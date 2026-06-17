Η Κίνα επενδύει 295 δισ. δολάρια για εθνικό δίκτυο AI data centers με 80% εγχώρια chips

Σύνοψη

Η Κίνα σχεδιάζει επένδυση ύψους 2 τρισ. γουάν (295 δισ. δολαρίων) για την κατασκευή ενός ενιαίου, εθνικού δικτύου AI data centers έως το 2028.

Το σχέδιο επιβάλλει τη χρήση εγχώριου hardware (όπως chips της Huawei και της SMIC) σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, αποκλείοντας ουσιαστικά εταιρείες όπως η Nvidia, η AMD και η Intel από τα κρατικά έργα.

Το συνολικό κόστος, εάν συμπεριληφθούν οι απαραίτητες αναβαθμίσεις στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας, εκτιμάται πως θα ξεπεράσει τα 5 τρισ. γουάν (738 δισ. δολάρια).

Τα εργοστάσια της SMIC λειτουργούν στο 93% της χωρητικότητάς τους στα 7nm, ενώ η παραγωγή AI accelerators από τη Huawei περιορίζεται σημαντικά από τη σοβαρή έλλειψη εξαρτημάτων High-Bandwidth Memory (HBM).

Κορυφαία στελέχη της κινεζικής βιομηχανίας παραδέχονται πως η τεχνογνωσία τους υπολείπεται κατά 5 έως 10 χρόνια έναντι των διεθνών ανταγωνιστών, γεγονός που αποδεικνύεται και από την επιστροφή της κινεζικής DeepSeek στη χρήση hardware της Nvidia για τις βαριές διεργασίες εκπαίδευσης των μοντέλων της.

Η κινεζική κυβέρνηση προχωρά στη διαμόρφωση ενός τεράστιου προγράμματος χρηματοδότησης, με στόχο την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου, εθνικού δικτύου υποδομών τεχνητής νοημοσύνης (AI data centers). Το πλάνο προβλέπει τη διοχέτευση περίπου 2 τρισεκατομμυρίων γουάν (295 δισεκατομμύρια δολάρια) μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Ο κεντρικός άξονας αυτού του σχεδίου είναι η αυστηρή απαίτηση το 80% της υποκείμενης τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, να προέρχεται αποκλειστικά από εγχώριους προμηθευτές, όπως η Huawei και η SMIC.

Ο σχεδιασμός του δικτύου πραγματοποιείται από την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (National Development and Reform Commission - NDRC), ενώ τη λειτουργία των υποδομών θα αναλάβουν οι κρατικοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, China Mobile και China Telecom. Ο τελικός στόχος αφορά τη διασύνδεση όλων αυτών των εγκαταστάσεων σε ένα ενιαίο εθνικό υπολογιστικό δίκτυο έως το 2028, το οποίο θα παρέχει υπολογιστική ισχύ για την εκπαίδευση και την εκτέλεση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs).

Η απομάκρυνση από το δυτικό hardware

Η απόφαση για κάλυψη του 80% των αναγκών από εγχώριους προμηθευτές λειτουργεί ως μηχανισμός αποκλεισμού για κορυφαίους κατασκευαστές ημιαγωγών, όπως η Nvidia, η AMD και η Intel. Οι νέοι κανονισμοί εφαρμόζονται σταδιακά αλλά με αυστηρότητα, καθώς ήδη από τον Αύγουστο του 2025, η κινεζική κυβέρνηση εισήγαγε την απαίτηση για χρήση 50% τοπικών επεξεργαστών στα νέα data centers. Μέχρι τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, οι περιορισμοί έγιναν απόλυτοι για τα κρατικά χρηματοδοτούμενα έργα, απαγορεύοντας πλήρως τη χρήση ξένων accelerators. Οι αναφορές δείχνουν ότι ακόμα και σε εγκαταστάσεις που βρίσκονταν στο αρχικό στάδιο κατασκευής (κάτω του 30% ολοκλήρωσης), δόθηκε ρητή εντολή απομάκρυνσης του ήδη εγκατεστημένου αμερικανικού εξοπλισμού.

Το συνολικό κόστος κατασκευής μπορεί να εκτοξευθεί πέρα από τα αρχικά 2 τρισ. γουάν. Για την υποστήριξη των τεράστιων ενεργειακών απαιτήσεων αυτών των υποδομών, οι απαραίτητες αναβαθμίσεις στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης ενδέχεται να ανεβάσουν το τελικό ύψος της επένδυσης στα 5 τρισ. γουάν (738 δισ. δολάρια), με τη χρηματοδότηση αυτής της κολοσσιαίας επέκτασης βασίζεται στην έκδοση ειδικών, υπερ-μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων.

