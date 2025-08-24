Ψηφιακό Ευρώ: Προχωρά ταχύτατα το εγχείρημα λόγω... ΗΠΑ

Η ψήφιση του νέου νόμου για τα stablecoins στις ΗΠΑ αιφνιδίασε τους ευρωπαίους αξιωματούχους και άναψε «κόκκινο συναγερμό» στις Βρυξέλλες και στη Φρανκφούρτη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Financial Times, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα και το Κογκρέσο άνοιξαν τον δρόμο για ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο γύρω από τα ψηφιακά νομίσματα που συνδέονται με το δολάριο, προκαλώντας ανησυχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η αμερικανική κυριαρχία στις διασυνοριακές πληρωμές θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, εάν δεν επισπευσθεί το σχέδιο για το ψηφιακό ευρώ.

Το GENIUS Act, που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο τον Ιούλιο, έθεσε τα θεμέλια για τη ρύθμιση μιας αγοράς που ήδη ξεπερνά τα 288 δισ. δολάρια. Η αγορά αυτή κυριαρχείται από tokens όπως το USDT της Tether και το USDC της Circle, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το αμερικανικό νόμισμα. Η ξαφνική αυτή εξέλιξη βρήκε πολλούς ευρωπαίους αξιωματούχους απροετοίμαστους, με αποτέλεσμα να ενταθούν οι συζητήσεις γύρω από την ανάγκη επιτάχυνσης του σχεδίου του ψηφιακού ευρώ.

Μέχρι πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσανατολιζόταν προς ένα ιδιωτικό, κεντρικά ελεγχόμενο σύστημα για την έκδοση του ψηφιακού νομίσματος, προβάλλοντας ζητήματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, το αμερικανικό θεσμικό άλμα φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο τραπέζι βρίσκεται πλέον η πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν δημόσιες blockchain πλατφόρμες, όπως το Ethereum ή το Solana, για την κυκλοφορία του ψηφιακού ευρώ. Μια τέτοια επιλογή θα επέτρεπε στο ευρωπαϊκό νόμισμα να διακινείται πιο ελεύθερα και να ανταγωνιστεί αποτελεσματικότερα τα ψηφιακά δολάρια σε παγκόσμια κλίμακα.

Η συζήτηση αυτή σηματοδοτεί μια ουσιαστική στροφή στη φιλοσοφία του σχεδίου. Ενώ μέχρι πρότινος το ζητούμενο ήταν η πλήρης κεντρικοποίηση και ο αυστηρός έλεγχος, η νέα κατεύθυνση εξετάζει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης ευελιξίας και διασυνδεσιμότητας με τις ήδη υπάρχουσες αποκεντρωμένες υποδομές.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μελετά εδώ και αρκετά χρόνια το ενδεχόμενο ενός ψηφιακού ευρώ, παρουσιάζοντάς το ως δημόσια εναλλακτική απέναντι σε ιδιωτικά συστήματα πληρωμών που κερδίζουν συνεχώς έδαφος, καθώς η χρήση μετρητών μειώνεται. Ωστόσο, η επιτάχυνση από πλευράς ΗΠΑ και η αυξανόμενη επιρροή των stablecoins σε δολάρια έχουν αναδείξει τον κίνδυνο να «διαρρεύσουν» ευρωπαϊκές καταθέσεις σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία εκτός της ζώνης του ευρώ.

Το πλαίσιο γίνεται ακόμη πιο πιεστικό αν ληφθεί υπόψη ότι η Κίνα έχει ήδη προχωρήσει σε πιλοτικά προγράμματα με το ψηφιακό γιουάν, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει σοβαρά την υιοθέτηση μιας ψηφιακής λίρας. Η Ευρώπη βρίσκεται, έτσι, αντιμέτωπη με την ανάγκη να κινηθεί γρηγορότερα, ώστε να προστατεύσει τη θέση του ενιαίου νομίσματος στον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό χάρτη.

Παρά το γεγονός ότι κυκλοφορούν ήδη ορισμένα stablecoins συνδεδεμένα με το ευρώ, όπως το EURC της Circle, η βαρύτητα μιας πρωτοβουλίας από την ίδια την ΕΚΤ είναι αδιαμφισβήτητη. Μια κεντρικά εκδιδόμενη ψηφιακή μορφή του ευρώ θα είχε σαφώς μεγαλύτερο κύρος και θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την οικονομική κυριαρχία της Ευρωζώνης στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας.

Η ΕΚΤ επιβεβαίωσε στους Financial Times ότι συνεχίζει να αξιολογεί τόσο τις κεντρικές όσο και τις αποκεντρωμένες τεχνολογίες, χωρίς να αποκλείει κανένα σενάριο. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι το ευρώ θα παραμείνει σχετικό και ισχυρό σε έναν κόσμο που κινείται ολοένα και πιο γρήγορα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των συναλλαγών.

Η μάχη για την επόμενη μέρα των πληρωμών φαίνεται ότι θα δοθεί στο ψηφιακό πεδίο. Με την Αμερική να έχει ήδη θέσει ισχυρές βάσεις μέσω του GENIUS Act και την Κίνα να δοκιμάζει το δικό της μοντέλο, η Ευρώπη καλείται να αποφασίσει αν θα παραμείνει παρατηρητής ή αν θα τολμήσει να κινηθεί μπροστά με ένα ψηφιακό ευρώ που θα μπορεί να ανταγωνιστεί ισότιμα τα υπόλοιπα μεγάλα νομίσματα.

