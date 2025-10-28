Η Κίνα παρουσιάζει πλωτή ανεμογεννήτρια 50 MW που αντέχει ακόμη και σε τυφώνες

Η Κίνα συνεχίζει να επεκτείνει τα όρια της αιολικής τεχνολογίας με ένα project που υπόσχεται να θέσει νέους κανόνες: μια πλωτή ανεμογεννήτρια ισχύος 50 MW, ικανή να αντέξει την ορμή ακόμη και των πιο καταστροφικών τυφώνων. Το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα παρουσιάστηκε από τη Mingyang Smart Energy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία αιολικής ενέργειας της χώρας, με έδρα την επαρχία Guangdong, ήδη γνωστή για τις καινοτομίες της στα υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Η νέα πλατφόρμα της Mingyang φέρνει ένα ριζοσπαστικό σχεδιασμό: δύο ανεμογεννήτριες των 25 MW η καθεμία, τοποθετημένες σε μια V-σχήματος δομή, συνθέτουν ένα «διπλοκέφαλο» σύστημα που απογειώνει τη συνολική ισχύ στα 50 MW. Η έμπνευση έρχεται από την OceanX, την προηγούμενη πλωτή πλατφόρμα της εταιρείας που έκανε πρεμιέρα το 2024 με μια διάταξη δύο ρότορων ισχύος 16,6 MW. Αυτή τη φορά, όμως, η Mingyang ανεβάζει τον πήχη, στοχεύοντας όχι απλώς σε περισσότερη ενέργεια, αλλά και σε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα σε ακραίες θαλάσσιες συνθήκες.

Σύμφωνα με τον Zhang Qiying, πρόεδρο του διεθνούς τομέα της εταιρείας, η νέα κατασκευή «αντιπροσωπεύει ένα τεχνολογικό άλμα χωρίς προηγούμενο». Οι δύο γιγαντιαίες έλικες με μήκος περίπου 290 μέτρων η καθεμία, περίπου όσο τρία γήπεδα ποδοσφαίρου στη σειρά, μπορούν να απορροφούν ενέργεια σε βαθμό που δεν έχει καταγραφεί ποτέ μέχρι σήμερα. Ο στόχος είναι η εγκατάσταση των πρώτων μονάδων σε βάθη άνω των 100 μέτρων, εκεί όπου οι συμβατικές ανεμογεννήτριες δεν μπορούν να αγκυροβοληθούν.

Η Mingyang σχεδίασε το σύστημα ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμη και σε τυφώνες κατηγορίας 5, με ανέμους που ξεπερνούν τα 260 χιλιόμετρα την ώρα. Το μυστικό κρύβεται στον συνδυασμό μιας V-σχήματος κεντρικής δομής με μια πλωτή βάση σε σχήμα Υ, η οποία προσφέρει σταθερότητα και μειώνει τις ταλαντώσεις ακόμη και σε σφοδρές καταιγίδες. Έτσι, η νέα γενιά ανεμογεννητριών καθίσταται ιδανική για τις Θάλασσες της Νότιας Κίνας, αλλά και για άλλες περιοχές του πλανήτη που πλήττονται τακτικά από τροπικές καταιγίδες, όπως η Καραϊβική ή ο Βόρειος Ατλαντικός.

Το τεχνολογικό άλμα συνοδεύεται και από οικονομική ανατροπή. Ο πρόεδρος και CEO της Mingyang, Zhang Chuanwei, δήλωσε ότι το εκτιμώμενο κόστος του νέου συστήματος θα ανέρχεται σε λιγότερο από 1.300 ευρώ ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ — κάτω από το ένα τέταρτο του μέσου ευρωπαϊκού κόστους και σημαντικά χαμηλότερο ακόμη και από το εγχώριο κινεζικό. Με άλλα λόγια, η Mingyang φιλοδοξεί να καταστήσει την πλωτή αιολική ενέργεια όχι μόνο τεχνικά βιώσιμη, αλλά και οικονομικά ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η μαζική παραγωγή προβλέπεται να ξεκινήσει το 2026, με αρχική δυναμικότητα 50 μονάδων ετησίως και προοπτική τριπλασιασμού σε επόμενες φάσεις. Οι πρώτες τουρμπίνες θα κατασκευαστούν στα εργοστάσια της Guangdong, εκεί όπου ήδη παράγεται η OceanX, αξιοποιώντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία και γραμμές συναρμολόγησης.

Η Mingyang δεν σκοπεύει να περιοριστεί στην Ασία. Η εταιρεία ανακοίνωσε επένδυση ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία εργοστασίου στη Σκωτία, το οποίο θα προμηθεύει την ευρωπαϊκή αγορά υπεράκτιων αιολικών. Η νέα αυτή εγκατάσταση θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας, με προτεραιότητα σε πρώην εργαζομένους της πετρελαϊκής βιομηχανίας, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ενεργειακή μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές.

