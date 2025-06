I Know What You Did Last Summer, νέο trailer για την επιστροφή της ταινίας τρόμου

Η φιγούρα του Fisherman επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και μαζί του επανέρχεται το σκοτεινό παρελθόν μιας νέας γενιάς, στο νέο sequel της κλασικής ταινίας τρόμου I Know What You Did Last Summer. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 18 Ιουλίου και έχουμε ένα νέο trailer, που προϊδεάζει για περισσότερα μυστικά, φόνους και τρόμο.

Το βίντεο ξεκινά σε έναν φαινομενικά ευχάριστο τόνο, με μια δεξίωση αρραβώνων και τη Madelyn Cline στον ρόλο της μέλλουσας νύφης. Η διάθεση όμως αλλάζει απότομα όταν ανοίγει μια κάρτα με το ανατριχιαστικό μήνυμα: "I know what you did last summer". Στη συνέχεια, το trailer μάς μεταφέρει ένα χρόνο πίσω, αποκαλύπτοντας ένα τραγικό περιστατικό που οι πρωταγωνιστές προσπαθούν να θάψουν στη λήθη.

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από πέντε φίλους που εμπλέκονται σε ένα φονικό δυστύχημα, όταν χτυπούν και σκοτώνουν έναν πεζό με το αυτοκίνητό τους. Πανικόβλητοι, αποφασίζουν να συγκαλύψουν το γεγονός. Έναν χρόνο αργότερα όμως, κάποιος που γνωρίζει την αλήθεια εμφανίζεται με εκδικητικές διαθέσεις και αρχίζει να τους καταδιώκει με θανατηφόρες προθέσεις.

Μπροστά στον τρόμο και την αβεβαιότητα, οι νέοι ήρωες αποφασίζουν να στραφούν στους επιζώντες της αρχικής σφαγής του Southport το 1997. Έτσι, οι χαρακτήρες Julie James και Ray Bronson, που ενσαρκώθηκαν ξανά από την Jennifer Love Hewitt και τον Freddie Prinze Jr., επιστρέφουν για να δώσουν καθοριστικές συμβουλές στους νέους "κυνηγημένους".

Η Julie, πιο σκληραγωγημένη πλέον από τις εμπειρίες της, δεν χαρίζεται στα λόγια: "You can't run. You can't hide. Get them before they get you." Το trailer αφήνει να εννοηθεί πως ο Fisherman, ο μασκοφόρος δολοφόνος με το αγκίστρι, επιστρέφει πιο βάναυσος από ποτέ. Μάλιστα, οι θεατές θα δουν ξανά την Julie να έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο – ή καλύτερα αγκίστρι με αγκίστρι – με τον δολοφόνο, φωνάζοντάς του την εμβληματική φράση: "What are you waiting for?"

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας υπογράφει η Jennifer Kaytin Robinson, γνωστή από τη συνεισφορά της στο σενάριο του Thor: Love and Thunder. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Chase Sui Wonders και Jonah Hauer-King, δίνοντας στο νέο κεφάλαιο μια φρέσκια, αλλά ταυτόχρονα νοσταλγική δυναμική.

Το αρχικό I Know What You Did Last Summer κυκλοφόρησε το 1997 και είχε εντυπωσιάσει το κοινό με τον συνδυασμό αγωνίας και teen horror αισθητικής. Πρωταγωνιστούσαν τότε οι Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, καθώς και οι σημερινοί επιστρέφοντες Hewitt και Prinze Jr. Η ταινία ακολουθούσε ένα παρόμοιο μοτίβο, με μια παρέα νέων που προσπαθεί να ξεχάσει ένα μυστικό που σύντομα επιστρέφει για να τους στοιχειώσει με θανατηφόρες συνέπειες.

Το νέο sequel έρχεται να ενταχθεί σε μια τάση του κινηματογράφου τρόμου που επαναφέρει παλιές επιτυχίες με νέο περιεχόμενο και χαρακτήρες, χωρίς να ξεχνά τις ρίζες τους. Το φιλμ επιχειρεί να συνδυάσει την αισθητική του '90s με πιο μοντέρνα στοιχεία, τόσο σε σκηνοθεσία όσο και σε αφήγηση, προσελκύοντας τόσο παλιούς θαυμαστές όσο και νέα κοινά.