Η Κίνα ετοιμάζεται να εκτοξεύσει τον δικό της επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο

Η κούρσα για την επαναχρησιμοποιήσιμη διαστημική τεχνολογία στην Κίνα μπαίνει στην τελική ευθεία. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η χώρα αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη εκτόξευση επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό βήμα στη μετάβαση της κινεζικής διαστημικής βιομηχανίας σε μια νέα εποχή.

Ο λόγος για τον Zhuque-3, τον εντυπωσιακό μεταλλικό πύραυλο της εταιρείας LandSpace, που φιλοδοξεί να σταθεί απέναντι στο Falcon 9 της SpaceX όχι απλώς ως αντίπαλος, αλλά ως εναλλακτική τεχνολογική πλατφόρμα που μπορεί να αλλάξει το ισοζύγιο δυνάμεων στη νέα διαστημική οικονομία.

Στις 20 Οκτωβρίου, η LandSpace ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε με επιτυχία το πιο κρίσιμο τεστ πριν από την εκτόξευση: τη στατική δοκιμή πυρός του κινητήρα στο κέντρο δοκιμών Dongfeng. Το λεγόμενο static fire test αποτελεί το τελευταίο στάδιο πριν την εκτόξευση, καθώς επιβεβαιώνει ότι οι κινητήρες μπορούν να λειτουργήσουν πλήρως υπό πίεση ενώ το όχημα παραμένει δεμένο στο έδαφος. Για τον Zhuque-3, η διαδικασία περιλάμβανε την ταυτόχρονη ενεργοποίηση και έλεγχο εννέα κινητήρων Tianque-12A, που χρησιμοποιούν μεθάνιο και υγρό οξυγόνο, τον ίδιο συνδυασμό καυσίμων που επιλέγει και η SpaceX για τα σκάφη της.

Με ύψος 66 μέτρων και δυνατότητα μεταφοράς φορτίου έως 18.300 κιλά σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, ο Zhuque-3 προσεγγίζει τις επιδόσεις του Falcon 9, το οποίο φτάνει τα 22.800 κιλά. Το σχεδιαστικό του DNA είναι επίσης γνώριμο: δύο στάδια, με το πρώτο να ανακτάται για επαναχρησιμοποίηση και το δεύτερο να εγκαταλείπεται μετά την αποστολή. Ο στόχος είναι η δραστική μείωση του κόστους και η αύξηση της συχνότητας των εκτοξεύσεων, μια στρατηγική που έχει ήδη μετατρέψει τη SpaceX στον παγκόσμιο ηγέτη των εμπορικών αποστολών.

Η LandSpace έχει ήδη αποδείξει ότι δεν είναι ένας ακόμη «μικρός παίκτης». Με το προηγούμενο μοντέλο της, τον Zhuque-2, έγινε η πρώτη ιδιωτική εταιρεία στον κόσμο που κατάφερε να θέσει σε τροχιά έναν πύραυλο με καύσιμο μεθανίου και οξυγόνου, ένα ορόσημο που μέχρι πρόσφατα φάνταζε αδύνατο εκτός κυβερνητικών προγραμμάτων. Τώρα, με τον Zhuque-3, επιχειρεί το άλμα σε πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο σύστημα.

Οι προετοιμασίες για αυτή τη μετάβαση έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Το 2024, η εταιρεία πραγματοποίησε δοκιμαστική κάθετη απογείωση και προσγείωση, φτάνοντας σε ύψος περίπου 10 χιλιομέτρων. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο, προχώρησε σε δοκιμή ανάφλεξης διάρκειας 45 δευτερολέπτων. Οι δοκιμές αυτές επιβεβαίωσαν την αξιοπιστία των κινητήρων και τη σταθερότητα του συστήματος προσγείωσης, ένα κρίσιμο στοιχείο για την επαναχρησιμοποίηση.

Ωστόσο, η LandSpace δεν είναι μόνη της σε αυτή την κούρσα. Άλλες κινεζικές start-up, όπως η Space Pioneer, έχουν επιδείξει εντυπωσιακές επιδόσεις, καταφέρνοντας να φτάσουν σε τροχιά από την πρώτη κιόλας προσπάθεια το 2023. Η ίδια εταιρεία, ωστόσο, έχει γνωρίσει και θεαματικές αποτυχίες ανάμεσά τους και ένα ατύχημα όπου ένας πύραυλος κατέληξε σε βουνό, αφού απογειώθηκε κατά λάθος στη διάρκεια δοκιμής. Παρά τα περιστατικά αυτά, ο ρυθμός ανάπτυξης των κινεζικών εταιρειών παραμένει καταιγιστικός, εν μέρει λόγω της λιγότερο αυστηρής γραφειοκρατίας σε σχέση με τις ΗΠΑ. Αυτή η ευελιξία, βέβαια, συνεπάγεται και μεγαλύτερους κινδύνους ασφαλείας.

Για το Πεκίνο, η επαναχρησιμοποίηση πυραύλων δεν είναι απλώς τεχνικό επίτευγμα, αλλά στρατηγική αναγκαιότητα. Η Κίνα επιδιώκει να εξασφαλίσει αυτόνομη και οικονομικά βιώσιμη πρόσβαση στο Διάστημα, τόσο για εμπορικές αποστολές όσο και για την επέκταση του διαστημικού της προγράμματος. Ο Zhuque-3, αν πετύχει, θα αποδείξει ότι οι κινεζικές εταιρείες μπορούν όχι μόνο να αντιγράψουν τη φιλοσοφία της SpaceX, αλλά και να τη βελτιώσουν.

Ο πύραυλος της LandSpace είναι κατασκευασμένος εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι, ένα υλικό που αντέχει στις ακραίες θερμοκρασίες της επανεισόδου και διευκολύνει τη συντήρηση. Το design του θυμίζει έντονα τον Falcon 9, αλλά η εταιρεία τονίζει πως η δική της πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί από το μηδέν, με βάση τις ανάγκες των εμπορικών πελατών της Κίνας. Το όραμα είναι να δημιουργηθεί μια εγχώρια, ιδιωτική αλυσίδα εφοδιασμού, ικανή να προσφέρει χαμηλού κόστους εκτοξεύσεις σε πελάτες από όλο τον κόσμο.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, η πρώτη εκτόξευση του Zhuque-3 θα γίνει πριν από το τέλος του έτους. Η LandSpace θα πραγματοποιήσει μια σειρά από τεχνικές επιθεωρήσεις και μια πλήρη προσομοίωση κάθετης ενσωμάτωσης πριν δώσει το «πράσινο φως». Εφόσον το εγχείρημα στεφθεί με επιτυχία, η Κίνα θα αποκτήσει τον πρώτο της ιδιωτικό επαναχρησιμοποιήσιμο πύραυλο και ο κόσμος του Διαστήματος έναν νέο, ισχυρό ανταγωνιστή απέναντι στη SpaceX.

