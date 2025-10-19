Η FIFA επιστρέφει στον κόσμο των video games μέσω του Football Manager

Η FIFA επιστρέφει επίσημα στα video games, και το κάνει με έναν απρόσμενο σύμμαχο: το Football Manager. Τρία χρόνια μετά το «διαζύγιο» με την EA, που οδήγησε στο τέλος της ιστορικής σειράς FIFA και τη γέννηση του EA Sports FC, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε μια νέα πολυετή συνεργασία με τη Sports Interactive, δημιουργό του Football Manager.

Η συμφωνία σηματοδοτεί τη μεγάλη επαναφορά του brand FIFA στο ψηφιακό ποδόσφαιρο – όχι μέσα από ένα arcade παιχνίδι, αλλά μέσα από το πιο ρεαλιστικό και στρατηγικό management simulation της αγοράς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουμε να κάνουμε με μια πολυετή συνεργασία που θα ενσωματώσει επίσημα στοιχεία του FIFA World Cup, του Women’s World Cup και του Club World Cup μέσα στο Football Manager 2026, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 4 Φεβρουαρίου 2026.

Μετά τη ρήξη της με την EA το 2022, η FIFA είχε εξαφανιστεί από τον χώρο των mainstream video games. Το FIFA 23 έμεινε στην ιστορία ως ο τελευταίος τίτλος της συνεργασίας, καθώς η EA αποφάσισε να αποδεσμευτεί από την πανάκριβη άδεια της ομοσπονδίας και να κυκλοφορήσει το EA Sports FC 24 υπό δική της επωνυμία. Από τότε, πολλοί αναρωτιούνταν αν η FIFA θα επιχειρούσε να επιστρέψει στον χώρο με δική της παραγωγή ή μέσω κάποιας νέας συνεργασίας.

Η απάντηση έρχεται τώρα, και μάλλον δεν ήταν αυτή που περίμενε κανείς. Αντί να επενδύσει σε ένα νέο ποδοσφαιρικό παιχνίδι τύπου FIFA, η ομοσπονδία ενώνει δυνάμεις με τη Sports Interactive, μια εταιρεία γνωστή για τη στρατηγική προσέγγιση και την εμμονή της στη λεπτομέρεια. Η σειρά Football Manager είναι συνώνυμη με τον ρεαλισμό και τη στατιστική ακρίβεια, οπότε η είσοδος της FIFA στο παιχνίδι φέρνει ένα νέο επίπεδο αυθεντικότητας στα διεθνή τουρνουά.

Η συνεργασία θα εκδηλωθεί μέσω ενός ανανεωμένου International Management module που θα ενσωματωθεί στο Football Manager 2026. Οι παίκτες θα μπορούν να αναλάβουν επίσημα την ηγεσία εθνικών ομάδων, να συμμετάσχουν στο FIFA World Cup, στο Women’s World Cup και στο Club World Cup, με πλήρη υποστήριξη επίσημων στολών, γραφικών και branding.

Σύμφωνα με τη Sports Interactive, η ενημέρωση θα φτάσει πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, που ξεκινά στα μέσα Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι οι fans θα έχουν την ευκαιρία να «ζήσουν» το τουρνουά μέσα στο παιχνίδι πριν καν ξεκινήσει το πραγματικό γεγονός. Το update θα περιλαμβάνει κιτ για όλες τις 48 συμμετέχουσες εθνικές ομάδες, επίσημες γραμματοσειρές, εικαστικά και τηλεοπτικά γραφικά που μιμούνται τις πραγματικές μεταδόσεις.

