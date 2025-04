Η Γερμανία θέλει να στήσει το δικό της Starlink

Σε μία σημαντική κίνηση στρατηγικής αυτονομίας, η Γερμανία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναπτύξει ένα ανεξάρτητο δορυφορικό δίκτυο για την κάλυψη των στρατιωτικών της αναγκών, με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνιακής της κυριαρχίας και την απεξάρτηση από ξένα δίκτυα όπως το Starlink της SpaceX. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Handelsblatt, το σχέδιο αφορά την ανάπτυξη εκατοντάδων δορυφόρων που θα εξυπηρετούν όχι μόνο την επικοινωνία, αλλά ενδεχομένως και λειτουργίες απομακρυσμένης παρατήρησης και άλλες στρατηγικές εφαρμογές.

Το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε το σχέδιο, σημειώνοντας ότι το νέο διαστημικό σύστημα προβλέπεται να είναι έτοιμο έως το 2029. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν η ημερομηνία αυτή αφορά την έναρξη ή την ολοκλήρωση του project. Οι τεχνικές λεπτομέρειες και το συνολικό κόστος του προγράμματος παραμένουν απόρρητα για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, όπως διαφαίνεται, εξετάζονται πολλαπλά σενάρια υλοποίησης με στόχο την αξιοποίηση της εγχώριας βιομηχανικής τεχνογνωσίας και την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών για αυτονομία στον χώρο των επικοινωνιών.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο των εμπορικών δορυφορικών συστημάτων στην επιχειρησιακή επικοινωνία. Η χρήση του Starlink από τις ουκρανικές δυνάμεις, για την εξασφάλιση αξιόπιστης επικοινωνίας στο πεδίο των επιχειρήσεων, αποτέλεσε ένα καθοριστικό παράδειγμα της σημασίας τέτοιων συστημάτων. Η εμπειρία αυτή λειτούργησε ως καμπανάκι για πολλές χώρες, οδηγώντας κράτη όπως η Ρωσία και η Κίνα να αναπτύξουν δικά τους δίκτυα ή να επεξεργαστούν στρατηγικές εξουδετέρωσης τέτοιων υπηρεσιών.

Στο ίδιο πνεύμα, η Γερμανία —που μέχρι τώρα εξαρτιόταν από δορυφορικά συστήματα συμμάχων— βλέπει πλέον την ανάγκη για αυτοδύναμες δυνατότητες στο διάστημα, ώστε να εξασφαλίσει την επιχειρησιακή της ανεξαρτησία και την τεχνολογική της κυριαρχία.

Διαχωρισμός από το Ευρωπαϊκό IRIS²

Το γερμανικό δίκτυο δεν θα συγχέεται με το IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στην παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλής ταχύτηταςγια τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Αντίθετα, το πρόγραμμα της Bundeswehr (Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις) είναι προσανατολισμένο καθαρά σε στρατιωτικές εφαρμογές, με αυξημένες απαιτήσεις για ασφάλεια, κρυπτογράφηση και διαλειτουργικότητα με τα γερμανικά στρατιωτικά συστήματα.

Η διαφοροποίηση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη ξεχωριστής υποδομής, η οποία θα λειτουργεί αποκλειστικά υπό εθνικό έλεγχο.

Η Γερμανία διαθέτει ένα ζωντανό οικοσύστημα διαστημικής τεχνολογίας, με εταιρείες όπως οι HyImpulse, Rocket Factory Augsburg και Isar Aerospace να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής καινοτομίας. Η Isar Aerospace, μάλιστα, ολοκλήρωσε πρόσφατα την πρώτη της προσπάθεια εκτόξευσης σε τροχιά από το διαστημικό κέντρο Andøya στη Νορβηγία.

Το νέο δίκτυο της Bundeswehr θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των εταιρειών, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της Γερμανίας στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη της διαστημικής άμυνας.

Επιπλέον, οι ίδιες εταιρείες θα συμμετάσχουν στον European Launcher Challenge, μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάπτυξη νέων οχημάτων εκτόξευσης και στη διασφάλιση της αυτόνομης πρόσβασης της Ευρώπης στο Διάστημα.

Η γερμανική πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο ρεύμα, καθώς πολλές χώρες επιδιώκουν να αποκτήσουν δικά τους διαστημικά δίκτυα για λόγους ασφαλείας και επιχειρησιακής ανεξαρτησίας. Από τις ΗΠΑ μέχρι την Ινδία, η αξιοπιστία, η ανθεκτικότητα και η προστασία δεδομένων που παρέχουν τα εγχώρια δορυφορικά δίκτυα κρίνονται πλέον απαραίτητα σε έναν κόσμο αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και ψηφιακών απειλών.

Η απόφαση της Γερμανίας σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την αποσύνδεση από εμπορικές λύσεις τρίτωνκαι την ανάπτυξη ανεξάρτητων στρατιωτικών υποδομών στο διάστημα. Αν επιτευχθεί μέχρι το 2029, θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τον ρόλο της χώρας στον τομέα της διαστημικής άμυνας και των επικοινωνιών για τις επόμενες δεκαετίες.

