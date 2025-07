Η Google αλλάζει τον τρόπο αναζήτησης με τη νέα λειτουργία Web Guide

Η Google παρουσίασε πρόσφατα μια νέα πειραματική δυνατότητα στην υπηρεσία αναζήτησης, με την ονομασία Web Guide, η οποία αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να οργανώνει με πιο χρήσιμο τρόπο τα αποτελέσματα αναζήτησης. Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος της νέας αυτής προσέγγισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες στην αναζήτηση και εύρεση πληροφοριών, ιδίως όταν οι ερωτήσεις είναι πιο σύνθετες ή ανοιχτού τύπου.

Η λειτουργία Web Guide βασίζεται σε μια ειδικά παραμετροποιημένη εκδοχή του Gemini, του προηγμένου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της Google, η οποία έχει σχεδιαστεί για να κατανοεί καλύτερα τόσο τα ερωτήματα των χρηστών όσο και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων. Με αυτό το εργαλείο, τα αποτελέσματα δεν εμφανίζονται πλέον απλώς ως μια λίστα συνδέσμων, αλλά ομαδοποιούνται θεματικά γύρω από συγκεκριμένες πτυχές του ερωτήματος, συνοδευόμενα από τίτλους και σύντομες περιγραφές για κάθε κατηγορία.

Ένας από τους βασικούς μηχανισμούς που αξιοποιεί το Web Guide είναι η τεχνική query fan-out, η οποία θυμίζει τη λειτουργία του AI Mode. Μέσα από αυτήν, η μηχανή πραγματοποιεί παράλληλες αναζητήσεις σχετικές με το αρχικό ερώτημα, προκειμένου να εντοπίσει τα πιο ουσιαστικά και σχετιζόμενα αποτελέσματα. Το χαρακτηριστικό αυτό λειτουργεί ιδιαίτερα καλά σε αναζητήσεις που δεν είναι μονολεκτικές ή απλές, αλλά περιέχουν πολλαπλές προτάσεις ή διατυπώνονται με φυσικό τρόπο, όπως θα έκανε κάποιος σε μια συνομιλία.

Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει μια ερώτηση όπως: My family is spread across multiple time zones. What are the best tools for staying connected and maintaining close relationships despite the distance? Το Web Guide θα αναλύσει το ερώτημα και θα επιστρέψει οργανωμένα αποτελέσματα, όπως εφαρμογές επικοινωνίας, ψηφιακά ημερολόγια και συμβουλές από ειδικούς ή άλλους χρήστες.

Η νέα λειτουργία είναι διαθέσιμη σε όσους έχουν ενεργοποιήσει τις πειραματικές δυνατότητες Search Labs και επιλέξουν το φίλτρο "Web" κατά την αναζήτηση. Για παράδειγμα, εάν κάποιος σχεδιάζει ένα ταξίδι μόνος του σε άλλη χώρα, το Web Guide μπορεί να προσφέρει μια σειρά από AI-οργανωμένα αποτελέσματα, που καλύπτουν πρακτικούς ταξιδιωτικούς οδηγούς, προσωπικές εμπειρίες ταξιδιωτών και προτάσεις για την ασφάλεια του ταξιδιού.

Σε επίπεδο σχεδίασης, το Web Guide εμπλουτίζει τα αποτελέσματα αναζήτησης προσθέτοντας θεματικές επικεφαλίδες και μικρές περιλήψεις πριν την εμφάνιση κάθε ομάδας συνδέσμων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επέκτασης του περιεχομένου μέσα σε κάθε κατηγορία με ένα απλό κλικ. Αν ο χρήστης προτιμά τη συμβατική μορφή αναζήτησης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιστρέψει στην κλασική προβολή επιλέγοντας την επιλογή "Standard Web" στο επάνω μέρος της σελίδας.

Η Google ανακοίνωσε ότι η AI-οργανωμένη προβολή των αποτελεσμάτων δεν θα περιοριστεί μόνο στην καρτέλα "Web", αλλά θα επεκταθεί σταδιακά και στην κύρια καρτέλα "All", διευρύνοντας έτσι την πρόσβαση των χρηστών στις νέες αυτές δυνατότητες.

[via]