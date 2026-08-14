Η Κίνα έφτιαξε πυρηνική μπαταρία άνθρακα-14 με διάρκεια ζωής 5.730 έτη

Σύνοψη

Η νέα πυρηνική μπαταρία κατασκευάστηκε από το Northwest Normal University και την εταιρεία Gansu Zhulong Technology στην Κίνα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά εγχώρια εξαρτήματα.

Λειτουργεί μέσω της ραδιενεργούς διάσπασης του ισοτόπου άνθρακα-14 (Carbon-14), αξιοποιώντας ημιαγωγούς καρβιδίου του πυριτίου (SiC) για τη μετατροπή των σωματιδίων βήτα σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Παράγει μέγιστη ισχύ 1,13 microwatts με φυσικό μέγεθος μόλις 16,8 κυβικών εκατοστών, εξασφαλίζοντας σταθερή ροή ενέργειας για χιλιετίες χωρίς καμία ανάγκη συντήρησης.

Απαιτεί 78% λιγότερο ραδιενεργό υλικό και έχει 83% μικρότερο όγκο σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο (Zhulong-1), εκτοξεύοντας την πυκνότητα ισχύος πάνω από 15 φορές.

Προορίζεται για εξοπλισμό αποστολών στο βαθύ Διάστημα, υποθαλάσσιους επιστημονικούς αισθητήρες και, μελλοντικά, για ιατρικά εμφυτεύματα μακροχρόνιας χρήσης όπως οι βηματοδότες.

Η ιδέα της αδιάλειπτης παροχής ενέργειας απασχολεί την επιστημονική κοινότητα εδώ και δεκαετίες, με τους ερευνητές να αναζητούν διαρκώς νέες μεθόδους παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που δεν απαιτούν συχνή συντήρηση, περιοδική αντικατάσταση ή πολύπλοκες διαδικασίες επαναφόρτισης των συσσωρευτών. Πρόσφατα, η στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Northwest Normal University και της εταιρείας Gansu Zhulong Technology στην Κίνα οδήγησε στην ανάπτυξη μιας νέας μικροσκοπικής πυρηνικής μπαταρίας, η οποία λειτουργεί βασιζόμενη στα φυσικά χαρακτηριστικά του άνθρακα-14 και υπόσχεται να παρέχει σταθερή ενέργεια για χιλιάδες χρόνια.

Η υλοποίηση, η οποία φέρει την επίσημη ονομασία Qianjiyuan Tianshu, διαφοροποιείται δομικά από τις παραδοσιακές χημικές μπαταρίες ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούμε στις καθημερινές μας καταναλωτικές συσκευές, καθώς πρακτικά δεν αποθηκεύει ενέργεια στο εσωτερικό της, αλλά την παράγει ασταμάτητα μέσω εξαιρετικά ελεγχόμενων ραδιενεργών διεργασιών.

Πώς λειτουργεί η πυρηνική μπαταρία άνθρακα-14;

Η πυρηνική μπαταρία Qianjiyuan Tianshu αντλεί ενέργεια από τη φυσική ραδιενεργή διάσπαση του ισοτόπου άνθρακα-14, το οποίο διαθέτει θεωρητικό χρόνο ημιζωής 5.730 ετών. Με συνολικό όγκο μόλις 16,8 κυβικά εκατοστά, αξιοποιεί εξελιγμένους ημιαγωγούς καρβιδίου του πυριτίου (SiC) για να μετατρέψει τα εκπεμπόμενα σωματίδια βήτα απευθείας σε ηλεκτρικό ρεύμα, αποδίδοντας σταθερή μέγιστη ισχύ 1,13 microwatts. Το σύστημα διατηρείται εντελώς αυτόνομο, εξασφαλίζοντας χιλιετίες συνεχούς λειτουργίας χωρίς καμία απολύτως ανάγκη εξωτερικής τροφοδοσίας ή επισκευής.

Κύρια χαρακτηριστικά

Ισότοπο καυσίμου: 129 millicuries (mCi) Άνθρακα-14 με εξαιρετικά μεγάλο χρόνο ημιζωής.

129 millicuries (mCi) Άνθρακα-14 με εξαιρετικά μεγάλο χρόνο ημιζωής. Μέγιστη παραγόμενη ισχύς: 1,13 microwatts (μW), ικανή για τροφοδοσία αισθητήρων χαμηλής κατανάλωσης.

