιχειρήσεις της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να δείχνουν ότι οι αρχές δεν στοχεύουν πλέον μόνο τους διακινητές παράνομων IPTV υπηρεσιών, αλλά και τους τελικούς χρήστες . Η πιο πρόσφατη επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου, έφερε στο φως ένα οργανωμένο δίκτυο πώλησης παράνομων συνδρομών pay-TV, ενώ ταυτόχρονα άφησε δεκάδες συσκευές σε ξενοδοχεία, καφέ και σπίτια να «μαυρίσουν» μέσα σε μια νύχτα.

Η υπόθεση δεν έρχεται από το πουθενά. Μόλις λίγους μήνες μετά την ενεργοποίηση του νέου νομικού πλαισίου για την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, οι πρώτες συλλήψεις και οι πρώτες παραπομπές έχουν αρχίσει να συσσωρεύονται. Στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε ήδη γίνει γνωστό ότι ιδιοκτήτης καφέ στη Σπάρτη αντιμετώπιζε πρόστιμο έως 6.000 ευρώ για δύο παραβάσεις σχετικές με IPTV. Εκείνη η υπόθεση είχε γίνει θέμα στην τοπική κοινωνία, με μαρτυρίες που άφηναν να εννοηθεί ότι ανταγωνιστές είχαν καταγγείλει το καφέ για «αθέμιτο ανταγωνισμό».

Η επιχείρηση του Νοεμβρίου, ωστόσο, ήταν πολύ μεγαλύτερης κλίμακας. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με έδρα την Αθήνα, στόχευσε ένα δίκτυο που πουλούσε πρόσβαση σε premium συνδρομητικά κανάλια μέσω IPTV. Η έφοδος πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη, όπου συνελήφθη ένας 48χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία φέρεται να λειτουργούσε ως reseller ενός ευρύτερου κυκλώματος. Οι πελάτες του πλήρωναν 50 ευρώ για τρίμηνη συνδρομή ή 100 ευρώ για εξάμηνη, ενώ η διαχείριση γινόταν μέσω ενός online «panel» που επέτρεπε στον ίδιο να οργανώνει πωλήσεις και τεχνική υποστήριξη.

Οι επιπτώσεις της επιχείρησης έγιναν άμεσα αντιληπτές στο νησί. Τοπικά μέσα ανέφεραν ότι εκατοντάδες χρήστες, από ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα μέχρι μικρές επιχειρήσεις και κατοικίες, βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς πρόσβαση στο «φθηνό» τηλεοπτικό περιεχόμενο που είχαν συνηθίσει. Η έκταση της χρήσης παράνομων IPTV υπηρεσιών στη Σαντορίνη, αν οι αριθμοί ευσταθούν, είναι εντυπωσιακή και ταυτόχρονα αποκαλυπτική για το πόσο βαθιά έχει ριζώσει το φαινόμενο σε τουριστικές περιοχές.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντος, η αστυνομία κατέσχεσε έναν τροποποιημένο IPTV αποκωδικοποιητή, ρυθμισμένο να λαμβάνει παράνομα συνδρομητικά κανάλια από δύο άγνωστες εταιρείες, έναν φορητό υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο και 4.820 ευρώ σε μετρητά. Όλα τα ψηφιακά ευρήματα έχουν σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω ανάλυση.

Το πιο ενδιαφέρον όμως κομμάτι της επιχείρησης δεν είναι η σύλληψη του reseller, αλλά οι 68 τελικοί χρήστες των υπηρεσιών του, οι οποίοι πλέον βρίσκονται σε αναμονή πιθανών προστίμων ή διώξεων. Η νέα νομοθεσία προβλέπει αυστηρότατες κυρώσεις όχι μόνο για τους διακινητές αλλά και για τους χρήστες. Οι ιδιώτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως 750 ευρώ, όμως για επιχειρήσεις – όπως καφέ και ξενοδοχεία – τα ποσά μπορούν να αγγίξουν τις 5.000 ευρώ. Εάν επιβεβαιωθεί ότι πολλοί από τους πελάτες του κυκλώματος ήταν επαγγελματίες που χρησιμοποιούσαν παράνομο περιεχόμενο σε χώρους εργασίας, τα πρόστιμα μπορεί να είναι πολλαπλάσια και πιο επώδυνα.

Η Ελλάδα, με αυτό το κύμα επιχειρήσεων, φαίνεται να ακολουθεί το παράδειγμα της Ιταλίας, όπου οι διώξεις κατά των χρηστών IPTV έχουν γίνει σχεδόν ρουτίνα. Εκεί, εκατοντάδες ιδιώτες έχουν λάβει πρόστιμα από το κράτος πριν καν παραχωρηθούν τα στοιχεία τους σε εταιρείες όπως η DAZN και η Serie A, οι οποίες στη συνέχεια ζητούν επιπλέον αποζημιώσεις.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν τέτοιου τύπου επιχειρήσεις θα καταφέρουν πράγματι να μειώσουν το φαινόμενο ή αν απλώς θα οδηγήσουν τους χρήστες σε πιο υπόγειες λύσεις. Η πειρατεία IPTV έχει αποδείξει ότι είναι μια αγορά που ανθίζει όσο οι τιμές των νόμιμων συνδρομών αυξάνονται.