Η Google αλλάζει τον τρόπο που οργανώνουμε τις διακοπές μας με το AI Mode

Η Google συνεχίζει να μεταμορφώνει την εμπειρία αναζήτησης, αυτή τη φορά βάζοντας στο επίκεντρο το ταξίδι. Με την περίοδο των γιορτών να πλησιάζει και τους χρήστες να οργανώνουν τις εξορμήσεις τους, η εταιρεία ανακοινώνει μια σειρά από νέες λειτουργίες στο Google Search που αξιοποιούν το AI Mode και υπόσχονται να απλουστεύσουν όλη τη διαδικασία ταξιδιωτικού προγραμματισμού, από τις πρώτες ιδέες μέχρι τις κρατήσεις.

Κεντρική θέση στις νέες δυνατότητες έχει το ανανεωμένο Canvas, ένα εργαλείο που λειτουργεί ως προσωπικός βοηθός ταξιδιών μέσα στο Google Search. Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν βασικά στοιχεία όπως ημερομηνίες ταξιδιού, αριθμό ατόμων, προορισμό και τυχόν ειδικές προτιμήσεις. Το Canvas αναλύει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από το διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων τιμών πτήσεων, διαθεσιμότητας ξενοδοχείων και τοπικών δραστηριοτήτων, για να δημιουργήσει ένα προσωποποιημένο πλάνο διακοπών που εμφανίζεται στο sidebar του browser.

Το εργαλείο δεν περιορίζεται στην απλή σύνθεση ενός προγράμματος. Προβάλλει επίσης συγκρίσεις τιμών για ξενοδοχεία, επισημαίνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές και απαριθμεί δραστηριότητες κοντά στο σημείο όπου θα μείνετε, ταξινομημένες ανάλογα με τον χρόνο μετακίνησης. Προς το παρόν, το Canvas σε AI Mode είναι διαθέσιμο μόνο σε desktop χρήστες στις ΗΠΑ που συμμετέχουν στο πειραματικό AI Mode μέσω των Google Labs, με την εταιρεία να αφήνει να εννοηθεί ότι η διάθεση θα επεκταθεί σταδιακά.

Παράλληλα, η Google επεκτείνει και το Flight Deals, το εργαλείο που έκανε την εμφάνισή του νωρίτερα μέσα στη χρονιά σε ΗΠΑ, Καναδά και Ινδία. Η λειτουργία αυτή, ενσωματωμένη στο Google Flights, είχε ήδη αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες αναζητούν οικονομικά εισιτήρια, επιτρέποντας ερωτήματα σε φυσική γλώσσα. Τώρα, το Flight Deals κάνει ένα άλμα παγκόσμιας κλίμακας, φτάνοντας σε περισσότερες από 200 χώρες και υποστηρίζοντας πάνω από 60 γλώσσες. Ανάμεσα στις πρώτες χώρες της νέας επέκτασης βρίσκονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, το Μεξικό, η Βραζιλία, η Ινδονησία, η Ιαπωνία και η Κορέα.

Η Google αναφέρει επίσης ότι εργάζεται μαζί με συνεργάτες του ταξιδιωτικού κλάδου για να επιτρέψει στο AI Mode να αναλάβει και το τελευταίο κομμάτι της διαδικασίας: τη λήψη της απόφασης και την ολοκλήρωση της κράτησης. Στο άμεσο μέλλον, οι χρήστες θα μπορούν να αναζητούν πτήσεις ή ξενοδοχεία, να κάνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις και στη συνέχεια να κλείνουν τα εισιτήριά τους απευθείας μέσα από το AI Mode χωρίς να μετακινούνται σε εξωτερικές σελίδες. Πρόκειται για μια εξέλιξη που μετατρέπει το Google Search από εργαλείο πλοήγησης σε πλήρη ταξιδιωτική πλατφόρμα.

Καθώς το AI Mode δεν περιορίζεται μόνο στα ταξίδια, η Google φροντίζει να επεκτείνει και τις agentic λειτουργίες του — εργαλεία που λειτουργούν σαν ψηφιακός προσωπικός βοηθός με αληθινή πρωτοβουλία. Η πιο πρακτική χρήση τους αφορά την αναζήτηση και κράτηση σε εστιατόρια. Οι χρήστες μπορούν να δηλώσουν το είδος της κουζίνας που προτιμούν, τις ώρες που τους βολεύουν και άλλες λεπτομέρειες, και το AI Mode συγκεντρώνει προτάσεις από πολλαπλές πλατφόρμες, παρέχοντας άμεσους συνδέσμους για κράτηση. Η λειτουργία αυτή ξεκινά τώρα να διατίθεται σε χρήστες του AI Mode στις ΗΠΑ.

Αντίστοιχες δυνατότητες εμφανίζονται και για κρατήσεις εισιτηρίων εκδηλώσεων ή τοπικών ραντεβού, όπως υπηρεσίες wellness. Για αυτού του είδους τις κρατήσεις, η λειτουργία είναι προς το παρόν διαθέσιμη για χρήστες των Labs στις ΗΠΑ. Η Google φαίνεται αποφασισμένη να μετατρέψει το εργαλείο αναζήτησης σε μια πλατφόρμα που όχι μόνο εντοπίζει πληροφορίες, αλλά αναλαμβάνει ενεργά να φέρει εις πέρας εργασίες που παλαιότερα απαιτούσαν εναλλαγή μεταξύ πολλών εφαρμογών.