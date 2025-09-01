Η Κίνα αλλάζει το παιχνίδι στην εξόρυξη καθαρού ηλίου με πρωτοποριακή τεχνολογία

Σε μια εποχή όπου οι μη ανανεώσιμοι πόροι γίνονται ολοένα και πιο σπάνιοι, η Κίνα ανακοινώνει μια τεχνολογική καινοτομία που δεν αφορά ούτε το πετρέλαιο ούτε τις σπάνιες γαίες, αλλά ένα στοιχείο που συχνά περνά απαρατήρητο, αν και είναι κρίσιμο για τη σύγχρονη τεχνολογία: το ήλιο.

Το ήλιο, με το εξαιρετικά χαμηλό σημείο βρασμού και την ελαφρότητά του, αποτελεί τον αθέατο «κινητήρα» πίσω από μια σειρά από τεχνολογίες υψηλής αξίας. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν οι μαγνητικοί τομογράφοι (MRI), τα συστήματα πίεσης στην αεροδιαστημική, αλλά ούτε και οι υπεραγωγοί. Σε αντίθεση με άλλα αέρια, όμως, όταν το ήλιο απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα, διαφεύγει στο Διάστημα. Αυτό σημαίνει πως δεν είναι ανακυκλώσιμο , καθιστώντας το έναν πολύτιμο αλλά και εξαιρετικά περιορισμένο πόρο. Η ικανότητα εξόρυξής του σε μεγάλες ποσότητες και με υψηλή καθαρότητα θεωρείται στρατηγικός στόχος για τις χώρες που θέλουν να στηρίξουν την τεχνολογική τους ανεξαρτησία.

Για την Κίνα, το εμπόδιο ήταν πάντα γεωλογικό. Τα δικά της κοιτάσματα φυσικού αερίου περιέχουν μόλις 0,03 έως 0,05% ηλίου, ένα ποσοστό αμελητέο σε σχέση με το 1-7% που συναντάται στα μεγάλα κοιτάσματα των ΗΠΑ, του Κατάρ ή της Αλγερίας. Η διαφορά αυτή άφηνε την κινεζική βιομηχανία εξαιρετικά εκτεθειμένη στις εισαγωγές, καθώς η εγχώρια παραγωγή δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες τομέων-κλειδιών όπως οι ημιαγωγοί, η πυρηνική τεχνολογία και η προηγμένη επιστημονική έρευνα.

Αυτήν την εξάρτηση φαίνεται πως έρχεται να ανατρέψει η Vacree Technologies, μια εταιρεία που ειδικεύεται στην κρυογονική και τις τεχνολογίες κενού. Υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Rong Chengxu και μετά από έξι χρόνια εντατικής έρευνας, παρουσίασε μια συσκευή ικανή να εξάγει ήλιο καθαρότητας 99,99997%. Το επίπεδο αυτό, γνωστό ως «grade 6N9», σημαίνει πρακτικά ότι ανάμεσα σε ένα εκατομμύριο μόρια ηλίου, μόνο ένα είναι ακαθαρσία.

Το επίτευγμα στηρίζεται σε μια σύνθετη και συνεχή διαδικασία πολλαπλών σταδίων. Αρχικά, πραγματοποιείται καταλυτική αποϋδρογόνωση για να απομακρυνθεί το υδρογόνο. Στη συνέχεια, τεχνικές όπως ο διαχωρισμός με μεμβράνες και η προσρόφηση με εναλλαγή πίεσης φιλτράρουν αέρια όπως το άζωτο και το μεθάνιο. Στο τελευταίο και πιο απαιτητικό στάδιο, η ψύξη σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες αναλαμβάνει την απομάκρυνση του νέον, της τελευταίας ακαθαρσίας που εμποδίζει την απόλυτη καθαρότητα.

Η πολυεπίπεδη αυτή μέθοδος αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική, με ανεξάρτητες αξιολογήσεις να τη χαρακτηρίζουν τεχνολογίας παγκόσμιας κλάσης. Ο Zhang Xuehua, επικεφαλής μηχανικός της Vacree, τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει ουσιαστικά την ασφάλεια των στρατηγικών πόρων της χώρας. Στην πράξη, η Κίνα αποκτά πλέον ένα εργαλείο που μειώνει την εξάρτησή της από εξωτερικούς προμηθευτές και της επιτρέπει να διασφαλίσει την τροφοδοσία κρίσιμων βιομηχανικών τομέων.

Η σημασία αυτής της τεχνολογικής καινοτομίας δεν περιορίζεται μόνο στα κινεζικά σύνορα. Το ήλιο αποτελεί αναγκαίο καύσιμο για την παγκόσμια επιστήμη και βιομηχανία, από τα εργαστήρια φυσικής υψηλών ενεργειών έως τις γραμμές παραγωγής μικροτσίπ . Με τις διεθνείς αγορές να αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερη ζήτηση, κάθε νέα πηγή υψηλής καθαρότητας ηλίου έχει τη δυναμική να αλλάξει τις ισορροπίες.

