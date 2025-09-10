Ψηφιακό ευρώ: Ανθεκτικότητα και ένταξη στο επίκεντρο του σχεδίου της ΕΚΤ

Η συζήτηση γύρω από το ψηφιακό ευρώ αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι κοινωνίες και οι οικονομίες γίνονται πιο ψηφιοποιημένες και, ταυτόχρονα, πιο ευάλωτες σε γεωπολιτικές εντάσεις και τεχνολογικούς κινδύνους. Σε παρέμβασή του ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Piero Cipollone, παρουσίασε το όραμα της ΕΚΤ για το νέο αυτό εργαλείο. Δύο ήταν τα βασικά σημεία στα οποία στάθηκε: η ανθεκτικότητα του συστήματος πληρωμών και η χρηματοπιστωτική ένταξη όλων των πολιτών.

Όπως τόνισε ο Cipollone, σε έναν κόσμο όπου οι απειλές πληθαίνουν – από κυβερνοεπιθέσεις και δολιοφθορές υποδομών έως εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, όπως αυτές που έπληξαν πρόσφατα την Ισπανία και την Πορτογαλία – δεν αρκεί πλέον η εξάρτηση από ιδιωτικά συστήματα πληρωμών. Πολλά από αυτά μάλιστα ελέγχονται από φορείς εκτός ΕΕ, γεγονός που αυξάνει την εξάρτηση της Ένωσης από τρίτες χώρες. Το ψηφιακό ευρώ, σύμφωνα με τον ίδιο, θα λειτουργεί ως δημόσιο αγαθό, εξασφαλίζοντας ότι οι συναλλαγές μπορούν να συνεχιστούν απρόσκοπτα σε κάθε περίσταση, συμπληρώνοντας τη χρήση των μετρητών.

Το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες που στοχεύουν στη μέγιστη ανθεκτικότητα. Πρώτον, η δημιουργία τεχνικής υποδομής κατανεμημένης σε πολλές γεωγραφικές περιοχές. Έτσι, ακόμα και σε περίπτωση τοπικών καταστροφών ή επιθέσεων, το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Δεύτερον, η ανάπτυξη μιας ενιαίας εφαρμογής της ΕΚΤ, προσβάσιμης από όλους τους πολίτες. Μέσω αυτής, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να διαχειρίζονται τα χρήματά τους, αλλά και να αλλάζουν άμεσα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ακόμη κι αν η εφαρμογή της τράπεζάς τους τεθεί εκτός λειτουργίας.

Τρίτον, και ίσως πιο καινοτόμο, η λειτουργία offline. Με αυτόν τον τρόπο, οι πληρωμές θα μπορούν να πραγματοποιούνται ακόμη και χωρίς καμία πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο σε καταστάσεις όπως οι γενικευμένες διακοπές ρεύματος.

Πέρα από την ανθεκτικότητα, το ψηφιακό ευρώ φιλοδοξεί να είναι και ένα εργαλείο κοινωνικής ένταξης. Ο Cipollone υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός του προβλέπει από την αρχή χαρακτηριστικά που θα διευκολύνουν την πρόσβαση όλων. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, διεπαφές με φωνητικές εντολές, μεγενθυμένους χαρακτήρες και άλλες προσαρμογές για άτομα με αναπηρίες ή χαμηλή ψηφιακή κατάρτιση.

Παράλληλα, εξετάζεται ένα εθνικό δίκτυο φυσικής υποστήριξης, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει δημόσιους φορείς, βιβλιοθήκες και ταχυδρομεία. Οι χώροι αυτοί θα παρέχουν δωρεάν πρόσβαση και βοήθεια, ώστε κανένας πολίτης να μην μείνει εκτός του νέου ψηφιακού χρηματοπιστωτικού τοπίου. Η προσέγγιση αυτή αντανακλά την πρόθεση της ΕΚΤ να αποτρέψει τον ψηφιακό αποκλεισμό, που συχνά αποτελεί παρενέργεια της τεχνολογικής προόδου.

Ο Cipollone ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του απευθύνοντας κάλεσμα στους ευρωπαίους νομοθέτες. Θύμισε ότι οι ηγέτες της ευρωζώνης έχουν ήδη ζητήσει την επιτάχυνση της διαδικασίας και προειδοποίησε ότι, χωρίς έγκαιρη νομοθετική στήριξη, η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει πίσω σε ένα κρίσιμο πεδίο για την οικονομική της αυτονομία.

Η πρόοδος του ψηφιακού ευρώ δεν αφορά μόνο την τεχνολογία των πληρωμών, αλλά αγγίζει και ζητήματα στρατηγικής σημασίας: από την προστασία απέναντι σε εξωτερικές απειλές μέχρι τη διασφάλιση ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν ίση πρόσβαση στα οφέλη της ψηφιοποίησης.

Η δημιουργία ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος θεωρείται πλέον αναγκαία, ώστε το ψηφιακό ευρώ να μην μείνει ένα αόριστο σχέδιο, αλλά να μετατραπεί σε χειροπιαστή πραγματικότητα που θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την οικονομική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[via]