Η Huawei εγκαταλείπει το Windows: Επίσημο λανσάρισμα των HarmonyOS PCs τον Σεπτέμβριο!

Σύνοψη

Επίσημη επιβεβαίωση από τη Huawei στο HDC 2026 για το λανσάρισμα εμπορικών υπολογιστών με HarmonyOS τον Σεπτέμβριο του 2026.

Τα πρώτα μοντέλα, HM740 και HM940, ανήκουν στην επαγγελματική σειρά (B2B) και ενσωματώνουν αποκλειστικό hardware chip ασφαλείας για κρυπτογράφηση.

Το νέο λειτουργικό σύστημα (HarmonyOS PC) βασίζεται σε αυτόνομο πυρήνα (Harmony Kernel) και καταργεί πλήρως την εξάρτηση από Android και Windows.

Οι δοκιμές περιορισμένης κλίμακας (beta) σε εταιρικούς πελάτες είναι προγραμματισμένες για την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου.

Η διαθεσιμότητα περιορίζεται αρχικά στην κινεζική αγορά, με τη διείσδυση στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά να προϋποθέτει εκτενείς προσαρμογές λογισμικού.

Η Huawei διευρύνει την παρουσία της στην αγορά των υπολογιστών, προχωρώντας στο πλέον καθοριστικό βήμα για την πλήρη ανεξαρτητοποίησή της από τα δυτικά λειτουργικά συστήματα.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου Huawei Developer Conference (HDC 2026), η εταιρεία επιβεβαίωσε τις φήμες των τελευταίων μηνών, ανακοινώνοντας πως οι πρώτοι υπολογιστές με το δικό της λειτουργικό σύστημα, το HarmonyOS, βρίσκονται προ των πυλών. Το συγκεκριμένο βήμα δεν αφορά απλώς την παρουσίαση νέου hardware, αλλά την εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου, ασφαλούς οικοσυστήματος που στοχεύει πρωτίστως τον εταιρικό τομέα (enterprise / B2B).

Πότε κυκλοφορούν οι πρώτοι υπολογιστές με HarmonyOS;

Οι υπολογιστές της Huawei με λειτουργικό σύστημα HarmonyOS θα κυκλοφορήσουν επίσημα στην αγορά τον Σεπτέμβριο του 2026. Πρόκειται για συστήματα που απευθύνονται αποκλειστικά σε εταιρικούς χρήστες (B2B), με τη διαδικασία των δοκιμών (beta testing) από επιλεγμένες επιχειρήσεις να προγραμματίζεται για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Ο πρόεδρος της γραμμής παραγωγής Tablet και PC της Huawei, Zhu Dongdong, κατά τη διάρκεια του ειδικού φόρουμ "HarmonyOS Office", υπήρξε απολύτως ξεκάθαρος σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Η εταιρεία ακολουθεί μια εξαιρετικά προσεκτική στρατηγική, επιλέγοντας να μην προσεγγίσει απευθείας τους τελικούς καταναλωτές (To-C). Αντιθέτως, η έμφαση δίνεται στις επιχειρήσεις που αναζητούν ανεξάρτητες και ελεγχόμενες λύσεις λογισμικού, μακριά από τα οικοσυστήματα της Microsoft ή της Apple. Οι δοκιμές που θα προηγηθούν είναι κρίσιμες, καθώς η Huawei θα συλλέξει δεδομένα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του κώδικα πριν το ευρύ εμπορικό λανσάρισμα.

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των HM740 και HM940;

Η Huawei εντάσσει στη νέα πλατφόρμα τα μοντέλα HM740 και HM940 (της επαγγελματικής σειράς Qingyun). Οι φορητές συσκευές διαθέτουν οθόνες OLED 14.2 ιντσών στα 120Hz, αυτονομία που αγγίζει τις 21 ώρες και ενσωματώνουν αποκλειστικό hardware chip ασφαλείας. Ο σχεδιασμός παραμένει υπερφορητός, με το βάρος στα 1.32kg και το πάχος στα 14.5mm.

Αν και το λογισμικό έχει σχεδιαστεί ρητά για επαγγελματική (To-B) χρήση, η Huawei αξιοποιεί τον premium σχεδιασμό που έχουμε γνωρίσει από τη σειρά καταναλωτικών προϊόντων MateBook. Τα βασικά στοιχεία που ξεχωρίζουν στα νέα PCs:

Οθόνη: Πάνελ τεχνολογίας OLED 14.2 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz, εξασφαλίζοντας απόλυτη ευκρίνεια και ομαλότητα στην ανάγνωση κειμένων και τη διαχείριση γραφικών.

Πάνελ τεχνολογίας OLED 14.2 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz, εξασφαλίζοντας απόλυτη ευκρίνεια και ομαλότητα στην ανάγνωση κειμένων και τη διαχείριση γραφικών. Φορητότητα: Πάχος μόλις 14.5 χιλιοστά και συνολικό βάρος 1.32 κιλά (όπως επιβεβαιώνεται για το μοντέλο HM740), καθιστώντας τον υπολογιστή ιδανικό για στελέχη που μετακινούνται διαρκώς.

