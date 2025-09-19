Η κασέτα επιστρέφει: Το «Hi-Fi comeback» ενός ξεχασμένου θρύλου

Κάποτε υπήρξαν το απόλυτο σύμβολο μουσικής ελευθερίας. Οι κασέτες, μαζί με τους δίσκους βινυλίου, σφράγισαν τη δεκαετία του ’70 και του ’80, γνωρίζοντας την κορύφωση της δημοτικότητάς τους χάρη στο Walkman της Sony και τα κασετόφωνα των αυτοκινήτων. Ωστόσο, με την έλευση των CD και στη συνέχεια την έκρηξη του MP3, το μικρό πλαστικό μέσο ήχου έσβησε από το προσκήνιο, αφήνοντας πίσω του μια έντονη δόση νοσταλγίας και αναμνήσεων.

Για χρόνια, οι κασέτες δεν είχαν καμία σύνδεση με υψηλή ποιότητα ήχου. Αντιθέτως, ταυτίστηκαν περισσότερο με τον μαζικό χαρακτήρα τους, τη δυνατότητα αντιγραφής και φυσικά την τέχνη των αυτοσχέδιων compilation, που αντάλλασσαν φίλοι και συμμαθητές. Ήταν το κατεξοχήν «προσωπικό μέσο», ένας τρόπος να μοιράζεται κανείς μουσική ιστορίες σε μια εποχή προ-ψηφιακή.

Παρότι εξαφανίστηκαν σχεδόν πλήρως από την αγορά, η αμερικανική εταιρεία National Audio Co. ποτέ δεν σταμάτησε να πιστεύει στο φορμάτ. Επί δεκαετίες συνέχισε να παράγει κενές κασέτες αλλά και να τυπώνει μουσικά άλμπουμ σε κασετόφωνα για συλλέκτες που αναζητούσαν τη γοητεία του «vintage». Και τώρα φαίνεται πως το στοίχημά της δικαιώνεται.

Η National Audio ανακοίνωσε συνεργασία με τη θρυλική ελβετική εταιρεία Revox, προκειμένου να φέρει και πάλι τις κασέτες επίσημα στην αγορά – τόσο κενές όσο και προηχογραφημένες. Οι νέες κυκλοφορίες θα συνοδεύονται από υπόσχεση για ήχο «analog master» ποιότητας, ικανό όχι μόνο να ικανοποιήσει τους νοσταλγούς, αλλά και να κεντρίσει το ενδιαφέρον των πιο απαιτητικών φίλων του Hi-Fi. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στην εικόνα της κασέτας: από μέσο μαζικής αναπαραγωγής, αναδεικνύεται σε εργαλείο ακρόασης υψηλών προδιαγραφών.

Η Revox, άλλωστε, διαθέτει μια πλούσια βιβλιοθήκη αναλογικών ηχογραφήσεων, τις οποίες έχει ήδη προσφέρει μέσω του barndHorch House σε μορφή μαγνητοταινιών. Τώρα, το υλικό αυτό θα είναι διαθέσιμο και σε κασέτες, με την παραγωγή να πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Revox στο Villingen της Γερμανίας. Η νέα γραμμή παραγωγής αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Παράλληλα, σχεδιάζεται συνεργασία με μια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, της οποίας το όνομα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί. Οι πρώτες κυκλοφορίες στις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ προβλέπεται να φτάσουν στα ράφια μέχρι το τέλος του 2025. Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις, οι κασέτες ενδέχεται να γνωρίσουν ένα κύμα αναβίωσης αντίστοιχο με εκείνο του βινυλίου, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει επανέλθει δυναμικά τόσο εμπορικά όσο και πολιτισμικά.

Το ερώτημα είναι αν οι μουσικόφιλοι είναι έτοιμοι να ξεσκονίσουν τα παλιά κασετόφωνα και τα Walkman που εδώ και δεκαετίες σκονίζονται σε υπόγεια και πατάρια. Σε αντίθεση με το βινύλιο, που ποτέ δεν έχασε εντελώς το κύρος του ως «σοβαρό» μέσο ακρόασης, οι κασέτες κουβαλούν το στίγμα της χαμηλής πιστότητας και των συχνών φθορών. Ωστόσο, η υπόσχεση για «Hi-Fi απόδοση» αλλάζει τα δεδομένα, δημιουργώντας προσδοκίες ότι το comeback τους δεν θα βασιστεί μόνο στη νοσταλγία, αλλά και στη βελτιωμένη ποιότητα.

Η συγκυρία μοιάζει ευνοϊκή. Η γενικότερη στροφή προς το αναλογικό – είτε με τη μορφή των βινυλίων, είτε με την αναγέννηση παλαιότερων φορμάτ – αντανακλά μια ευρύτερη κουλτούρα επιστροφής στην αυθεντικότητα, σε έναν κόσμο όπου το streaming κυριαρχεί αλλά και τυποποιεί την εμπειρία. Η κασέτα, με το «χειροποίητο» χαρακτήρα της, έρχεται να καλύψει μια άλλη ανάγκη: την επιθυμία για κάτι πιο απτό, πιο προσωπικό, πιο ζεστό.

Αν και είναι ακόμη νωρίς για προβλέψεις, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η αγορά μπορεί να υποδεχθεί θετικά την επιστροφή της κασέτας. Οι συλλέκτες θα δουν σε αυτήν έναν νέο χώρο εξερεύνησης, οι λάτρεις του Hi-Fi θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μια αναβαθμισμένη εκδοχή του μέσου, ενώ οι νεότερες γενιές ίσως τη γνωρίσουν για πρώτη φορά όχι ως αντικείμενο νοσταλγίας, αλλά ως εναλλακτικό τρόπο μουσικής εμπειρίας.

