Η Google βάζει τέλος στις ενοχλητικές end screens των videos στο YouTube

Όσοι χρησιμοποιούν τακτικά το YouTube γνωρίζουν καλά την ενόχληση που προκαλούν οι λεγόμενες end screens: εκείνες οι καρτέλες που εμφανίζονται τα τελευταία δευτερόλεπτα ενός βίντεο με προτεινόμενα βίντεο, συνδέσμους για εγγραφή στο κανάλι ή άλλα διαφημιστικά στοιχεία. Συχνά καλύπτουν το τελευταίο πλάνο, ακριβώς τη στιγμή που ο δημιουργός θέλει να δώσει έμφαση στην τελική εικόνα ή να κλείσει το περιεχόμενό του. Τώρα, η πλατφόρμα προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή, προσθέτοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα απενεργοποίησης αυτών των ενοχλητικών επικάλυψεων.

Η νέα επιλογή Hide εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης όταν ξεκινούν να προβάλλονται οι end screens. Με ένα πάτημα, οι χρήστες μπορούν να εξαφανίσουν αμέσως τις καρτέλες και να απολαύσουν ανενόχλητοι τα τελευταία δευτερόλεπτα του βίντεο. Αν θελήσουν να τις επαναφέρουν, αρκεί να επιλέξουν Show. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι η ρύθμιση ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο βίντεο που παρακολουθείται κάθε φορά. Έτσι, όσοι θέλουν πάντα καθαρή εικόνα θα χρειαστεί να κάνουν την ίδια ενέργεια σε κάθε νέο βίντεο.

Η αλλαγή αυτή έρχεται ως απάντηση σε πολυάριθμα παράπονα θεατών, όπως αναφέρει η σελίδα υποστήριξης της πλατφόρμας. Εδώ και χρόνια, οι χρήστες ζητούσαν μια πιο καθαρή εμπειρία θέασης, καθώς οι συνεχείς εμφανίσεις end screens συχνά αποσπούν την προσοχή και μειώνουν την αίσθηση ολοκλήρωσης ενός βίντεο. Η ίδια η ομάδα του YouTube έκανε δοκιμές για να διαπιστώσει πόσο θα επηρεαστεί η αλληλεπίδραση του κοινού με αυτά τα στοιχεία. Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά: οι end screens συνέχισαν να φέρνουν σχεδόν τα ίδια ποσοστά κλικ, με μείωση μικρότερη του 1,5% μετά την εισαγωγή του κουμπιού Hide.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η δυνατότητα απενεργοποίησης δεν αλλάζει ουσιαστικά τη συμπεριφορά του κοινού, αλλά βελτιώνει την εμπειρία θέασης. Στην πράξη, όσοι θέλουν να αλληλεπιδράσουν με τις προτάσεις θα το κάνουν, ενώ οι υπόλοιποι μπορούν πλέον να έχουν τον έλεγχο και να βλέπουν το περιεχόμενο όπως το επιθυμούν.

Παράλληλα, το YouTube καταργεί και ένα άλλο χαρακτηριστικό που είχε περάσει απαρατήρητο για τους περισσότερους. Πρόκειται για το hover-to-subscribe, το κουμπί εγγραφής που εμφανιζόταν όταν ο χρήστης περνούσε το ποντίκι πάνω από το υδατογράφημα ενός καναλιού στην έκδοση για υπολογιστές. Σύμφωνα με την εταιρεία, το εργαλείο αυτό χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα, ευθύνεται για λιγότερο από 0,05% των συνολικών εγγραφών και τελικά απλώς πρόσθετε περιττή πολυπλοκότητα στη διεπαφή. Με την αφαίρεσή του, η πλατφόρμα στοχεύει να κάνει την εμπειρία πιο απλή και να επικεντρωθεί σε πιο ουσιαστικούς τρόπους ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης με το κοινό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δημιουργοί εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν end screens και να προβάλλουν το branding τους. Η διαφορά είναι ότι πλέον ο θεατής έχει τη δύναμη να τα απενεργοποιεί, αν τα θεωρεί ενοχλητικά. Έτσι, το YouTube επιχειρεί να βρει μια ισορροπία: από τη μια να επιτρέπει στους δημιουργούς να προωθούν το περιεχόμενό τους, και από την άλλη να σέβεται την εμπειρία του κοινού.

Η νέα λειτουργία ξεκίνησε να διατίθεται παγκοσμίως και, σύμφωνα με την εταιρεία, έχει ήδη φτάσει σε μεγάλο μέρος των χρηστών.