Τα κατασκευαστικά αδιέξοδα: SMIC και High-Bandwidth Memory (HBM)

Η εξασφάλιση των κονδυλίων αποτελεί το απλούστερο τμήμα του σχεδίου, μιας και η κύρια πρόκληση εντοπίζεται στην κατασκευαστική ικανότητα της τοπικής βιομηχανίας. Από τη στιγμή που η πρόσβαση σε προηγμένο εξοπλισμό λιθογραφίας (όπως τα μηχανήματα EUV της ASML) απαγορεύεται λόγω των αμερικανικών κυρώσεων, η Κίνα εξαρτάται αποκλειστικά από την Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

Η πιο προηγμένη και σταθερή μέθοδος παραγωγής της SMIC είναι η λιθογραφία N+2, η οποία αντιστοιχεί προσεγγιστικά στην αρχιτεκτονική των 7 νανομέτρων (7nm) και αυτή τη στιγμή, οι συγκεκριμένες γραμμές παραγωγής λειτουργούν με ποσοστό αξιοποίησης άνω του 93%. Αυτό σημαίνει ότι τα περιθώρια παραγωγικής επέκτασης είναι πρακτικά ανύπαρκτα, την ώρα που δεκάδες εγχώριες εταιρείες τεχνολογίας ανταγωνίζονται για τον ίδιο περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων silicon wafers.

Παράλληλα, υπάρχει η κρίσιμη έλλειψη εξαρτημάτων High-Bandwidth Memory (HBM). Η συγκεκριμένη τεχνολογία μνήμης είναι απολύτως απαραίτητη για τη διαμεταγωγή των τεράστιων όγκων δεδομένων που απαιτούν οι επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης. Οι περιορισμοί στη διαθεσιμότητα HBM θέτουν αυστηρό όριο στον αριθμό των Ascend accelerators που μπορεί να συναρμολογήσει η Huawei. Πέρυσι, η Huawei κατάφερε να αποστείλει περίπου 812.000 chips και προβλέπει έσοδα της τάξης των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον τομέα των επεξεργαστών για το 2026. Η ίδια η εφοδιαστική της αλυσίδα αντιμετωπίζει έντονες δυσκολίες στη διατήρηση αυτού του ρυθμού. Σύμφωνα με τις βιομηχανικές εκτιμήσεις, οι κινέζοι προμηθευτές θα είναι σε θέση να καλύψουν μόνο το 76% της εγχώριας ζήτησης για AI chips μέχρι το 2030, τη στιγμή που η συνολική αξία της τοπικής αγοράς αναμένεται να αγγίξει τα 67 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η πραγματικότητα των επιδόσεων

Οι ίδιοι οι ηγέτες της κινεζικής βιομηχανίας ημιαγωγών τηρούν ρεαλιστική στάση απέναντι στο χάσμα επιδόσεων. Στελέχη του κλάδου έχουν παραδεχτεί δημόσια ότι τα εγχώρια chips για AI data centers υπολείπονται πέντε έως δέκα χρόνια σε σχέση με τις κορυφαίες διεθνείς υλοποιήσεις.

Ο Co-CEO της SMIC, Zhao Haijun, επισήμανε τους κινδύνους της ταχείας κατασκευής κέντρων δεδομένων χωρίς την αντίστοιχη επάρκεια σε ποιοτικό hardware, παρομοιάζοντας το σχέδιο με «την κατασκευή εθνικών οδών πριν υπάρξει κυκλοφορία οχημάτων». Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται από πραγματικά δεδομένα χρήσης με την περίπτωση της DeepSeek να είναι χαρακτηριστική: η εταιρεία, ενώ αρχικά δοκίμασε να χρησιμοποιήσει συστήματα της Huawei για την εκπαίδευση των γλωσσικών της μοντέλων, αναγκάστηκε τελικά να επιστρέψει στο hardware της Nvidia. Οι κινεζικοί επεξεργαστές ενδέχεται να είναι επαρκείς για την εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά δυσκολεύονται δραματικά να διαχειριστούν τον τεράστιο φόρτο εργασίας που απαιτείται κατά το βαρύ training των μοντέλων.

Με τη ματιά του Techgear

Το φαραωνικό σχέδιο των 295 δισ. δολαρίων αποτελεί την πιο χαρακτηριστική απόδειξη ότι η Κίνα προσεγγίζει την τεχνητή νοημοσύνη ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας και όχι απλώς ως εμπορική ευκαιρία.

Η απόφαση αποκλεισμού του αμερικανικού hardware δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά η επιβολή του ποσοστού 80% για χρήση εγχώριου εξοπλισμού θα δημιουργήσει τεράστιες πιέσεις στις τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού. Το γεγονός ότι κορυφαίες υποδομές καλούνται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με λιθογραφία 7nm της SMIC, εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης σε εργαλεία EUV, δημιουργεί ένα σαφές "ταβάνι" στην ωμή επεξεργαστική ισχύ ανά watt. Το κεφάλαιο μπορεί να λύσει το πρόβλημα των υποδομών, της ψύξης και της ηλεκτροδότησης, αλλά δεν μπορεί να ανατρέψει τους νόμους της φυσικής στην κατασκευή ημιαγωγών μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

Το εάν αυτό το εθνικό δίκτυο θα καταφέρει να παράγει μοντέλα AI ικανά να ανταγωνιστούν άμεσα τις μελλοντικές υλοποιήσεις των OpenAI και Anthropic που θα εκπαιδεύονται σε chips αρχιτεκτονικής 2nm και 3nm, παραμένει εξαιρετικά αμφίβολο βάσει των σημερινών τεχνολογικών δεδομένων.