Η Κίνα άνοιξε το πρώτο κέντρο εκπαίδευσης ανθρωποειδών ρομπότ στον κόσμο

Μια σημαντική στροφή στον τομέα της Ρομποτικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης διαμορφώνεται στην Κίνα, με την έναρξη λειτουργίας του πρώτου εκπαιδευτικού κέντρου στον κόσμο που είναι αφιερωμένο στα ετερογενή ανθρωποειδή ρομπότ. Αυτή η υπερσύγχρονη υποδομή, που ονομάζεται Joint National and Local Center for Innovation in Humanoid Robotics, καλύπτει μια έκταση άνω των 5.000 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Zhangjiang της Σαγκάης και ετοιμάζεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον προσεχή Ιούλιο. Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του τεχνολογικού πόλου είναι να προωθήσει την ανταλλαγή και τη χρήση ενός τεράστιου όγκου δεδομένων μεταξύ των διαφόρων εταιρειών που ασχολούνται με την ανάπτυξη ρομπότ.

Περισσότερα από εκατό πρωτότυπα ρομπότ, από περισσότερες από δώδεκα εταιρείες, συμμετέχουν ήδη σε αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα εκμάθησης. Η πρόθεση είναι να δημιουργηθεί μια σταθερή βάση δεδομένων που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς, από τη βιομηχανία μέχρι τις υπηρεσίες, από την ιατρική μέχρι τη γεωργία.

Ο Xu Bin, γενικός διευθυντής του κέντρου, τόνισε πώς η δομή σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που εμποδίζουν σήμερα την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της ανθρωποειδούς ρομποτικής: την ανταλλαγή τεχνολογιών, τη δημιουργία ενός συνεκτικού βιομηχανικού οικοσυστήματος και τον καθορισμό λύσεων για πρακτικές εφαρμογές πρωταρχικής σημασίας.

«Δημιουργήσαμε αυτό το κέντρο για να καταστήσουμε δυνατή την ανταλλαγή και τη χρήση δεδομένων σε κλίμακα, ενδυναμώνοντας ολόκληρη τη βιομηχανία», δήλωσε ο Xu. Ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται είναι η εγγενής ποικιλομορφία μεταξύ ανθρωποειδών ρομπότ που παράγονται από διαφορετικούς κατασκευαστές, τα οποία συχνά έχουν ετερογενή σχέδια και λειτουργικές μονάδες, δημιουργώντας ασύμβατα σύνολα δεδομένων.

Στην αρχική του φάση, το κέντρο θα επικεντρωθεί στην εκπαίδευση των ρομπότ σε περίπου 45 βασικές δεξιότητες, που αποκαλούνται επίσης «ατομικές», όπως το πιάσιμο, η συλλογή, η τοποθέτηση και η μεταφορά αντικειμένων. «Κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων, τα ρομπότ θα πρέπει να μαθαίνουν από τα επαναλαμβανόμενα δεδομένα κίνησης που συλλέγονται από τους αισθητήρες τους», εξήγησε ο Yang Zhengye, διευθυντής συστημάτων αγοράς του κέντρου.

Η δομή συλλέγει σχολαστικά δεδομένα για το πώς τα ρομπότ εκτελούν διαδικασίες βήμα προς βήμα, προσομοιώνοντας καθημερινές και επαγγελματικές εργασίες. Αυτές οι πληροφορίες ενσωματώνονται στη συνέχεια σε μοντέλα ανάπτυξης για να βελτιωθεί η ικανότητα των ρομπότ να εκτελούν πιο σύνθετες ενέργειες αυτόνομα. Για να τροφοδοτήσει αυτή τη συλλογή δεδομένων κίνησης, μια ομάδα ανθρώπων εκπαιδευτών εκτελεί συνεχώς επαναλαμβανόμενες ενέργειες, μερικές φορές εκατοντάδες φορές την ημέρα, έτσι ώστε τα ρομπότ να μπορούν να αναπαράγουν τις κινήσεις και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Ακόμη και οι παραμικρές μεταβολές στο σχήμα ή τη γωνία ενός αντικειμένου δημιουργούν μοναδικά σημεία δεδομένων που βοηθούν τα ρομπότ να προσαρμόζονται σε μικρές περιβαλλοντικές αλλαγές.

Το εκπαιδευτικό κέντρο επικεντρώνεται σε δέκα βασικά σενάρια εφαρμογών, που κυμαίνονται από βιομηχανικές και οικιακές δραστηριότητες μέχρι τουριστικές υπηρεσίες. Οι εργασίες αυτές χωρίζονται περαιτέρω σε πιο συγκεκριμένες επιμέρους εργασίες, όπως το δίπλωμα ρούχων, η συναρμολόγηση ή η τακτοποίηση αντικειμένων και ο καθαρισμός βαρέων μηχανημάτων σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Αυτή τη στιγμή που δοκιμάζεται, το κέντρο παράγει ήδη μεταξύ 20.000 και 30.000 σύνολα δεδομένων την ημέρα. Μόλις τεθεί σε πλήρη λειτουργία, η ημερήσια παραγωγή αναμένεται να φθάσει τα 50.000 σύνολα δεδομένων, με στόχο να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια πραγματικές καταχωρήσεις δεδομένων μέχρι το τέλος του έτους.

Ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους του κέντρου είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων που θα επιτρέπει στους προγραμματιστές ρομπότ να μοιράζονται συγκεκριμένες πληροφορίες για ορισμένα σενάρια, όπως συσκευές ή υγειονομική περίθαλψη, προκειμένου να μειωθεί η επανάληψη των προσπαθειών.



[via]