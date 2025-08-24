Η Κίνα δοκιμάζει τον Long March-10: Το μεγάλο βήμα για την αποστολή στη Σελήνη

Η Κίνα σημείωσε ένα ακόμη ορόσημο στο φιλόδοξο διαστημικό της πρόγραμμα με την επιτυχημένη δοκιμή του Long March-10, του ισχυρότερου πυραύλου που έχει κατασκευάσει ποτέ η χώρα.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στο κοσμοδρόμιο του Hainan και επικεντρώθηκε στο πρώτο στάδιο του πυραύλου, το οποίο είναι εξοπλισμένο με επτά κινητήρες YF-100K. Οι μηχανές αυτές λειτούργησαν ταυτόχρονα, απελευθερώνοντας ώση περίπου 990 τόνων για μισό λεπτό, ένα αποτέλεσμα που φέρνει το Πεκίνο πιο κοντά στον διακηρυγμένο στόχο του: την προσεδάφιση Κινέζων αστροναυτών στη Σελήνη έως το 2030.

Η σημασία του συγχρονισμού

Ο κύριος στόχος των μηχανικών ήταν να διαπιστώσουν αν οι κινητήρες μπορούσαν να λειτουργήσουν σε απόλυτη αρμονία, προϋπόθεση κρίσιμη για τη σταθερότητα της πτήσης. Το πείραμα παρείχε ένα πλήρες σύνολο δεδομένων, τα οποία θα αξιοποιηθούν στην περαιτέρω βελτιστοποίηση του πυραύλου.

Ο Long March-10 έχει ύψος 92 μέτρα και, όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του, θα μπορεί να απογειώνεται με 21 κινητήρες να λειτουργούν ταυτόχρονα: επτά στο κεντρικό σώμα και δεκατέσσερις κατανεμημένους στους δύο πλευρικούς ενισχυτές. Η ισχύς αυτή είναι περίπου τριπλάσια σε σχέση με τον Long March-5, που μέχρι σήμερα αποτελούσε τον κορυφαίο πύραυλο της Κίνας.

Για να καταστεί δυνατή μια στατική δοκιμή τέτοιας κλίμακας, κρίθηκε αναγκαία η χρήση πραγματικής εξέδρας εκτόξευσης, καθώς οι συμβατικές εγκαταστάσεις δεν θα άντεχαν σχεδόν χίλιους τόνους ώσης. Στη διάρκεια της δοκιμής αξιολογήθηκαν επίσης η αντοχή των θερμομονωτικών επιστρώσεων, τα συστήματα ανίχνευσης βλαβών και η αξιοπιστία της αρχιτεκτονικής πολλαπλών κινητήρων.

Το σχέδιο για την αποστολή στη Σελήνη

Ο Long March-10 θα είναι το όχημα-κλειδί για την επανδρωμένη αποστολή που σχεδιάζει η Κίνα. Το σχέδιο προβλέπει δύο ξεχωριστές εκτοξεύσεις: η πρώτη θα μεταφέρει το διαστημόπλοιο Mengzhou με το πλήρωμα και η δεύτερη το σεληνιακό όχημα Lanyue, που θα χρησιμοποιηθεί για την προσεδάφιση. Οι δύο μονάδες θα συναντηθούν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και εκεί θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά των αστροναυτών στο σκάφος καθόδου.

Σύμφωνα με τους σχεδιαστές, ο Long March-10 θα είναι ικανός να μεταφέρει έως 27 τόνους φορτίου στη Σελήνη, βάρος που αντιστοιχεί σε ένα μικρό σπίτι. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει όχι μόνο την αποστολή πληρωμάτων, αλλά και τον εφοδιασμό για πιο μακρόπνοες αποστολές.

Από την προσγείωση στην εγκατάσταση βάσης

Το κινεζικό πρόγραμμα δεν σταματά στην πρώτη προσεδάφιση. Μέχρι το 2035, σε συνεργασία με χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα σκοπεύει να δημιουργήσει έναν μόνιμο σεληνιακό σταθμό στο νότιο πόλο της Σελήνης. Η εγκατάσταση, που θα φέρει το όνομα International Lunar Research Station (ILRS), φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο διεθνούς συνεργασίας για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση των πόρων του Διαστήματος.

Μια επαναχρησιμοποιούμενη εκδοχή

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη μιας παραλλαγής του πυραύλου, του Long March-10A. Σε αντίθεση με την έκδοση που προορίζεται για τη Σελήνη, αυτή η εκδοχή θα είναι επαναχρησιμοποιούμενη και θα εξυπηρετεί αποστολές σε τροχιά γύρω από τη Γη. Η σχεδίασή της θυμίζει το Falcon 9 της SpaceX και έχει στόχο τη μείωση του κόστους για την τροφοδοσία του κινεζικού διαστημικού σταθμού Tiangong και άλλων αποστολών χαμηλής τροχιάς.

Εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι πρώτες προπαρασκευαστικές αποστολές θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, με τελικό στόχο την ανύψωση της κινεζικής σημαίας στο σεληνιακό έδαφος μέχρι το 2030.

[via]