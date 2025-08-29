Η Κίνα χτίζει μια βιομηχανία Brain-Computer Interface

Η Κίνα ανακοίνωσε επίσημα τη φιλοδοξία της να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία brain-computer interface (BCI), ανοίγοντας τον δρόμο για μια βιομηχανία που συνδέει άμεσα τον ανθρώπινο εγκέφαλο με υπολογιστές και εξωτερικές συσκευές.

Το νέο κυβερνητικό έγγραφο πολιτικής, που εκδόθηκε αυτόν τον μήνα, παρουσιάζει ένα σχέδιο για την ανάπτυξη BCI συστημάτων τόσο για ιατρική όσο και για καταναλωτική χρήση μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, στοχεύοντας να δημιουργήσει μια διεθνώς ανταγωνιστική βιομηχανία έως το 2030.

Τα brain-computer interfaces διαβάζουν και αποκωδικοποιούν τη νευρική δραστηριότητα, μετατρέποντάς την σε εντολές για υπολογιστές, ρομποτικά χέρια ή άλλες συσκευές. Αυτό καθιστά τα BCI εξαιρετικά χρήσιμα για άτομα με σοβαρές σωματικές αναπηρίες, καθώς τους επιτρέπουν να εκτελούν εργασίες που διαφορετικά θα ήταν αδύνατες.

Στις ΗΠΑ, εταιρείες όπως η Neuralink, Synchron και Paradromics έχουν ήδη ξεκινήσει την εμπορευματοποίηση αυτής της τεχνολογίας. Τώρα, η Κίνα διαθέτει δικές της εταιρείες BCI, ενώ η κυβέρνηση προτεραιοποιεί την ανάπτυξη της τεχνολογίας ως εθνικό στρατηγικό στόχο.

Το έγγραφο πολιτικής, συνυπογραμμένο από επτά κυβερνητικά τμήματα, μεταξύ των οποίων το Ministry of Industry and Information Technology, η National Health Commission και η Chinese Academy of Sciences, περιγράφει ένα λεπτομερές οδικό χάρτη για την επίτευξη σημαντικών προόδων στην BCI τεχνολογία έως το 2027. Το σχέδιο περιλαμβάνει δεκαεπτά συγκεκριμένα βήματα, όπως την ανάπτυξη καλύτερων τσιπ για την καταγραφή εγκεφαλικών σημάτων, τη βελτίωση λογισμικού για την αποκωδικοποίησή τους, τη σταθεροποίηση και τυποποίηση των BCI συστημάτων και την εγκαθίδρυση παραγωγικών δυνατοτήτων.

«Η κινεζική κυβέρνηση πάντα υποστήριζε τις ανατρεπτικές τεχνολογίες», τονίζει η Phoenix Peng, συνιδρύτρια και CEO της NeuroXess, μιας εταιρείας BCI με έδρα τη Σαγκάη. «Από την άποψη της κυβέρνησης, η τεχνολογία BCI έχει ήδη μεταβεί από το στάδιο της θεωρίας στο στάδιο του προϊόντος». Η NeuroXess έχει ήδη εμφυτεύσει έξι συσκευές σε ασθενείς με παράλυση, επιτρέποντάς τους να ελέγχουν υπολογιστές και ψηφιακές συσκευές μέσω σκέψης, ενώ σε τρεις από αυτούς αποκωδικοποιήθηκε με ακρίβεια η κινεζική ομιλία.

Παράλληλα, το Chinese Institute for Brain Research (CIBR) στο Πεκίνο, υπό την καθοδήγηση του Minmin Luo, αναπτύσσει το Beinao-1, ένα τσιπ εγκεφάλου στο μέγεθος νομίσματος, το οποίο έχει εμφυτευθεί σε πέντε άτομα και σύντομα σε ένα έκτο. Οι ασθενείς μπορούν πλέον να μετακινούν δείκτη σε υπολογιστή και να χρησιμοποιούν εφαρμογές σε smartphone, ενώ οι κλινικές αξιολογήσεις δείχνουν υψηλή ασφάλεια και σταθερότητα. Σύμφωνα με τον Luo, στην Κίνα υπάρχουν 1 έως 2 εκατομμύρια άτομα που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από BCI συσκευές για υποβοήθηση και αποκατάσταση.

Το κυβερνητικό έγγραφο δεν περιορίζεται μόνο σε ιατρικές εφαρμογές. Προβλέπει τη χρήση BCI για την παρακολούθηση εγκεφαλικής δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την πρόληψη ή μείωση κινδύνων εγκεφαλικών ασθενειών. Παράλληλα, αναγνωρίζει καταναλωτικές χρήσεις, όπως η παρακολούθηση της προσοχής των οδηγών, με συσκευές που φοριούνται στο μέτωπο, στο κεφάλι, στα αυτιά, σε ακουστικά ή γυαλιά, και παρέχουν προειδοποιήσεις για υπνηλία, απώλεια συγκέντρωσης ή αργές αντιδράσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Η Κίνα σχεδιάζει επίσης πιλοτική εφαρμογή BCI σε βιομηχανίες υψηλού κινδύνου, όπως πυρηνική ενέργεια, εξόρυξη και διαχείριση επικίνδυνων υλικών, για προειδοποίηση εργαζομένων σε καταστάσεις όπως έλλειψη οξυγόνου ή δηλητηριάσεις. Ταυτόχρονα, η πολιτική προωθεί τη μαζική παραγωγή μη εμφυτεύσιμων συσκευών, γεγονός που μπορεί να δώσει ώθηση στην αγορά wearable BCI, αξιοποιώντας την ισχυρή θέση της Κίνας στην κατασκευή καταναλωτικών ηλεκτρονικών.

Παρά τη νέα αντιπαλότητα Κίνας-ΗΠΑ στον χώρο των BCI, οι ειδικοί βλέπουν ευκαιρίες διεθνούς συνεργασίας. Η Peng επισημαίνει: «Μπορούμε να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε κάτι χρήσιμο για τους ασθενείς, χωρίς να εμπλακούμε σε γεωπολιτικά ζητήματα». Η ανάπτυξη των BCI στην Κίνα δείχνει ότι η χώρα δεν θέλει μόνο να καλύψει εσωτερικές ανάγκες, αλλά και να συμμετάσχει ενεργά στην παγκόσμια εξέλιξη της τεχνολογίας που αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων.

