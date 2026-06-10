Η Meta αλλάζει τον αλγόριθμο: Πώς η δραστηριότητα σας σε άλλα sites διαμορφώνει πλέον το feed

Σύνοψη

Η Meta ανακοίνωσε επίσημα ότι θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα περιήγησης από τρίτες ιστοσελίδες (Activity from other businesses) για να προσωποποιεί όχι μόνο τις διαφημίσεις, αλλά και το οργανικό περιεχόμενο (Feed) και τις απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης (Meta AI).

Καταργείται το γνωστό μενού διαχείρισης «Η δραστηριότητά σας εκτός των τεχνολογιών Meta» (Your activity off Meta technologies) και ενοποιείται στη διευρυμένη επιλογή «Δραστηριότητα από άλλες επιχειρήσεις».

Η εταιρεία υπογραμμίζει πως δεν συλλέγονται νέα δεδομένα, αλλά αλλάζει ριζικά ο τρόπος αξιοποίησης των υφιστάμενων πληροφοριών για την αύξηση του χρόνου παραμονής στις πλατφόρμες.

Η νέα πολιτική τίθεται σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2026 στις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ενσωμάτωση αναμένεται να ακολουθήσει διαφορετικό μοντέλο, με ρητή συγκατάθεση, λόγω του αυστηρού πλαισίου GDPR και της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).

Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και η λειτουργία των αλγορίθμων προτάσεων στα κοινωνικά δίκτυα δέχεται άλλη μία θεμελιώδη δομική αναβάθμιση. Η Meta επιβεβαίωσε επισήμως πως τα δεδομένα που αντλεί από τις δραστηριότητες των χρηστών σε ιστοσελίδες και εφαρμογές τρίτων, θα χρησιμοποιούνται στο εξής για τη συνολική διαμόρφωση της εμπειρίας μέσα στις δικές της πλατφόρμες. Η πρακτική αυτή ξεφεύγει οριστικά από τα στενά όρια της στοχευμένης διαφήμισης και επεκτείνεται πλέον στο ίδιο το οργανικό περιεχόμενο, διαμορφώνοντας τη ροή στο Feed, αλλά και τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (Meta AI).

Η συγκεκριμένη απόφαση αντικατοπτρίζει την επιθετική στρατηγική του ομίλου να κρατήσει τους χρήστες περισσότερο χρόνο στο Facebook και το Instagram. Προβάλλοντας οργανικό περιεχόμενο (όπως τα Reels) το οποίο συνδέεται άμεσα με τις εξωτερικές καταναλωτικές συνήθειες του χρήστη, η εταιρεία επιχειρεί να δημιουργήσει το απόλυτο, εξατομικευμένο οικοσύστημα αλληλεπίδρασης.

Πώς ακριβώς επηρεάζεται το Feed σε Facebook και Instagram;

Η Meta πλέον τροφοδοτεί τον αλγόριθμο του Feed και τις απαντήσεις του Meta AI με δεδομένα περιήγησης και αγορών από τρίτες ιστοσελίδες. Εάν ένας χρήστης ερευνήσει εξοπλισμό κάμπινγκ σε ένα εξωτερικό e-shop, το Instagram θα αρχίσει να του προβάλλει αυτόματα οργανικά βίντεο (όχι διαφημίσεις) με θέμα την πεζοπορία.

Μέχρι σήμερα, ο διαχωρισμός ήταν ξεκάθαρος στον πυρήνα του συστήματος, τουλάχιστον όσον αφορά την ορατή εμπειρία του μέσου χρήστη. Οι πληροφορίες από τα Tracking Pixels και τα Conversions APIs (τα εργαλεία της Meta που βρίσκονται ενσωματωμένα σε εκατομμύρια ιστοσελίδες παγκοσμίως), χρησίμευαν σχεδόν αποκλειστικά για τη βελτιστοποίηση των διαφημιστικών μηνυμάτων. Η επιλογή των αναρτήσεων που βλέπαμε στο Feed προέκυπτε ιστορικά από τις εσωτερικές ενέργειες στην πλατφόρμα (τα likes, τα σχόλια, τον χρόνο προβολής ενός βίντεο και τους λογαριασμούς που ακολουθούμε).

