Η ιστορία του σοβιετικού υπολογιστή από το 1936 που λειτουργούσε με νερό

Σύνοψη

Το 1936, ο Σοβιετικός μηχανικός Vladimir Lukyanov κατασκεύασε τον πρώτο υπολογιστή που λειτουργούσε αποκλειστικά με νερό, προκειμένου να επιλύσει πολύπλοκες διαφορικές εξισώσεις.

Η αρχική εφαρμογή της μηχανής αφορούσε τον ακριβή υπολογισμό της θερμικής κατανομής στο οπλισμένο σκυρόδεμα, με στόχο την αποτροπή ρωγμών κατά την κατασκευή του εκτεταμένου σοβιετικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Αξιοποιώντας την αρχή της μαθηματικής αναλογίας μεταξύ της ροής των ρευστών και της μετάδοσης της θερμότητας, ο υπολογιστής ενσωμάτωνε ένα περίπλοκο σύστημα διασυνδεδεμένων σωληνώσεων, βαλβίδων και αντλιών.

Η συγκεκριμένη αναλογική τεχνολογία προσέφερε εξαιρετικά αξιόπιστα αποτελέσματα, με συνέπεια να διατηρηθεί σε ενεργή χρήση για πολλές δεκαετίες, συνεισφέροντας καθοριστικά σε επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα μέχρι την οριστική αντικατάσταση της από τα ψηφιακά συστήματα στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει συνηθίσει τους χρήστες σε μικροεπεξεργαστές μεγέθους λίγων χιλιοστών που ενσωματώνουν δισεκατομμύρια τρανζίστορ κατασκευασμένα σε μικροσκοπικές κλίμακες των 5 νανομέτρων, έχοντας τη δυνατότητα να εκτελούν τρισεκατομμύρια πολύπλοκους υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο μέσω της μετάδοσης ηλεκτρικών σημάτων. Ωστόσο, ανατρέχοντας στις πρώιμες φάσεις της πληροφορικής, συναντάμε κατασκευές που βασίζονταν σε εντελώς διαφορετικές φυσικές αρχές για την επίλυση απαιτητικών μαθηματικών προβλημάτων, αξιοποιώντας υλικά που σήμερα φαντάζουν εντελώς παράταιρα με τον αυστηρό όρο του υπολογιστικού συστήματος.

Μία από τις πλέον εντυπωσιακές και τεχνολογικά ιδιόρρυθμες εφευρέσεις του εικοστού αιώνα προέρχεται από τη Σοβιετική Ένωση του 1936, όταν ο διακεκριμένος μηχανικός Vladimir Lukyanov σχεδίασε και κατασκεύασε έναν πρωτοποριακό αναλογικό υπολογιστή, ο οποίος λειτουργούσε αποκλειστικά με τη φυσική ροή του νερού, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η ανθρώπινη εφευρετικότητα μπορεί να υπερκεράσει τους βιομηχανικούς περιορισμούς χρησιμοποιώντας εργαλεία πέρα από κάθε προσδοκία.

Το κατασκευαστικό πρόβλημα του Σοβιετικού Σιδηροδρόμου

Η ιστορία του συγκεκριμένου μηχανήματος ξεκινά τη δεκαετία του 1920, κατά τη διάρκεια των μαζικών έργων βιομηχανικής υποδομής που λάμβαναν χώρα στη Σοβιετική Ένωση, και πιο συγκεκριμένα κατά την ανάπτυξη του εκτεταμένου σιδηροδρομικού της δικτύου. Ο Lukyanov εργαζόταν τότε ως μηχανικός υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας των μεγάλων δομικών κατασκευών που χρησιμοποιούσαν οπλισμένο σκυρόδεμα, ερχόμενος αντιμέτωπος με ένα εξαιρετικά κρίσιμο και δυσεπίλυτο πρόβλημα που απειλούσε άμεσα την ακεραιότητα των δημοσίων έργων. Το σκυρόδεμα, κατά τη διαδικασία της πήξης του, αναπτύσσει έντονες εξώθερμες αντιδράσεις που αυξάνουν ραγδαία την εσωτερική του θερμοκρασία, ενώ την ίδια ακριβώς στιγμή οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες του ρωσικού περιβάλλοντος προκαλούσαν την απότομη και ταχεία ψύξη των εξωτερικών επιφανειών του υλικού. Αυτή η ανισόρροπη θερμική διαφορά δημιουργούσε ανεξέλεγκτες μηχανικές τάσεις στο εσωτερικό των δομικών στοιχείων, με τελικό αποτέλεσμα την εμφάνιση βαθιών ρωγμών που υπονόμευαν την αντοχή και την ασφάλεια των σιδηροδρομικών γεφυρών.

