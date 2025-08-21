Η Google αλλάζει στρατηγική στο Play Store για να κατευνάσει την ΕΕ

Η Google ανακοίνωσε μια σειρά αλλαγών στους κανονισμούς του Play Store, επιχειρώντας να ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να αποφύγει τα βαριά πρόστιμα που προβλέπει το Digital Markets Act (DMA). Οι τροποποιήσεις αυτές δίνουν στους developers μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά συνοδεύονται από μια πιο περίπλοκη και πολυεπίπεδη δομή χρεώσεων που προκαλεί ήδη αντιδράσεις.

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, οι δημιουργοί εφαρμογών θα μπορούν να καθορίζουν οι ίδιοι τα links που εμφανίζουν στους χρήστες, επιτρέποντας τη δυνατότητα να τους κατευθύνουν εκτός του οικοσυστήματος της Google για αγορές. Πρόκειται για μια αλλαγή που θεωρητικά ανοίγει τον δρόμο σε εναλλακτικά συστήματα πληρωμών και μειώνει την εξάρτηση από το Play Store. Ωστόσο, η Google έθεσε νέους οικονομικούς όρους, που πρακτικά σημαίνουν ότι κάθε παράκαμψη θα εξακολουθεί να έχει το κόστος της.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μείωσε την αρχική «απόκτηση χρήστη» (initial acquisition fee) στο 3%, με ισχύ μόνο για τους πρώτους έξι μήνες μετά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής. Από εκεί και πέρα, εφαρμόζεται ένα μοντέλο «επίπεδων χρεώσεων» (tiered service fees). Το πρώτο επίπεδο είναι υποχρεωτικό και αφορά υπηρεσίες που κρίνονται απαραίτητες, όπως ο έλεγχος ασφαλείας, οι αξιολογήσεις εφαρμογών και γενικά ό,τι εξασφαλίζει ότι μια εφαρμογή είναι ασφαλής και αξιόπιστη. Το δεύτερο επίπεδο είναι προαιρετικό και περιλαμβάνει εργαλεία προώθησης, διανομής και διαχείρισης.

Το ύψος των χρεώσεων δεν είναι ενιαίο αλλά διαφοροποιείται ανά χώρα. Για παράδειγμα, ένα παιχνίδι που κατεβαίνει από link στην Ιρλανδία επιβαρύνεται με χρέωση €1,90 στο δεύτερο επίπεδο, ενώ η ίδια διαδικασία στην Αλβανία κοστίζει μόλις €0,20. Σύμφωνα με τη Google, αυτή η διαφοροποίηση αντικατοπτρίζει την αξία που παρέχει η πλατφόρμα, από τα εργαλεία ασφαλείας έως τις υπηρεσίες διαχείρισης για τους developers.

Η ανακοίνωση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Ο Corey Quinn από την Duckbill Group σχολίασε καυστικά ότι «η είδηση είναι πως η Google αποφάσισε να είναι λιγότερο… δύσκολη», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εταιρεία θα μπορούσε να είχε αποφύγει χρόνια συγκρούσεων αν δεν επιδίωκε να αποσπά κάθε δυνατό κέρδος από συνεργάτες και χρήστες.

Ακόμα πιο σκληρός εμφανίστηκε ο Tim Sweeney, επικεφαλής της Epic Games, γνωστός για τη δικαστική μάχη της εταιρείας του με τη Google και την Apple σχετικά με τις προμήθειες των stores. Ο Sweeney χαρακτήρισε τις αλλαγές «κακόβουλη συμμόρφωση» προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι, παρότι επιτρέπονται πλέον εναλλακτικές πληρωμές, αυτές ουσιαστικά αποδυναμώνονται από τα «άχρηστα τέλη» και την υποβάθμιση στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η ίδια η Google, από την πλευρά της, δεν κρύβει ότι εξακολουθεί να έχει επιφυλάξεις για το νέο πλαίσιο. Η Clare Kelly, Senior Competition Counsel για την περιοχή EMEA, τόνισε ότι οι αλλαγές μπορεί να εκθέσουν τους χρήστες Android σε επικίνδυνο περιεχόμενο και να υποβαθμίσουν τη συνολική εμπειρία των εφαρμογών. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η εταιρεία αποφάσισε να προχωρήσει στην επικαιροποίηση του External Offers Program για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την άλλη πλευρά, κράτησε αποστάσεις. Εκπρόσωπός της ανέφερε πως «είναι ευθύνη της Alphabet να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τον DMA», προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα εξετάσει λεπτομερώς τις νέες ρυθμίσεις και θα συνεχίσει τον διάλογο με την Google, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις τρίτων μερών. Δεν υπήρξε πάντως σαφής τοποθέτηση για το αν οι αλλαγές καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του DMA.