Πάχος μόλις 14.5 χιλιοστά και συνολικό βάρος 1.32 κιλά (όπως επιβεβαιώνεται για το μοντέλο HM740), καθιστώντας τον υπολογιστή ιδανικό για στελέχη που μετακινούνται διαρκώς. Αυτονομία: Ενεργειακή διαχείριση η οποία επιτρέπει έως και 21 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας, εξυπηρετώντας πλήρως τις ανάγκες μιας έντονης εργασιακής ημέρας.

Ενεργειακή διαχείριση η οποία επιτρέπει έως και 21 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας, εξυπηρετώντας πλήρως τις ανάγκες μιας έντονης εργασιακής ημέρας. Ασφάλεια (Hardware): Προσθήκη ειδικού security chip, το οποίο αναλαμβάνει την κρυπτογράφηση των δεδομένων τοπικά, καλύπτοντας τις αυστηρές προδιαγραφές compliance που απαιτούνται από μεγάλους οργανισμούς.

Προσθήκη ειδικού security chip, το οποίο αναλαμβάνει την κρυπτογράφηση των δεδομένων τοπικά, καλύπτοντας τις αυστηρές προδιαγραφές compliance που απαιτούνται από μεγάλους οργανισμούς. Λογισμικό Εργασίας: Υποστήριξη ψηφιακού διαχωρισμού χώρου (digital dual-space separation), για τη δημιουργία στεγανών ανάμεσα στα ευαίσθητα επαγγελματικά δεδομένα και τα προσωπικά αρχεία του χρήστη.

Η αρχιτεκτονική: Πλήρης ρήξη με Windows και Android

Το HarmonyOS PC δεν αποτελεί προσαρμογή (fork) του Android ούτε βασίζεται σε δομές της Microsoft. Αξιοποιεί τον ιδιόκτητο πυρήνα Harmony Kernel, τη μηχανή επεξεργασίας Ark Engine, το σύστημα ασφαλείας StarShield και τα αποκλειστικά εργαλεία ανάπτυξης DevEco, με τις γλώσσες ArkTS και ArkUI.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση συνιστά το σημαντικότερο τεχνολογικό επίτευγμα της εταιρείας, καθώς η Huawei ανέπτυξε το λειτουργικό της σύστημα ριζικά από την αρχή. Το Harmony Kernel εγγυάται τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων του συστήματος στο επίπεδο του hardware, ενώ η μηχανή Ark Engine αναλαμβάνει την ομαλή λειτουργία των εφαρμογών διατηρώντας χαμηλές απαιτήσεις σε μνήμη RAM.

Η πλήρης απομάκρυνση από το Android σημαίνει πως το λογισμικό τρέχει εγγενώς (natively) και οι προγραμματιστές, μέσω του περιβάλλοντος DevEco και των εργαλείων ArkTS/ArkUI, μπορούν να αναπτύξουν εφαρμογές που εκμεταλλεύονται την επεξεργαστική ισχύ απευθείας. Η επιδίωξη για την απόλυτη καθετοποίηση, όπου ο ίδιος κατασκευαστής ελέγχει και το hardware και το software, στοχεύει στη δημιουργία μιας ρευστής εμπειρίας χρήσης, χωρίς ενδιάμεσα επίπεδα μεταγλώττισης που προκαλούν καθυστερήσεις.

Πότε θα δούμε τα νέα συστήματα στην Ελλάδα;

Η κυκλοφορία των HarmonyOS PCs ξεκινά αποκλειστικά στην Κίνα. Η διάθεση στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά παραμένει αβέβαιη προς το παρόν, καθώς απαιτείται εκτενής προσαρμογή του λογισμικού και πιστοποιήσεις συμβατότητας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων (GDPR).

Για την ελληνική πραγματικότητα, η άφιξη υπολογιστών χωρίς λειτουργικό σύστημα Windows δημιουργεί μια περίπλοκη συνθήκη. Το εγχώριο εταιρικό περιβάλλον στηρίζεται σε συντριπτικό ποσοστό στο οικοσύστημα της Microsoft (Office 365, Azure, Windows Server) και σε εξειδικευμένα προγράμματα λογιστηρίου (ERP) που απαιτούν λειτουργικό σύστημα Windows. Συνεπώς, η διείσδυση του HarmonyOS PC στην τοπική αγορά προϋποθέτει την ανάπτυξη web-based εφαρμογών ή τη δημιουργία ειδικών εκδόσεων λογισμικού από τους Έλληνες developers. Εάν η Huawei προχωρήσει σε ευρωπαϊκό λανσάρισμα στο μέλλον, αναμένεται να στοχεύσει πρώτα σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ήδη εκτενώς το δικό της τηλεπικοινωνιακό hardware.