Η ακριβής πρόβλεψη της θερμικής συμπεριφοράς του υλικού απαιτούσε την αυστηρή επίλυση εξαιρετικά περίπλοκων μερικών διαφορικών εξισώσεων, οι οποίες εξαρτώνταν άμεσα από πολλαπλές μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, της ακριβούς σύστασης του χρησιμοποιούμενου τσιμέντου και των ακριβών αναλογιών των προσμείξεων. Η χειροκίνητη επίλυση αυτών των δύσκολων μαθηματικών προβλημάτων ήταν πρακτικά αδύνατη στον απαιτούμενο χρόνο για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών, γεγονός που ώθησε τον Σοβιετικό επιστήμονα να αναζητήσει μια ριζοσπαστική λύση μηχανικής αυτοματοποίησης.

Η αρχή λειτουργίας και η οπτικοποίηση των Μαθηματικών

Παρατηρώντας προσεκτικά τους θεμελιώδεις νόμους της φυσικής, ο Lukyanov συνειδητοποίησε ότι οι κανόνες που διέπουν τη δυναμική και τη ροή των ρευστών παρουσιάζουν απόλυτη μαθηματική ταύτιση με τους νόμους της θερμοδυναμικής που περιγράφουν τη διάχυση της θερμότητας μέσα στα στερεά υλικά. Βασισμένος σε αυτή τη σημαντική επιστημονική διαπίστωση, αποφάσισε να δημιουργήσει μια φυσική προσομοίωση της θερμικής κατανομής, οδηγώντας στην τελική ανάπτυξη της κατασκευής που έμεινε γνωστή στην ιστορία της τεχνολογίας ως «Water Integrator».

Από αυστηρά τεχνική άποψη, η αρχική υλοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος αποτελούσε ένα μηχανικό αριστούργημα που καταλάμβανε τον χώρο μιας μεγάλης ντουλάπας δωματίου. Αντί να χρησιμοποιεί πολύπλοκους γραναζωτούς μηχανισμούς και μεταλλικούς μοχλούς όπως συνηθιζόταν στους πρώιμους μηχανικούς υπολογιστές, ή ηλεκτρονικές λυχνίες κενού, το σύστημα του Lukyanov χρησιμοποιούσε έναν πραγματικό λαβύρινθο από διαφανείς γυάλινους σωλήνες, ευρύχωρες δεξαμενές, ισχυρές αντλίες πίεσης και μεταλλικές βαλβίδες ελέγχου της ροής. Οι εκπαιδευμένοι χειριστές του συστήματος μπορούσαν να εισάγουν τις αρχικές παραμέτρους του εκάστοτε θερμικού προβλήματος ρυθμίζοντας χειροκίνητα την υδραυλική αντίσταση στις βαλβίδες, προσαρμόζοντας με προσοχή τη διάμετρο των διόδων ώστε να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τις φυσικές ιδιότητες των διαφορετικών δομικών υλικών που τελούνταν υπό δοκιμή.

Η διαδικασία της τελικής επίλυσης λειτουργούσε ταυτόχρονα και ως μια εντυπωσιακή οπτική απεικόνιση των εξεταζόμενων δεδομένων. Καθώς το νερό έρεε αδιάκοπα μέσα στο κλειστό σύστημα, η σταδιακή μεταβολή της στάθμης στους προσεκτικά βαθμονομημένους γυάλινους σωλήνες επέτρεπε στους μηχανικούς να καταγράφουν τις καμπύλες μεταβολής απευθείας επάνω σε ειδικό χαρτί γραφημάτων, παρατηρώντας τη θερμοδυναμική εξέλιξη της κατασκευής σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η οπτική προσέγγιση μετέτρεπε τις θεωρητικές και αφηρημένες μαθηματικές πράξεις σε μια εντελώς απτή διαδικασία που βελτιστοποιούσε δραστικά τη σύσταση του μίγματος σκυροδέματος πριν καν αυτό παρασκευαστεί.

