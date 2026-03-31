Η Google απαντά στην απόσυρση του Sora με το φθηνότερο Veo 3.1 Lite και ανάλυση 1080p

Σύνοψη

Η Google κυκλοφόρησε επίσημα το Veo 3.1 Lite, στοχεύοντας σε προγραμματιστές και επιχειρήσεις με εφαρμογές υψηλού όγκου παραγωγής video.

Το κόστος χρήσης μέσω του Gemini API είναι μειωμένο πάνω από 50% συγκριτικά με το Veo 3.1 Fast, διατηρώντας ακριβώς την ίδια ταχύτητα επεξεργασίας.

Υποστηρίζει δημιουργία video 1080p με εγγενή (native) ήχο, από κείμενο (text-to-video) ή εικόνα (image-to-video), σε αναλογίες 16:9 και 9:16.

Δεν υποστηρίζει ανάλυση 4K και τη λειτουργία επέκτασης (video extension), χαρακτηριστικά που παραμένουν αποκλειστικά στις ακριβότερες εκδόσεις του μοντέλου.

Η κίνηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της OpenAI να αποσύρει οριστικά το δικό της AI μοντέλο, Sora, αφήνοντας την Google κυρίαρχο στην κατηγορία.

Είναι ήδη διαθέσιμο και στους Έλληνες προγραμματιστές για δοκιμές μέσω του Google AI Studio.

Η αγορά της παραγωγής video μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναδιαμορφώνεται ριζικά. Λίγες ημέρες μετά την αιφνιδιαστική απόσυρση του Sora από την OpenAI, η Google επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στον συγκεκριμένο τομέα ανακοινώνοντας το Veo 3.1 Lite. Το νέο μοντέλο παρουσιάστηκε σήμερα, 31 Μαρτίου 2026, και σχεδιάστηκε αποκλειστικά για να λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα των προγραμματιστών: το υψηλό κόστος κλιμάκωσης (scaling) στις εφαρμογές παραγωγής περιεχομένου.

Το Veo 3.1 Lite είναι ήδη διαθέσιμο μέσω του Gemini API και του Google AI Studio, προσφέροντας μια βιώσιμη λύση για εταιρείες που απαιτούν μαζική παραγωγή video χωρίς να εξαντλούν τον προϋπολογισμό τους στα compute resources.

Τι ακριβώς είναι το Veo 3.1 Lite και ποια είναι τα τεχνικά του χαρακτηριστικά;

Το Veo 3.1 Lite είναι η πιο προσιτή έκδοση του μοντέλου παραγωγής βίντεο της Google. Απευθύνεται σε προγραμματιστές για άμεση ενσωμάτωση μέσω του Gemini API (veo-3.1-lite-generate-preview). Κοστίζει 50% λιγότερο από το Veo 3.1 Fast, προσφέρει ανάλυση 1080p με εγγενή ήχο, δέχεται προτροπές έως 1024 tokens και υποστηρίζει text-to-video και image-to-video.

Αρχιτεκτονική ενσωμάτωσης στο Gemini API

Για τους μηχανικούς λογισμικού, η μετάβαση στο Veo 3.1 Lite δεν απαιτεί ριζικές αλλαγές στον υπάρχοντα κώδικα, εφόσον χρησιμοποιούν ήδη το οικοσύστημα του Gemini API. Το endpoint διατηρεί τη δομή ασύγχρονων κλήσεων. Η παραγωγή βίντεο, λόγω του απαιτούμενου χρόνου επεξεργασίας, δεν επιστρέφει άμεσο αποτέλεσμα, αλλά απαιτεί τη χρήση μηχανισμών polling. Ο προγραμματιστής πρέπει να ελέγχει την κατάσταση του αιτήματος μέχρι το αρχείο να γίνει διαθέσιμο.

Η παραμετροποίηση γίνεται μέσω του GenerateVideosConfig. Για παράδειγμα, εάν ένας developer δημιουργεί μια εφαρμογή για το TikTok ή το Instagram Reels, αρκεί να ορίσει το aspect_ratio="9:16". Αντίστοιχα, η επιλογή της ανάλυσης περιορίζεται έως τα 1080p στο Lite μοντέλο. Η προσπάθεια κλήσης της παραμέτρου resolution="4k" στο συγκεκριμένο endpoint θα επιστρέψει σφάλμα, καθώς η Google διατηρεί την 4K ανάλυση αυστηρά για τις premium βαθμίδες του Veo.

