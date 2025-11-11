Η Google βάζει φρένο στις εφαρμογές που «ρουφούν» την μπαταρία του κινητού σου

Η Google φαίνεται αποφασισμένη να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα των χρηστών Android: τις εφαρμογές που εξαντλούν την μπαταρία χωρίς προφανή λόγο. Με μια νέα πολιτική που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2026, η εταιρεία θα αρχίσει να τιμωρεί εφαρμογές που καταναλώνουν υπερβολική ενέργεια στο παρασκήνιο, δίνοντας παράλληλα στους χρήστες περισσότερη διαφάνεια σχετικά με το τι συμβαίνει στο κινητό τους.

Η νέα πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών ποιότητας για προγραμματιστές στο Play Store και εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο φαινόμενο που οι μηχανικοί της Google θεωρούν βασικό υπαίτιο της ταχείας εξάντλησης μπαταρίας: τα λεγόμενα “wake locks”.

Τα wake locks είναι μηχανισμοί που επιτρέπουν σε μια εφαρμογή να κρατά το τηλέφωνο «ξυπνητό» ακόμα και όταν η οθόνη έχει σβήσει. Είναι χρήσιμα σε ορισμένες περιπτώσεις –όπως όταν παίζει μουσική ή κατεβαίνει ένα αρχείο– αλλά συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς λόγο, με αποτέλεσμα η συσκευή να μην μπαίνει ποτέ πραγματικά σε κατάσταση αναμονής. Έτσι, η μπαταρία εξαντλείται πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο θα έπρεπε.

Από την άνοιξη του 2026, οι εφαρμογές που κάνουν κατάχρηση αυτής της πρακτικής θα αρχίσουν να αντιμετωπίζουν κυρώσεις μέσα στο ίδιο το Play Store. Αν μια εφαρμογή κρατάει τη συσκευή «ξύπνια» για περισσότερο από δύο ώρες συνολικά μέσα σε ένα 24ωρο χωρίς τεχνικά αιτιολογημένο λόγο, θα χαρακτηρίζεται ως ενεργοβόρα. Στην περίπτωση αυτή, η Google θα μπορεί να μειώσει την προβολή της στις προτάσεις ή στα κορυφαία αποτελέσματα αναζήτησης του Play Store, ενώ θα εμφανίζεται και ειδική προειδοποίηση στη σελίδα της εφαρμογής, ενημερώνοντας τον χρήστη ότι μπορεί να εξαντλεί ταχύτερα τη μπαταρία του τηλεφώνου.

Στα wearables, οι κανόνες είναι ακόμα αυστηρότεροι: σύμφωνα με τα νέα πρότυπα, μια εφαρμογή θα θεωρείται υπερβολικά ενεργοβόρα αν καταναλώνει πάνω από 4,44% της συνολικής μπαταρίας ανά ώρα χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο, η Google προσπαθεί να βελτιώσει όχι μόνο την εμπειρία των χρηστών smartphone, αλλά και εκείνων που βασίζονται σε Android smartwatches, όπου κάθε ποσοστό μπαταρίας μετράει.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η νέα πολιτική δεν αφορά μόνο την τιμωρία των «κακών παικτών», αλλά και την ενίσχυση της ποιότητας του Android οικοσυστήματος συνολικά. Τα μέτρα αυτά ενσωματώνονται στους ήδη υπάρχοντες δείκτες ποιότητας του Play Store, που μέχρι τώρα εστίαζαν σε ζητήματα όπως οι συχνές καταρρεύσεις εφαρμογών ή οι αργές ανταποκρίσεις. Πλέον, η ενεργειακή απόδοση γίνεται ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίζουν αν μια εφαρμογή θεωρείται «καλής ποιότητας».

Για τους προγραμματιστές, η Google παρέχει ήδη νέα εργαλεία μέτρησης μέσα στα Android developer kits, τα οποία τους επιτρέπουν να παρακολουθούν τη χρήση των wake locks και να βελτιστοποιούν τον κώδικά τους. Όπως υπογραμμίζει η εταιρεία, ο στόχος δεν είναι να τιμωρηθούν οι εφαρμογές που όντως χρειάζονται συνεχή λειτουργία στο παρασκήνιο, αλλά να περιοριστεί η αλόγιστη κατανάλωση ενέργειας από εφαρμογές που δεν τη δικαιολογούν.

Παράλληλα, η Google δηλώνει ότι συνεργάστηκε στενά με τη Samsung για τη διαμόρφωση του νέου μοντέλου αξιολόγησης, συνδυάζοντας τα δεδομένα που προκύπτουν από εκατομμύρια Android συσκευές. Αυτή η συνεργασία θεωρείται κρίσιμη, καθώς η Samsung είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής Android smartphones παγκοσμίως και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη βελτιστοποίηση μπαταρίας μέσω λογισμικού.