Η ιστορική συγκυρία του 1936 και η αντοχή στον χρόνο

Το έτος 1936 αποτελεί αδιαμφισβήτητο ιστορικό ορόσημο για την επιστήμη της πληροφορικής, καθώς είναι ακριβώς η χρονιά κατά την οποία ο επιφανής Βρετανός μαθηματικός Alan Turing δημοσίευσε την ιστορική του εργασία αναλύοντας τη θεωρητική «Μηχανή Turing», τοποθετώντας με αυτόν τον τρόπο τα ισχυρά θεμέλια της σύγχρονης ψηφιακής πληροφορικής. Την ίδια χρονική περίοδο, ο Lukyanov ακολουθούσε την απαιτητική οδό της αναλογικής πληροφορικής, η οποία εκείνη τη δεδομένη στιγμή αποδείχθηκε ιδανική για τα συγκεκριμένα βιομηχανικά ζητούμενα της χώρας του. Οι αναλογικοί υπολογιστές, μεταχειριζόμενοι διαρκώς συνεχή φυσικά μεγέθη αντί για τα διακριτά ψηφία του δυαδικού κώδικα, προσέφεραν απολύτως ρεαλιστικές λύσεις στην ταχεία επίλυση διαφορικών εξισώσεων, όπου οι μεταβολές των εξεταζόμενων μεγεθών συμβαίνουν ομαλά και συνεχόμενα τόσο στον χώρο όσο και στον χρόνο.

Η βιομηχανική επιτυχία του Water Integrator υπήρξε άμεση και καταλυτική. Η αρχική μηχανική σχεδίαση βελτιώθηκε μέσα στα επόμενα χρόνια από την κατασκευή πιο προηγμένων και ογκωδών μοντέλων, ικανών να διαχειριστούν σημαντικά μεγαλύτερο όγκο πολύπλοκων δεδομένων. Το λειτουργικό σύστημα εντάχθηκε γρήγορα στη μαζική παραγωγή, βρίσκοντας άμεση εφαρμογή σε πληθώρα ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ανώτατων ερευνητικών εργαστηρίων και τεράστιων βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Σοβιετικής Ένωσης. Η καθοριστική συμβολή του επεκτάθηκε με επιτυχία στους τομείς της εθνικής γεωλογίας, της βαριάς μεταλλουργίας και της προηγμένης θερμικής μηχανικής, ενώ καταγράφεται από τις ιστορικές πηγές η εκτενής χρήση του ακόμα και για την εκτέλεση κρίσιμων θεωρητικών υπολογισμών κατά τη διάρκεια της πολυέξοδης διαστημικής εξερεύνησης.

Αυτό που ίσως προκαλεί την μεγαλύτερη εντύπωση σήμερα είναι η απίστευτη μακροβιότητα της συγκεκριμένης τεχνολογικής διάταξης. Τα συγκεκριμένα υδραυλικά μηχανήματα δεν παροπλίστηκαν άμεσα με την εμφάνιση των πρώτων μεγάλων ηλεκτρονικών ψηφιακών υπολογιστών που κατέκλυσαν την αγορά. Συνέχισαν απρόσκοπτα να εξυπηρετούν τις υψηλές επιστημονικές ανάγκες στα σοβιετικά ερευνητικά κέντρα μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η παρατεταμένη αυτή χρήση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι, για εξειδικευμένες κατηγορίες διαφορικών εξισώσεων, οι συγκεκριμένοι υδραυλικοί υπολογιστές παρέμεναν αισθητά ταχύτεροι στον βασικό προγραμματισμό τους και απόλυτα επαρκείς από πλευράς μαθηματικής ακρίβειας, δεκαετίες πριν οι ψηφιακοί υπολογιστές αποκτήσουν το εξειδικευμένο λογισμικό και την ωμή επεξεργαστική ισχύ για να τους αντικαταστήσουν πλήρως.

Ακόμη, η καινοτόμος μέθοδος της αναλογικής προσομοίωσης μέσω της συνεχούς ροής ρευστών αποτέλεσε σημαντική πηγή έμπνευσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα εξαιρετικά χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά ο υπολογιστής MONIAC που κατασκευάστηκε το 1949, αποτελώντας δημιουργία του επιφανούς Νεοζηλανδού Bill Phillips, ο οποίος σχεδιάστηκε για να προσομοιώνει την πολύπλοκη κυκλοφορία του χρήματος σε μια ολόκληρη εθνική οικονομία χρησιμοποιώντας επίσης κλειστά υδραυλικά κυκλώματα, καταδεικνύοντας τη διαχρονική και ανεκτίμητη αξία τέτοιων εναλλακτικών μηχανικών προσεγγίσεων.