Πλέον, τα δύο αυτά σύμπαντα δεδομένων ενώνονται. Η εξέλιξη αυτή εξυπηρετεί έναν διττό μηχανικό σκοπό. Πρώτον, αντιμετωπίζει τη δυσκολία διατήρησης του ενδιαφέροντος σε feeds που συχνά γεμίζουν από αδιάφορο περιεχόμενο. Με την ενσωμάτωση εξωτερικών δεδομένων, ο αλγόριθμος πρόβλεψης αποκτά μια καλύτερη εικόνα για τις τρέχουσες προθέσεις του χρήστη. Δεύτερον, ενισχύει την ποιότητα και την ακρίβεια των απαντήσεων που παράγει το Meta AI. Δίνοντας στην AI πρόσβαση στο πραγματικό καταναλωτικό και αναγνωστικό προφίλ του ατόμου, έξω από τα τείχη της πλατφόρμας, η Meta ελπίζει να μετατρέψει την ψηφιακή της βοηθό στην πιο "έξυπνη" της αγοράς, ικανή να προσφέρει λύσεις απολύτως ραμμένες στα μέτρα του χρήστη. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, αυτά τα δεδομένα ήδη βρίσκονται στους servers της εταιρείας, συνεπώς δεν γίνεται νέα άντληση, αλλά υλοποιείται μια βαθύτερη αξιοποίηση της υπάρχουσας ροής πληροφοριών.

Τι αλλάζει ριζικά στις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας

Μία από τις πιο σημαντικές τεχνικές λεπτομέρειες της ανακοίνωσης αφορά την πλήρη αναδιάρθρωση του πίνακα ελέγχου απορρήτου. Η Meta προχωρά στην κατάργηση της επιλογής «Η δραστηριότητά σας εκτός των τεχνολογιών Meta» (Your activity off Meta technologies), το εργαλείο που είχε εισαχθεί τα προηγούμενα χρόνια μετά τις συνεχείς νομοθετικές πιέσεις ως μια πρωτοβουλία διαφάνειας, επιτρέποντας στους χρήστες να βλέπουν ακριβώς ποιες εταιρείες στέλνουν δεδομένα στο Facebook και, εφόσον το επιθυμούσαν, να αποσυνδέουν το ιστορικό περιήγησής τους από το προφίλ τους.

Αντί να διατηρεί πολλαπλές ρυθμίσεις, η πλατφόρμα ενοποιεί τις επιλογές κάτω από την ομπρέλα του μενού «Δραστηριότητα από άλλες επιχειρήσεις» (Activity from other businesses). Μέσα από το νέο, ανανεωμένο περιβάλλον, οι χρήστες καλούνται να αποφασίσουν με έναν πιο δυαδικό τρόπο εάν επιθυμούν η δραστηριότητά τους να χρησιμοποιείται για την εξατομίκευση, συνολικά.

Εάν ο χρήστης δώσει συγκατάθεση, η οργανική ροή, η AI και οι διαφημίσεις θα προσαρμόζονται ταυτόχρονα βάσει των εξωτερικών δεδομένων. Εάν αρνηθεί, η Meta δεσμεύεται πως τα δεδομένα δεν θα επηρεάζουν τη ροή, ωστόσο η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι το περιεχόμενο που θα προβάλλεται στις οθόνες των χρηστών θα είναι αισθητά λιγότερο σχετικό, υποβαθμίζοντας την τελική εμπειρία.

Η διαθεσιμότητα στην Ελλάδα και το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο (GDPR & DMA)

Οι νέες ρυθμίσεις ελέγχου και ο επαναπροσδιορισμός της χρήσης των εξωτερικών δεδομένων θα τεθούν σε εφαρμογή ξεκινώντας από τον Ιούλιο του 2026 στις ΗΠΑ και σε ορισμένες άλλες περιοχές εκτός Ευρώπης. Όσον αφορά την Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το χρονοδιάγραμμα παραμένει ηθελημένα ασαφές.

Η λειτουργία της Meta στην ευρωπαϊκή επικράτεια διέπεται από τις ισχυρές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) καθώς και από τη νομοθεσία για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA). Το DMA θέτει αυστηρούς κανόνες συμπεριφοράς στους χαρακτηρισμένους gatekeepers του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, απαγορεύει τη συγχώνευση ή τη συνδυαστική χρήση προσωπικών δεδομένων από διαφορετικές βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας, χωρίς την ελεύθερη, σαφή και προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη.

Για τον Έλληνα χρήστη, αυτό πρακτικά εγγυάται ότι η αλλαγή στη δομή του Feed δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτόματα. Όταν το χαρακτηριστικό προγραμματιστεί για διάθεση στη χώρα μας, η εταιρεία είναι νομικά υποχρεωμένη να εμφανίσει ειδικές ειδοποιήσεις, ζητώντας ρητή άδεια. Οι χρήστες στην Ελλάδα έχουν ήδη εξοικειωθεί με ανάλογες διαδικασίες, από τον διαχωρισμό των λογαριασμών Facebook/Messenger/Instagram έως το γνωστό μοντέλο «Pay or Consent» (Συνδρομή ή Συγκατάθεση). Η όποια υλοποίηση θα περάσει υποχρεωτικά από το "μικροσκόπιο" της Ιρλανδικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων (DPC), κάτι που συνήθως μεταφράζεται σε καθυστερήσεις μηνών.