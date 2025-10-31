Ψηφιακό Ευρώ: Η ΕΚΤ θέτει στόχο για κυκλοφορία έως το 2029

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση του ψηφιακού ευρώ. Μετά από δύο χρόνια προετοιμασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε επίσημα ότι το project περνά πλέον στη φάση της πλήρους τεχνικής ανάπτυξης, προετοιμάζοντας το έδαφος για την πρώτη πιθανή έκδοση μέσα στα επόμενα χρόνια. Εάν όλα κυλήσουν βάσει σχεδίου, η Ευρωζώνη θα μπορούσε να δει το πρώτο επίσημο ψηφιακό ευρώ να κάνει την εμφάνισή του το 2029.

Η απόφαση ανακοινώθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2025, ύστερα από πίεση των Ευρωπαίων ηγετών να επιταχυνθεί η διαδικασία, ένα αίτημα που τέθηκε και επισήμως στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η ΕΚΤ ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διετή «προπαρασκευαστική φάση» που ξεκίνησε το 2023 και τώρα μπαίνει στο στάδιο της τεχνικής υλοποίησης.

Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωσύστημα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των υποδομών, στις δοκιμές πιλοτικών προγραμμάτων και στη συνεργασία με κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και καταναλωτές, ώστε να διαμορφωθεί ένα λειτουργικό και ασφαλές ψηφιακό οικοσύστημα. Αν το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2026, οι πρώτες δοκιμαστικές λειτουργίες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ήδη από τα μέσα του 2027.

Για την Christine Lagarde, πρόεδρο της ΕΚΤ, το ψηφιακό ευρώ δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό εγχείρημα, αλλά ένα σύμβολο της ενότητας και της εμπιστοσύνης στο ευρωπαϊκό νόμισμα.

Το ευρώ, το κοινό μας νόμισμα, είναι δείγμα εμπιστοσύνης στην ευρωπαϊκή ενότητα. Εργαζόμαστε για να προετοιμάσουμε το μέλλον του, εκσυγχρονίζοντας τα τραπεζογραμμάτια και προετοιμάζοντας την εισαγωγή ενός ψηφιακού ισοδύναμου.

Η ιδέα ενός ψηφιακού ευρώ βασίζεται στη διατήρηση της νομισματικής κυριαρχίας της Ευρώπης, σε μια εποχή που οι ψηφιακές πληρωμές κυριαρχούν και τα ιδιωτικά stablecoins ή τα ξένα ψηφιακά νομίσματα ενδέχεται να αποδυναμώσουν την αυτονομία της ηπείρου. Το εγχείρημα στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας επιλογής των πολιτών, προσφέροντας ένα κρατικά εγγυημένο μέσο συναλλαγής που θα λειτουργεί παράλληλα με τα μετρητά, ακόμη και χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Το ψηφιακό ευρώ δεν θα αντικαταστήσει τα φυσικά χρήματα, αλλά θα λειτουργεί συμπληρωματικά. Θα επιτρέπει στους πολίτες να πραγματοποιούν πληρωμές απευθείας μέσω ψηφιακών πορτοφολιών, με την ίδια ασφάλεια και αξιοπιστία που έχουν σήμερα τα μετρητά. Όπως επισημαίνει η ΕΚΤ, πρόκειται για ένα δημόσιο αγαθό, που θα διασφαλίζει τη συνέχεια των πληρωμών σε κάθε περίσταση, από τεχνικές βλάβες έως διακοπές δικτύου.

Επιπλέον, η εισαγωγή του αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στην αγορά των ψηφιακών πληρωμών, περιορίζοντας την εξάρτηση από αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς και πλατφόρμες fintech . Παράλληλα, θα δώσει ώθηση στην καινοτομία, επιτρέποντας σε ιδιωτικές εταιρείες να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες πάνω στο ασφαλές πλαίσιο του Ευρωσυστήματος.

Στην τρέχουσα φάση, η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος θα επικεντρωθούν σε τρεις κύριους άξονες:

Τεχνική προετοιμασία, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη της τεχνολογικής υποδομής, τις δοκιμές και τα πιλοτικά προγράμματα. Συνεργασία με την αγορά, μέσω διαλόγου με τράπεζες, επιχειρήσεις και καταναλωτές για να εξασφαλιστεί η αποδοχή του συστήματος. Υποστήριξη του νομοθετικού πλαισίου, ώστε οι τεχνικές λύσεις να συνάδουν με τις ευρωπαϊκές κανονιστικές απαιτήσεις για ιδιωτικότητα και ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το συνολικό κόστος ανάπτυξης του έργου μέχρι την πρώτη έκδοση το 2029 υπολογίζεται σε περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα ετήσια λειτουργικά έξοδα μετά το 2029 αναμένεται να φτάνουν τα 320 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα καλύπτεται από το Ευρωσύστημα όπως συμβαίνει και με την παραγωγή τραπεζογραμματίων.

Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το ψηφιακό ευρώ θα αποτελέσει την πιο ριζική αλλαγή στη λειτουργία του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος από την εισαγωγή του φυσικού ευρώ το 2002.