Οι δυνατότητες Text-to-Video και Image-to-Video

Το μοντέλο υποστηρίζει δύο κύριες μεθόδους καθοδήγησης (prompting). Η πρώτη είναι η κλασική δημιουργία από κείμενο. Οι χρήστες μπορούν να περιγράψουν λεπτομερώς τη σκηνή, τον φωτισμό, την κίνηση της κάμερας και τον περιβάλλοντα ήχο. Η Google έχει βελτιώσει την εγγενή παραγωγή ήχου, επιτρέποντας στο βίντεο να συνοδεύεται από φυσικούς ήχους (π.χ., "ο ήχος της βροχής στο τζάμι") χωρίς να απαιτείται η χρήση ξεχωριστού εργαλείου, όπως το Lyria.

Η δεύτερη μέθοδος, το Image-to-Video, αποτελεί το πιο ισχυρό εργαλείο για τους επαγγελματίες. Επιτρέπει τη χρήση έως και τριών εικόνων αναφοράς για την καθοδήγηση του τελικού αποτελέσματος. Μπορεί να οριστεί το αρχικό και το τελικό καρέ, επιτρέποντας στο μοντέλο να δημιουργήσει την ομαλή μετάβαση και την κίνηση ανάμεσά τους. Αυτή η λειτουργία είναι κρίσιμη για περιπτώσεις όπου η συνέπεια του brand ή η ακριβής απεικόνιση ενός προϊόντος είναι αδιαπραγμάτευτη.

Η στρατηγική της Google και η απουσία του OpenAI Sora

Η σημερινή ανακοίνωση δεν είναι απλώς ένα προϊοντικό update. Είναι μια σαφής τοποθέτηση στην αγορά, λίγες ημέρες μετά την έξοδο της OpenAI από την κούρσα της παραγωγής βίντεο με την εγκατάλειψη του Sora. Το Sora, αν και εντυπωσιακό στις αρχικές παρουσιάσεις, αποδείχθηκε δυσβάσταχτο σε υπολογιστικό κόστος και εξαιρετικά αργό για χρήση σε πραγματικό χρόνο ή ενσωμάτωση σε API κλίμακας.

Η Google, αντίθετα, επέλεξε μια προσέγγιση σταδιακής διάθεσης. Με το Veo 3.1 Lite, απαντά στο πρόβλημα του κόστους, αποδεικνύοντας ότι κατέχει την υποδομή (TPUs) για να καταστήσει την AI παραγωγή βίντεο ένα λειτουργικό, εμπορικό εργαλείο και όχι απλώς ένα εντυπωσιακό tech demo. Η μείωση της τιμής κατά 50% συγκριτικά με το μοντέλο Fast, καθιστά τη Google αυτή τη στιγμή τον απόλυτο κυρίαρχο στην κατηγορία των Video AI APIs.

Διαθεσιμότητα και χρήση στην Ελληνική Αγορά

Το Google AI Studio είναι πλήρως διαθέσιμο στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, η ενσωμάτωση του πλήρους Veo 3.1 σε τοπικές πλατφόρμες ήταν απαγορευτική λόγω του κόστους ανά παραγόμενο λεπτό.

Τώρα, πλατφόρμες e-commerce ή διαφημιστικές εταιρείες μπορούν να αυτοματοποιήσουν τη δημιουργία προωθητικών βίντεο 1080p για τα social media, χρησιμοποιώντας τον προϊοντικό κατάλογο των πελατών τους ως reference images. Η τιμολόγηση, η οποία γίνεται σε ευρώ μέσω του Google Cloud, μειώνεται στο μισό, επιτρέποντας πειραματισμούς που πριν από λίγους μήνες θεωρούνταν οικονομικά ασύμφοροι για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς.

Η άποψη του Techgear

Η κίνηση της Google να κυκλοφορήσει μια "Lite" έκδοση του Veo ακριβώς τη στιγμή που η OpenAI αποχωρεί από το παιχνίδι των βίντεο δείχνει στρατηγική διορατικότητα. Το βασικό πρόβλημα του Generative Video δεν ήταν ποτέ η ποιότητα, αλλά το κόστος και ο χρόνος. Η επιλογή της Google να «κόψει» το 4K και το video extension με αντάλλαγμα μια έκπτωση 50% είναι απολύτως ρεαλιστική και ακριβώς αυτό που ζητούσαν οι προγραμματιστές. Η ανάλυση 1080p, σε portrait 9:16 με native ήχο, είναι υπέρ-αρκετή για το 90% των B2B εφαρμογών, ειδικά στο οικοσύστημα των social media. Ενώ οι ανταγωνιστές κυνηγούσαν τον φωτορεαλισμό με απαγορευτικό κόστος, η Google προσφέρει ένα εργαλείο έτοιμο για production.