1,13 microwatts (μW), ικανή για τροφοδοσία αισθητήρων χαμηλής κατανάλωσης. Μέγεθος και όγκος: 16,8 κυβικά εκατοστά, μέγεθος αντίστοιχο με μια μικρή συμβατική μπαταρία νομίσματος.

16,8 κυβικά εκατοστά, μέγεθος αντίστοιχο με μια μικρή συμβατική μπαταρία νομίσματος. Τεχνολογία μετατροπής: Ημιαγωγοί καρβιδίου του πυριτίου για τη δέσμευση των ηλεκτρονίων υψηλής ταχύτητας που παράγονται από τη διάσπαση.

Σε άμεση σύγκριση με τις παλαιότερες και ογκωδέστερες θερμοηλεκτρικές γεννήτριες ραδιοϊσοτόπων (RTGs) που συναντάμε στον εξοπλισμό θρυλικών διαστημικών αποστολών, όπως τα διαστημικά σκάφη Voyager της NASA ή το προηγμένο ρόβερ Curiosity της επιφάνειας του Άρη, το νέο κινεζικό σύστημα ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία λειτουργίας λειτουργώντας ως μια βηταβολταϊκή συσκευή. Οι κλασικές γεννήτριες RTG βασίζονται στην εκμετάλλευση της τεράστιας θερμότητας που παράγεται από την αποσύνθεση βαρέων υλικών όπως το πλουτώνιο-238. Από την άλλη, ο σχεδιασμός της κινεζικής μπαταρίας εστιάζει αποκλειστικά στη δέσμευση των σωματιδίων βήτα, τα οποία στην ουσία είναι ηλεκτρόνια υψηλής ταχύτητας που απελευθερώνονται με φυσικό τρόπο κατά τη διάρκεια της σταδιακής διάσπασης του άνθρακα. Όταν αυτά τα ταχέως κινούμενα ηλεκτρόνια προσκρούουν με δύναμη στον ειδικά σχεδιασμένο ημιαγωγό καρβιδίου του πυριτίου, προκαλούν την άμεση απελευθέρωση επιπλέον ηλεκτρονίων εντός του κρυσταλλικού πλέγματος του υλικού, δημιουργώντας έτσι μια σταθερή, αν και χαμηλής έντασης, ροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του πανεπιστημίου παρομοιάζουν αυτόν ακριβώς τον μηχανισμό με τη λειτουργία ενός σύγχρονου φωτοβολταϊκού πάνελ, τονίζοντας τη θεμελιώδη διαφορά ότι η συσκευή τους διεγείρεται και λειτουργεί χάρη στη διαρκή εκπομπή ραδιενέργειας και όχι από την περιστασιακή ηλιακή ακτινοβολία.

Η εξέλιξη από το αρχικό εργαστηριακό πρωτότυπο στο τρέχον βελτιωμένο μοντέλο αναδεικνύει την ταχύτατη πρόοδο της κινεζικής ακαδημαϊκής έρευνας και βιομηχανίας στον εξαιρετικά απαιτητικό τομέα της μικροηλεκτρονικής και της ασφαλούς διαχείρισης ραδιενεργών υλικών. Η νέα μπαταρία Qianjiyuan Tianshu αποτελεί τον άμεσο τεχνολογικό διάδοχο της συσκευής Zhulong-1, η οποία είχε παρουσιαστεί επίσημα από την ίδια ακριβώς επιστημονική κοινοπραξία μέσα στο ημερολογιακό έτος 2024. Οι πολλαπλές βελτιώσεις που ενσωματώθηκαν στη νέα αρχιτεκτονική της έκδοσης επιλύουν σημαντικά κατασκευαστικά προβλήματα που ιστορικά περιόριζαν την ευρεία βιομηχανική αποδοχή των πυρηνικών μπαταριών, όπως η εξαιρετικά χαμηλή απόδοση ισχύος, η δυσκολία ασφαλούς ενσωμάτωσης σε μικροσκοπικά κυκλώματα και το σχεδόν απαγορευτικό κόστος των σπάνιων υλικών.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η νέα μπαταρία απαιτεί πλέον μόλις το 22% της αρχικής ποσότητας του ραδιενεργού υλικού που χρησιμοποιούσε ο άμεσος προκάτοχος της, ενώ την ίδια στιγμή επιτυγχάνει μέγιστη ισχύ εξόδου αυξημένη κατά 2,6 φορές. Αντίστοιχα, το ρεύμα βραχυκυκλώματος του συστήματος έχει αυξηθεί εντυπωσιακά κατά 2,5 φορές, διατηρώντας ακριβώς την ίδια τάση λειτουργίας στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Η προηγμένη φυσική συμπίεση των εσωτερικών εξαρτημάτων οδήγησε στη δραστική μείωση του συνολικού μεγέθους στο 17% του αρχικού όγκου, γεγονός που πρακτικά μεταφράζεται στο ότι η πυκνότητα ισχύος της μπαταρίας έχει πολλαπλασιαστεί περισσότερο από 15 φορές μέσα σε μόλις δύο χρόνια έρευνας.

