Η Γαλλία αντικαθιστά το Windows με Linux στη δημόσια διοίκηση

Σύνοψη

Η Γαλλία ανακοίνωσε επίσημα το σχέδιο σταδιακής απεξάρτησης του δημόσιου τομέα από το ιδιόκτητο αμερικανικό λογισμικό (Microsoft, Google, Amazon).

Ξεκινά η στρατηγική μετάβαση σε λειτουργικά συστήματα Linux και πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα (open-source) με στόχο τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας.

Η Διαϋπουργική Διεύθυνση Ψηφιακών Υποθέσεων (DINUM) ηγείται της προσπάθειας, εφαρμόζοντας αυστηρά πρωτόκολλα για τη χρήση γαλλικών και ευρωπαϊκών υποδομών cloud.

Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή τάση έρχεται σε άμεση αντίθεση με την ελληνική στρατηγική (gov.gr), η οποία συνεχίζει να επενδύει και να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις υποδομές της Microsoft και της AWS.

Η γαλλική δημόσια διοίκηση απομακρύνεται από το Windows και το αμερικανικό cloud για να ανακτήσει την ψηφιακή της κυριαρχία. Η Διαϋπουργική Διεύθυνση Ψηφιακών Υποθέσεων (DINUM) εφαρμόζει στρατηγική μετάβασης σε λειτουργικά συστήματα Linux και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, μειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από εξωευρωπαϊκές τεχνολογικές εταιρείες και ενισχύοντας την ασφάλεια των δεδομένων των πολιτών.

Η γαλλική κυβέρνηση προχωρά σε ριζική αναδιάρθρωση των ψηφιακών της υποδομών. Βάσει των επίσημων ανακοινώσεων και των σχετικών οδηγιών από τη Διαϋπουργική Διεύθυνση Ψηφιακών Υποθέσεων (DINUM), κεντρικός άξονας της νέας ψηφιακής πολιτικής είναι η δραστική μείωση της τεχνολογικής εξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σχέδιο περιλαμβάνει την υποκατάσταση προϊόντων κολοσσών όπως η Microsoft, η Google και η Amazon (AWS), με αντίστοιχες λύσεις ανοιχτού κώδικα και τοπικά φιλοξενούμενες υπηρεσίες.

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή προμηθευτή, αλλά μια βαθιά γεωπολιτική και τεχνολογική τοποθέτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί συστηματικά να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες μέσω νομοθετημάτων όπως η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) και η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Η Γαλλία, ωστόσο, κάνει το επόμενο βήμα περνώντας από το κανονιστικό πλαίσιο στην πρακτική εφαρμογή, προκρίνοντας τη δημιουργία ενός «κυρίαρχου γαλλικού ψηφιακού χώρου». Τα κρατικά δεδομένα, οι επικοινωνίες των δημοσίων υπαλλήλων και τα αρχεία των πολιτών σχεδιάζεται να φιλοξενούνται αποκλειστικά σε διακομιστές που ελέγχονται από το γαλλικό κράτος και εκτελούν λογισμικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας είναι πλήρως ελέγξιμος.

Η μετάβαση απαιτεί τη ριζική αλλαγή καθημερινών εργαλείων για εκατοντάδες χιλιάδες κρατικούς λειτουργούς. Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του γαλλικού κράτους, η αντικατάσταση περιλαμβάνει συγκεκριμένους πυλώνες λογισμικού:

Λειτουργικά Συστήματα: Αντικατάσταση του Windows με διανομές Linux προσαρμοσμένες στις ανάγκες της διοίκησης. Αυτό εξαλείφει το κόστος αδειοδότησης της Microsoft και αποτρέπει τη συλλογή τηλεμετρίας από το αμερικανικό λειτουργικό.

Σουίτες Παραγωγικότητας: Το Microsoft Office και το Google Workspace παραχωρούν τη θέση τους σε λύσεις όπως το LibreOffice και το OnlyOffice , τα οποία προσφέρουν συμβατότητα με τα υπάρχοντα έγγραφα αλλά λειτουργούν τοπικά ή σε ελεγχόμενους διακομιστές.

Αποθήκευση και Συνεργασία: Το SharePoint και το Google Drive αντικαθίστανται από πλατφόρμες όπως το Nextcloud , το οποίο υποστηρίζει πλήρη κρυπτογράφηση και φιλοξενία εντός γαλλικών συνόρων.

