Η Κίνα προσθέτει AR συστήματα στα άρματα μάχης

Ο κινεζικός στρατός επενδύει όλο και περισσότερο σε τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν βγαλμένες από ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Μία από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις αφορά την ανάπτυξη συστημάτων augmented reality (AR) για τα πληρώματα αρμάτων και τεθωρακισμένων οχημάτων. Η φιλοσοφία πίσω από την καινοτομία αυτή είναι ξεκάθαρη: καλύτερη αντίληψη του πεδίου της μάχης και ταχύτερη αντίδραση σε πραγματικό χρόνο.

Το νέο σύστημα βασίζεται σε ένα δίκτυο καμερών και αισθητήρων τοποθετημένων στην εξωτερική θωράκιση των οχημάτων. Οι εικόνες και τα δεδομένα μεταφέρονται απευθείας σε μια διαφανή οθόνη μέσα στο AR viewer, επιτρέποντας στο πλήρωμα να έχει πανοραμική εικόνα 360 μοιρών. Αυτό σημαίνει ότι οι «νεκρές ζώνες» εξαφανίζονται και οι στρατιώτες αποκτούν την αίσθηση ότι βλέπουν κυριολεκτικά μέσα από τις χαλύβδινες πλάκες που τους περιβάλλουν.

Η τεχνολογία όμως δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση της όρασης. Στην ίδια επιφάνεια προβάλλονται κρίσιμες πληροφορίες: επίπεδα πυρομαχικών, κατάσταση του οχήματος, δεδομένα στόχευσης. Κάθε μέλος του πληρώματος – διοικητής, οδηγός ή πυροβολητής – μπορεί να επιλέξει τη λειτουργία που ανταποκρίνεται καλύτερα στον ρόλο του, παραμένοντας απόλυτα συγκεντρωμένος.

Η πιο εντυπωσιακή πτυχή του συστήματος αφορά τον έλεγχο των όπλων. Οι πυροβολητές θα μπορούν να κατευθύνουν τον οπλισμό όχι με περίπλοκους χειρισμούς, αλλά με απλές κινήσεις του κεφαλιού ή ακόμη και με το ίδιο το βλέμμα τους. Το χαρακτηριστικό αυτό παραπέμπει άμεσα στα επιθετικά ελικόπτερα Apache του αμερικανικού στρατού, όπου το πυροβόλο των 30 χιλιοστών ακολουθεί τη γραμμή όρασης του πιλότου.

Η ενσωμάτωση ενός τέτοιου μηχανισμού μειώνει το γνωστικό φορτίο του χειριστή και καθιστά τις ενέργειες πιο φυσικές και άμεσες. Ουσιαστικά, η μάχη γίνεται πιο διαισθητική, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιβίωσης σε κρίσιμες στιγμές.

Η κινεζική προσέγγιση είναι εξαιρετικά ευέλικτη. Το AR σύστημα σχεδιάζεται με αρθρωτή λογική, γεγονός που επιτρέπει την προσαρμογή του σε διαφορετικές πλατφόρμες. Η παρουσία του ήδη σε άρματα ZTZ-201 και σε νέα οχήματα υποστήριξης δείχνει ότι η μαζική εφαρμογή του είναι απλώς θέμα χρόνου, μόλις ολοκληρωθούν οι δοκιμές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι ΗΠΑ πειραματίζονται με παρόμοια τεχνολογία. Το IVAS (Integrated Visual Augmentation System) βρίσκεται σε φάση δοκιμών για τον εξοπλισμό στρατιωτών πεζικού, επιβεβαιώνοντας πως οι μεγάλες δυνάμεις κινούνται παράλληλα προς την ίδια κατεύθυνση.

Οι καινοτομίες της Κίνας δεν σταματούν στο AR. Πρόσφατα, μια ερευνητική ομάδα ανέπτυξε μια συσκευή πολυφασματικού καμουφλάζ που υπόσχεται να φέρει την αορατότητα σε νέα επίπεδα. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μέσα, το συγκεκριμένο σύστημα δεν περιορίζεται στο να κρύβει τα στρατιωτικά μέσα από το γυμνό μάτι, αλλά λειτουργεί σε πολλαπλά φάσματα, καθιστώντας τους στόχους σχεδόν αόρατους ακόμη και στα πιο εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού.

Αν οι υποσχέσεις αυτές επαληθευτούν, η δυνατότητα να παραμένουν τα κινεζικά οχήματα αθέατα στα εχθρικά ραντάρ και αισθητήρες θα αλλάξει δραστικά την ισορροπία στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

