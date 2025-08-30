Η Huawei ξεπερνά την Apple και κυριαρχεί στην αγορά smartwatch

Η Huawei κατέκτησε την κορυφή στις παγκόσμιες αποστολές smartwatch για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Counterpoint Research. Η επίδοση αυτή σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς η κινεζική εταιρεία ξεπέρασε για πρώτη φορά την Apple σε μερίδιο αγοράς, καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο σε μια περίοδο όπου η αγορά των wearables δείχνει να ανακάμπτει.

Η παγκόσμια αγορά smartwatch είχε βρεθεί σε πτωτική πορεία από τις αρχές του 2024, όμως το δεύτερο τρίμηνο του 2025 παρουσίασε αύξηση 8% σε ετήσια βάση. Ο βασικός λόγος πίσω από αυτή την ανάκαμψη ήταν η εκρηκτική ζήτηση στην Κίνα, που αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό για την ενίσχυση των πωλήσεων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Huawei σημείωσε 52% αύξηση στις αποστολές της, εξασφαλίζοντας μερίδιο αγοράς 21% και σπάζοντας το μονοπώλιο που παραδοσιακά κατείχε η Apple.

Η δυναμική της κινεζικής αγοράς δεν περιορίστηκε μόνο στη Huawei. Η Xiaomi κατέγραψε επίσης σημαντική άνοδο 38% στις αποστολές της, ενώ η Imoo, μια ακόμη εταιρεία με έδρα την Κίνα, σημείωσε αύξηση 21% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Οι τρεις αυτές εταιρείες έδωσαν ώθηση στην Κίνα να αναδειχθεί στον μεγαλύτερο «παίκτη» των παγκόσμιων αποστολών smartwatch, επιβεβαιώνοντας ότι η τοπική ζήτηση μπορεί να διαμορφώσει τις διεθνείς τάσεις.

Σε αντίθεση με την κινεζική άνοδο, οι δύο κορυφαίες μέχρι πρότινος δυνάμεις της αγοράς, Apple και Samsung, κατέγραψαν πτώση. Και οι δύο σημείωσαν μείωση 3% στις παγκόσμιες αποστολές, κάτι που δείχνει ότι η κυριαρχία τους δέχεται πλέον σοβαρές προκλήσεις. Παρά την πτώση, η Apple εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στο premium τμήμα της αγοράς, εκεί όπου τα προηγμένα χαρακτηριστικά και το οικοσύστημα συσκευών της διασφαλίζουν ισχυρή πιστότητα των χρηστών. Ωστόσο, το γεγονός ότι η Huawei ξεπέρασε την Apple σε συνολικό μερίδιο αγοράς δείχνει πως η ισορροπία δυνάμεων αλλάζει ραγδαία.

Η Counterpoint Research προβλέπει ότι η ανοδική πορεία της αγοράς smartwatch θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Για το 2025 εκτιμάται συνολική αύξηση της τάξης του 7%, με βασικούς οδηγούς την ανάπτυξη της κινεζικής αγοράς και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για πιο προσιτές συσκευές με προηγμένες δυνατότητες υγείας και fitness. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κινεζικές εταιρείες φαίνεται να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, καθώς συνδυάζουν χαμηλότερες τιμές με τεχνολογικές καινοτομίες που προσελκύουν όλο και περισσότερους καταναλωτές.

