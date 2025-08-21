Η εφεύρεση ενός φοιτητή που εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηρίων

Μια πρωτότυπη εφεύρεση έρχεται να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που συχνά υποτιμάται: τα μικρόβια στις πόρτες. Ένας νεαρός φοιτητής από την Τζαμάικα σχεδίασε μια λαβή που αυτοκαθαρίζεται, χρησιμοποιώντας τεχνολογία υπεριώδους ακτινοβολίας για να εξουδετερώνει σχεδόν ολοκληρωτικά τα βακτήρια.

Η συσκευή έχει έναν ιδιαίτερο σχεδιασμό, που θυμίζει τη φιγούρα του Pac-Man. Δύο τρίτα του σώματος της λαβής στεγάζουν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, τα οποία προστατεύονται από ένα γκρι κάλυμμα. Το τμήμα που αγγίζεται από τον χρήστη φωτίζεται από υπεριώδεις λυχνίες, οι οποίες ενεργοποιούνται αυτόματα με την επαφή. Μέσα σε λιγότερο από τριάντα δευτερόλεπτα ξεκινά η διαδικασία απολύμανσης, η οποία εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηρίων χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών ή απορρυπαντικών. Η λειτουργία είναι αθόρυβη, δεν αφήνει οσμές και θεωρείται ασφαλής τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα ζώα.

Η εγκατάστασή της είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη, στοιχείο που την καθιστά ιδανική για χώρους όπου η μετάδοση μικροβίων αποτελεί καθημερινή απειλή: νοσοκομεία, σχολεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και γραφεία ή πολυκατοικίες. Η προσβασιμότητα αυτής της τεχνολογίας είναι βασικό χαρακτηριστικό της, καθώς δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ή υψηλό κόστος συντήρησης.

Πίσω από την εφεύρεση βρίσκεται ο Rayvon Stewart, που μεγάλωσε στο Mount Prospect, μια αγροτική περιοχή της Τζαμάικα. Ο πρώτος από την οικογένειά του που κατάφερε να φοιτήσει σε πανεπιστήμιο, ανέπτυξε από νωρίς πάθος για την καινοτομία. Αρχικά εργάστηκε σε ένα λογισμικό για εικονικές δοκιμές ρούχων, αλλά ήταν η εθελοντική του εμπειρία σε νοσοκομείο που τον οδήγησε σε έναν διαφορετικό δρόμο. Εκεί συνειδητοποίησε πόσο παραμελημένες είναι οι επιφάνειες που αγγίζουμε καθημερινά, όπως οι πόρτες, και πόσο εύκολα μπορούν να γίνουν εστίες μετάδοσης επικίνδυνων μικροβίων.

Από αυτή την παρατήρηση γεννήθηκε το Xermosol, το project που συνδυάζει αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και δυνατότητα ευρείας εφαρμογής. Το Xermosol αποτελεί απόδειξη ότι ακόμη και από χώρες με περιορισμένους πόρους μπορεί να προκύψει τεχνολογία με παγκόσμια απήχηση.

Η δουλειά του Stewart δεν πέρασε απαρατήρητη. Ήδη έχει βραβευθεί με σημαντικές διακρίσεις, όπως το National Prime Minister's Youth Award και το Commonwealth Health Innovations Awards. Αυτές οι αναγνωρίσεις όχι μόνο επικυρώνουν την αξία της ιδέας, αλλά ανοίγουν και τον δρόμο για την εξέλιξη του έργου σε διεθνές επίπεδο. Αυτή τη στιγμή, ο νεαρός εφευρέτης εργάζεται για την εξασφάλιση διεθνούς πατέντας, με στόχο η τεχνολογία να βγει από τα σύνορα της Τζαμάικα και να εφαρμοστεί σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες.