Επικοινωνία: Για την ανταλλαγή μηνυμάτων και τις τηλεδιασκέψεις, προκρίνονται πρωτόκολλα όπως το Matrix, εξασφαλίζοντας αποκεντρωμένη και κρυπτογραφημένη επικοινωνία από άκρο σε άκρο (E2EE).

Η τεχνική πρόκληση είναι τεράστια. Τα legacy συστήματα (παλαιότερες εφαρμογές ειδικά γραμμένες για περιβάλλον Windows) αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο, καθώς απαιτούν χρονοβόρα μεταγραφή ή χρήση επιπέδων συμβατότητας (όπως το Wine). Παράλληλα, η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα πτώσης της παραγωγικότητας.

Η αντίθεση με την ελληνική ψηφιακή πραγματικότητα

Η γαλλική κατεύθυνση αναδεικνύει τις διαφορετικές στρατηγικές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα, η επιτυχημένη ψηφιακή μετάβαση της δημόσιας διοίκησης μέσω του gov.gr έχει ακολουθήσει την ακριβώς αντίθετη οδό όσον αφορά τις υποδομές. Το ελληνικό δημόσιο βασίζεται εντατικά σε υπηρεσίες της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας.

Η Microsoft αποτελεί στρατηγικό εταίρο του ελληνικού κράτους, με τεράστιες επενδύσεις για τη δημιουργία Data Centers στην Αττική, ενώ αντίστοιχα στενές είναι οι σχέσεις με την Amazon Web Services (AWS) και την Google. Τα συστήματα του ελληνικού δημοσίου εξαρτώνται από το Azure και το AWS για την ελαστικότητα και τη φιλοξενία των δεδομένων τους.

Αν και αυτή η επιλογή προσέφερε στην Ελλάδα άμεση και αξιόπιστη ψηφιοποίηση χωρίς την ανάγκη ανάπτυξης λύσεων από το μηδέν, η γαλλική προσέγγιση εγείρει εύλογα ερωτήματα για το μέλλον. Καθώς τα δεδομένα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη γεωπολιτική αξία, η πλήρης εξάρτηση του κρατικού μηχανισμού (Cloud First policy) από ξένους παρόχους αφήνει την τοπική αγορά ευάλωτη σε πιθανές αλλαγές στους αμερικανικούς νόμους περί δεδομένων (όπως το Cloud Act) ή σε μελλοντικές ανατιμήσεις αδειών χρήσης.

Η άποψη του Techgear

Η επιδίωξη της «ψηφιακής κυριαρχίας» από τη Γαλλία αποτελεί ένα εξαιρετικά φιλόδοξο εγχείρημα με υψηλό ρίσκο εκτέλεσης. Στο παρελθόν, ανάλογες προσπάθειες συνάντησαν ισχυρές αντιστάσεις. Η περίπτωση του Δήμου του Μονάχου είναι ενδεικτική: η πόλη μετέβη στο "LiMux" (ειδική διανομή Linux) το 2004, αλλά το 2017 επέστρεψε στη Microsoft, εξαιτίας παραπόνων από τους υπαλλήλους για ασυμβατότητες του hardware και ελλείψεις λογισμικού, για να ξεκινήσει ξανά τη συζήτηση για το open source τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα, ωστόσο, τα τεχνολογικά δεδομένα είναι διαφορετικά. Οι web-based εφαρμογές έχουν μειώσει την εξάρτηση από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή, ενώ πλατφόρμες όπως το Nextcloud είναι ώριμες επιχειρησιακά. Το πραγματικό στοίχημα για την DINUM δεν είναι ο τεχνικός κώδικας, αλλά η διαχείριση της ανθρώπινης αλλαγής. Η Γαλλία δείχνει το δρόμο για το πώς η Ευρώπη μπορεί να διεκδικήσει την τεχνολογική της ανεξαρτησία, αποτελώντας ένα μεγάλης κλίμακας πείραμα. Αν επιτύχει, είναι πολύ πιθανό να δούμε το μοντέλο αυτό να υιοθετείται ως υποχρεωτικό πλαίσιο (framework) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επηρεάζοντας άμεσα και τα μελλοντικά μοντέλα προμηθειών του ελληνικού Δημοσίου.