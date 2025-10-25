Η Disney φαίνεται ότι θα αποκαταστήσει την αυθεντική τριλογία Star Wars!

Έπειτα από δεκαετίες απογοήτευσης, ψεύτικες ελπίδες και φτωχές επανεκδόσεις, φαίνεται πως η Disney ετοιμάζεται να επαναφέρει τις αυθεντικές, κινηματογραφικές εκδοχές της αρχικής τριλογίας του Star Wars, όπως ακριβώς προβλήθηκαν για πρώτη φορά στο κοινό στα τέλη της δεκαετίας του ’70.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το διαδίκτυο πήρε φωτιά με διαρροές που δείχνουν μια πλήρη αποκατάσταση σε 4K της ταινίας Star Wars: A New Hope. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν, αν και γρήγορα κατέβηκαν, αποκαλύπτουν μια εντυπωσιακά καθαρή και λεπτομερή εκδοχή της ταινίας του 1977, χωρίς τα διαβόητα ψηφιακά «πειράγματα» που εισήγαγε ο George Lucas στις ειδικές εκδόσεις της δεκαετίας του ’90. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αποκατάσταση δεν περιορίζεται μόνο στο A New Hope, αλλά επεκτείνεται και στα The Empire Strikes Back και Return of the Jedi, κάτι που σημαίνει ότι ολόκληρη η αρχική τριλογία βρίσκεται υπό πλήρη επεξεργασία.

Αν οι πληροφορίες ευσταθούν, η Disney και η Lucasfilm εργάζονται πάνω σε μια πραγματική κινηματογραφική αποκατάσταση, αξιοποιώντας τα πρωτότυπα αρνητικά φιλμ και αποκαθιστώντας το φυσικό film grain και την αυθεντική χρωματική παλέτα. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια απλή ψηφιακή αναβάθμιση ή κάποιο από τα «τεχνητής νοημοσύνης» upscale projects που έχουν γεμίσει την αγορά τα τελευταία χρόνια.

Η τελευταία φορά που οι θεατές είχαν την ευκαιρία να δουν τις αρχικές εκδοχές των ταινιών —πριν τις αλλαγές του Lucas— ήταν το 2006. Τότε, οι ταινίες κυκλοφόρησαν σε DVD, με τα αυθεντικά cuts να προσφέρονται ως bonus περιεχόμενο. Το πρόβλημα; Οι εκδόσεις αυτές ήταν κακοποιημένες μεταφορές από Laserdisc και η ποιότητά τους κυμαινόταν μεταξύ «απογοητευτική» και «εντελώς θολή». Οι φανατικοί οπαδοί του Star Wars δεν άργησαν να διαμαρτυρηθούν, όμως η Lucasfilm αγνόησε τις εκκλήσεις τους για επίσημη αποκατάσταση.

Στο μεταξύ, η κοινότητα των fans πήρε την κατάσταση στα χέρια της. Ερασιτεχνικά αλλά εντυπωσιακά projects, όπως το 4K77, κατάφεραν να αποκαταστήσουν το αρχικό Star Wars χρησιμοποιώντας παλιές κόπιες 35mm, συλλογικές δωρεές και αμέτρητες ώρες ψηφιακής δουλειάς. Ωστόσο, χωρίς πρόσβαση στα πρωτότυπα αρνητικά, αυτά τα εγχειρήματα είχαν πάντα περιορισμούς — κι έτσι η ζήτηση για μια επίσημη, επαγγελματική αποκατάσταση δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει.

Από τότε που η Disney απέκτησε τη Lucasfilm το 2012, οι fans ελπίζουν ότι η εταιρεία θα «ξεσκονίσει» τα πρωτότυπα φιλμ και θα τα παρουσιάσει όπως αξίζουν. Μέχρι τώρα, όμως, η στάση της παρέμενε σιωπηλή, ίσως λόγω των δικαιωμάτων και των παλαιότερων αποφάσεων του George Lucas, ο οποίος θεωρούσε τις ειδικές εκδόσεις του ως τις «οριστικές».

Αν όμως οι πρόσφατες διαρροές αληθεύουν, αυτή η πολιτική φαίνεται να αλλάζει. Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν μια αποκατάσταση υψηλής πιστότητας, με φυσική απόδοση των χρωμάτων, λεπτομερή κόκκο φιλμ και καθαρότητα εικόνας που ξεπερνά οτιδήποτε έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Το 2027 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την πρώτη προβολή του Star Wars, και η Disney έχει ήδη ανακοινώσει ότι σκοπεύει να φέρει πίσω στις αίθουσες το A New Hope για να γιορτάσει το ορόσημο. Αυτό που δεν είχε αποκαλύψει μέχρι σήμερα ήταν ποια εκδοχή της ταινίας θα προβληθεί. Αν πράγματι πρόκειται για το αρχικό theatrical cut, τότε οι προβολές αυτές θα αποτελέσουν ένα ιστορικό γεγονός για τους λάτρεις του franchise.

Πέρα από τις κινηματογραφικές αίθουσες, το πιθανότερο είναι ότι οι αποκατεστημένες εκδόσεις θα κυκλοφορήσουν και σε 4K UHD discs, ενώ δεν αποκλείεται να προστεθούν και στη βιβλιοθήκη του Disney+.