Η βασική αρχιτεκτονική της συσκευής στηρίζεται πλέον σε μια εξαιρετικά συμπαγή τρισδιάστατη δομή στοίβαξης υλικών, η οποία όχι μόνο φιλοξενεί με απόλυτη ασφάλεια την πηγή της ραδιενέργειας και τον αποδοτικότερο μετατροπέα καρβιδίου του πυριτίου, αλλά ενσωματώνει ταυτόχρονα μικροσκοπικούς αισθητήρες ακριβείας και ισχυρές δυνατότητες ασύρματης μετάδοσης δεδομένων. Η ύπαρξη αυτών των ενσωματωμένων αισθητήρων επιτρέπει την ασύρματη τηλεμετρική παρακολούθηση της κατάστασης της μπαταρίας, διευκολύνοντας τον έλεγχο της απόδοσής της όταν αυτή βρίσκεται τοποθετημένη σε εχθρικά περιβάλλοντα όπου η φυσική ανθρώπινη πρόσβαση είναι απολύτως αδύνατη.

Η πλήρης ανεξαρτητοποίηση από τις πολύπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού της Δύσης αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής που ακολουθεί με συνέπεια η κινεζική τεχνολογική βιομηχανία. Η συγκεκριμένη επιστημονική ανάπτυξη επιβεβαιώνει την επιθυμία του Πεκίνου να βασίζεται αποκλειστικά σε εγχώριες τεχνολογίες αιχμής. Κάθε επιμέρους ηλεκτρονικό εξάρτημα της μπαταρίας, συμπεριλαμβανομένου του απολύτως κρίσιμου μικροτσίπ μετατροπής της παραγόμενης ενέργειας, έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου εντός της κινεζικής επικράτειας, χωρίς την παραμικρή χρήση ξένων τεχνολογικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή αδειών χρήσης από μεγάλες ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες.

Οι πρακτικές εμπορικές εφαρμογές μιας τέτοιας τεχνολογίας, μολονότι περιορίζονται επί του παρόντος από τη σχετικά χαμηλή συνολική ισχύ του 1,13 microwatt, αναμένεται να επεκταθούν ραγδαία μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια. Οι σχεδιαστές της συσκευής στοχεύουν πρωτίστως στη χρήση της σε εξαιρετικά απαιτητικές αποστολές στο βαθύ Διάστημα, ακολουθώντας τα επιτυχημένα χνάρια των κινεζικών σεληνιακών ρόβερ Chang'e-3 και Chang'e-4.

Ταυτόχρονα, η ικανότητα της πυρηνικής μπαταρίας να λειτουργεί εντελώς αυτόνομα σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και περιβαλλοντικής πίεσης την καθιστά την ιδανικότερη λύση για την αδιάλειπτη τροφοδοσία επιστημονικών αισθητήρων που εγκαθίστανται στα σκοτεινά βάθη των ωκεανών, κάτω από τους παχείς πολικούς πάγους ή σε ιδιαίτερα απομακρυσμένες ορεινές περιοχές του πλανήτη.

Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για τη μελλοντική της αξιοποίηση στον ευαίσθητο τομέα των ιατρικών εμφυτευμάτων, όπου η ενσωμάτωση σε συσκευές όπως οι βηματοδότες θα μπορούσε να απαλλάξει τους ασθενείς από την υποχρέωση επικίνδυνων χειρουργικών επεμβάσεων αντικατάστασης, εφόσον φυσικά διασφαλιστεί η απόλυτη προστασία τους από την ραδιενεργή ακτινοβολία.