Η Γαλλία εγκαινιάζει το πρώτο πλωτό αιολικό πάρκο που προστατεύει τη φύση

Στα ανοικτά των ακτών της Οξιτανίας, σε απόσταση περίπου 16 χιλιομέτρων από τη στεριά, ολοκληρώθηκε ένα πρωτοποριακό έργο με παγκόσμια σημασία. Πρόκειται για το Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion (EFGL), το πρώτο πλωτό αιολικό πάρκο στον κόσμο που σχεδιάστηκε με γνώμονα όχι μόνο την παραγωγή καθαρής ενέργειας αλλά και την ενσωμάτωση μέτρων προστασίας της θαλάσσιας ζωής. Το έργο υλοποιήθηκε από την Ocean Winds και θεωρείται ορόσημο για τον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας σε μεγάλα βάθη, έναν κλάδο που μέχρι πρόσφατα αντιμετώπιζε σοβαρές τεχνολογικές και επιχειρησιακές προκλήσεις.



Το πάρκο αποτελείται από τρεις ανεμογεννήτριες ισχύος 10 MW η καθεμία, τοποθετημένες σε ειδικές πλωτές βάσεις. Οι βάσεις αυτές συναρμολογήθηκαν στο λιμάνι του Port-La Nouvelle και στη συνέχεια ρυμουλκήθηκαν έως τη μόνιμη θέση τους στον κόλπο. Παράλληλα, βρίσκονται στην τελική ευθεία οι εργασίες σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο της RTE, γεγονός που θα επιτρέψει στο EFGL να παρέχει ενέργεια σε περίπου 50.000 ανθρώπους κάθε χρόνο.

Αυτό όμως που κάνει το EFGL μοναδικό δεν είναι μόνο η ενεργειακή του ισχύς. Για πρώτη φορά σε υπεράκτιο αιολικό πάρκο ενσωματώθηκαν οι λεγόμενες «Biohut» — τεχνητές κατασκευές που λειτουργούν ως καταφύγια για τη θαλάσσια πανίδα. Με τον τρόπο αυτό, το έργο δεν περιορίζεται στην απλή παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας αλλά συμβάλλει ενεργά και στη βελτίωση της βιοποικιλότητας, δημιουργώντας νέους χώρους διαβίωσης για ψάρια και άλλους οργανισμούς.

Για την Ocean Winds, το EFGL ξεπερνά τα όρια ενός πιλοτικού εγχειρήματος. «Το EFGL αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς για την πλωτή αιολική ενέργεια», τόνισε ο Marc Hirt, διευθυντής της εταιρείας στη Γαλλία. Η Ocean Winds έχει ήδη αποκτήσει εμπειρία μέσω του WindFloat Atlantic στην Πορτογαλία, ισχύος 25 MW, που λειτουργεί εδώ και πέντε χρόνια. Η προσοχή τώρα στρέφεται στο EFLO, ένα νέο υπεράκτιο έργο 250 MW που ανατέθηκε στην εταιρεία και την Banque des Territoires το 2024.

Η επιτυχία του EFGL βασίστηκε στη στενή συνεργασία τοπικών και διεθνών φορέων. Σύμφωνα με τον Jérémy de Barbarin, διευθυντή του έργου, κάθε φάση —από τον σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση στη θάλασσα— αποτέλεσε προϊόν συλλογικής προσπάθειας. Η συνέργεια αυτή αποδεικνύει ότι η συνεργασία περιφερειακών και παγκόσμιων παραγόντων μπορεί να αποφέρει απτά οφέλη, όχι μόνο σε επίπεδο ενεργειακής μετάβασης αλλά και σε όρους ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Το EFGL έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, καθώς οι περισσότερες εγκαταστάσεις περιορίζονταν μέχρι σήμερα σε σχετικά ρηχά νερά. Οι πλωτές βάσεις προσφέρουν τη δυνατότητα εγκατάστασης ανεμογεννητριών σε μεγαλύτερα βάθη, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες αγορές και περιοχές όπου μέχρι πρότινος η τεχνολογία δεν μπορούσε να εφαρμοστεί.

Η πρωτοβουλία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο που η Ευρώπη επιδιώκει να επιταχύνει τη μετάβασή της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Γαλλία, με το EFGL, δείχνει ότι η ανάπτυξη μεγάλων έργων πράσινης ενέργειας μπορεί να συνδυάζεται με την προστασία του περιβάλλοντος, θέτοντας ένα νέο πρότυπο για το μέλλον.

Δεν λείπουν βέβαια και οι προκλήσεις. Οι ανεμογεννήτριες στη θάλασσα έχουν δεχθεί κατά καιρούς κριτική για τον πιθανό τους αντίκτυπο στο τοπίο ή στη ναυσιπλοΐα. Ένα πρόσφατο περιστατικό υπενθύμισε αυτούς τους προβληματισμούς: η Σουηδική Ακτοφυλακή ανέφερε τον εντοπισμό ενός άγνωστου αντικειμένου στη θάλασσα, το οποίο αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν τμήμα ανεμογεννήτριας. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η τεχνολογία, όσο και αν προχωρά, εξακολουθεί να συνοδεύεται από τεχνικές δυσκολίες που απαιτούν λύσεις.

Παρά τις προκλήσεις, το EFGL αποτελεί ορόσημο. Είναι η πρώτη φορά που ένα πλωτό αιολικό πάρκο δεν περιορίζεται απλώς στην παραγωγή ενέργειας αλλά αναλαμβάνει και ρόλο φύλακα της θαλάσσιας ζωής.

