Η Κίνα έφτιαξε φυγόκεντρο με επιτάχυνση 300 φορές τη βαρύτητα της Γης!

Η Κίνα παρουσίασε μια νέα μηχανή που υπόσχεται να αλλάξει την επιστημονική έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη φυγόκεντρο που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα, η οποία πέτυχε επιτάχυνση ίση με 300 φορές τη βαρύτητα της Γης. Το εγχείρημα, γνωστό ως CHIEF (Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility), αποτελεί μέρος ενός μεγάλου σχεδίου για τη δημιουργία ενός διεθνούς κέντρου μελέτης της υπερβαρύτητας.

Η νέα εγκατάσταση έκανε το ντεμπούτο της στις 29 Σεπτεμβρίου, με τα κινεζικά μέσα να ανακοινώνουν την επιτυχημένη λειτουργία του CHIEF1300, μία από τις τρεις διατάξεις που θα φιλοξενήσει το κέντρο. Το CHIEF1300 μπορεί να μεταφέρει φορτία έως 20 τόνους και να δημιουργεί δυνάμεις 300G, ανοίγοντας τον δρόμο για πρωτοποριακά πειράματα σε πολλούς επιστημονικούς τομείς.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι επόμενες δύο φυγόκεντροι που προγραμματίζεται να κατασκευαστούν θα είναι ακόμη πιο ισχυρές, φτάνοντας συνολικά σε δυνατότητες έως και 1.500G. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να υποστηρίξει έρευνες που εκτείνονται από την εξόρυξη πόρων σε μεγάλα βάθη μέχρι τη δημιουργία νέων υλικών και την προσομοίωση φυσικών καταστροφών.

Υπερβαρύτητα: Από τη θεωρία στην πράξη

Η έννοια της υπερβαρύτητας δεν είναι καινούργια. Από τον 18ο αιώνα χρησιμοποιούνται φυγόκεντροι, ενώ στη δεκαετία του 1940 ήταν εργαλεία για τις δοκιμές αντοχής πιλότων και αστροναυτών. Σήμερα, όμως, οι επιστήμονες βλέπουν σε αυτές τη δυνατότητα να «χειραγωγούν» τεχνητά τη βαρύτητα, αποκτώντας πρόσβαση σε μυστικά της φύσης που διαφορετικά θα έμεναν κρυφά.

Το CHIEF, όταν ολοκληρωθεί, θα περιλαμβάνει τρεις φυγόκεντρους και 18 ειδικές συσκευές πτήσης με έξι θαλάμους για πειράματα. Η κλίμακα του έργου δείχνει την πρόθεση της Κίνας να τοποθετηθεί στην αιχμή της επιστημονικής έρευνας, αλλά και να ενισχύσει τη ραγδαία αναπτυσσόμενη διαστημική της δραστηριότητα.

«Σε ένα πεδίο υπερβαρύτητας μπορούμε να προσομοιώσουμε γεωλογικές εξελίξεις, φυσικές καταστροφές ή ακραία περιβάλλοντα σε μικρά μοντέλα, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα», εξήγησε ο Chen Yunmin, επικεφαλής επιστήμονας του CHIEF, στο κινεζικό πρακτορείο Xinhua.

Ένα υπόγειο «εργαστήριο βαρύτητας»

Το CHIEF1300 διαθέτει έναν τεράστιο βραχίονα μήκους 6,4 μέτρων και βρίσκεται σε έναν υπόγειο κυκλικό θάλαμο, ειδικά σχεδιασμένο για να μειώνει την αντίσταση του αέρα και την υπερθέρμανση της μηχανής. Όπως εξήγησε ο Ling Daosheng, μηχανικός στο Zhejiang University, η υποδομή σχεδιάστηκε για να αντέχει τα ακραία φορτία και να εξασφαλίζει ακριβείς μετρήσεις.

Στα πρώτα πειράματα, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τη φυγόκεντρο για να αναπαραστήσουν ισχυρούς σεισμούς και τσουνάμι, με στόχο να συλλέξουν δεδομένα που θα βοηθήσουν στον σχεδιασμό υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Σε άλλο τεστ, μελέτησαν πώς οι πιέσεις των ωκεανών επηρεάζουν την εξόρυξη μεθανίου από μεγάλα βάθη.

Εργαλείο για την επιστήμη του μέλλοντος

Παρόλο που η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, η προοπτική είναι ενθαρρυντική. Η ομάδα του Chen υποστηρίζει ότι χάρη στο CHIEF θα είναι δυνατή η προσομοίωση φαινομένων που στη φύση χρειάζονται αιώνες για να συμβούν, μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να δοκιμαστούν σενάρια που μέχρι τώρα έμεναν μόνο στη θεωρία.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με κορυφαίες ερευνητικές ομάδες παγκοσμίως για να επιταχύνουμε την ανακάλυψη και να ενθαρρύνουμε την καινοτομία», δήλωσε ο Chen, υπογραμμίζοντας τον διεθνή χαρακτήρα που φιλοδοξεί να αποκτήσει το έργο.

Η φυγόκεντρος CHIEF1300 δεν είναι απλώς ένα κινεζικό τεχνολογικό κατόρθωμα, αλλά μια νέα πλατφόρμα για την κατανόηση και τον πειραματισμό με τα όρια της φυσικής. Το αν θα οδηγήσει σε πρακτικές εφαρμογές για την καθημερινότητα ή θα παραμείνει κυρίως εργαλείο για την επιστημονική έρευνα, μένει να φανεί. Ωστόσο, ήδη θεωρείται σταθμός για τη μελέτη της υπερβαρύτητας και της σχέσης της με τον κόσμο μας.

