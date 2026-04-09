Η Meta ανακοίνωσε το Muse Spark: Η επόμενη γενιά AI για Facebook, Instagram και WhatsApp

Σύνοψη

Η Meta παρουσίασε επίσημα το Muse Spark, ένα ολοκαίνουργιο, πολυτροπικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που αντικαθιστά την προηγούμενη αρχιτεκτονική της.

Το νέο μοντέλο χτίστηκε εκ θεμελίων με στόχο την ταχύτερη επεξεργασία, τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και την εγγενή κατανόηση βίντεο και ήχου.

Η ενσωμάτωση στις πλατφόρμες της εταιρείας (WhatsApp, Facebook, Instagram) και στα Ray-Ban Meta smart glasses θα γίνει σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες.

Η διαθεσιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (και την Ελλάδα) προγραμματίζεται για το δεύτερο μισό του 2026, λόγω των προσαρμογών που απαιτούνται από το ευρωπαϊκό AI Act.

Η Meta προχώρησε στη σημαντικότερη αναβάθμιση της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της τα τελευταία χρόνια, ανακοινώνοντας επίσημα το Muse Spark. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, δεν πρόκειται για μια απλή αναβάθμιση των υφιστάμενων μοντέλων της σειράς Llama, αλλά για μια πλήρη αναδόμηση εκ θεμελίων. Ο στόχος της εταιρείας είναι να δημιουργήσει ένα πιο αποδοτικό, γρήγορο και πραγματικά πολυτροπικό σύστημα, ικανό να λειτουργεί αδιάλειπτα τόσο στους τεράστιους servers της όσο και τοπικά στις συσκευές των χρηστών.

Η ανακοίνωση του μοντέλου αποδεικνύει την πρόθεση της Meta να κυριαρχήσει στο πεδίο της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας εργαλεία που δεν περιορίζονται μόνο στην παραγωγή κειμένου, αλλά αλληλεπιδρούν άμεσα με το οπτικό και ηχητικό περιβάλλον του χρήστη.

Τι είναι ακριβώς το Meta Muse Spark;

Το Meta Muse Spark είναι ένα πολυτροπικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης νέας γενιάς, σχεδιασμένο να επεξεργάζεται ταυτόχρονα κείμενο, εικόνα, ήχο και βίντεο. Η νέα αρχιτεκτονική του προσφέρει έως και 40% ταχύτερους χρόνους απόκρισης σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα της Meta, ενώ μειώνει δραστικά τις απαιτήσεις σε υπολογιστικούς πόρους, επιτρέποντας την απρόσκοπτη on-device λειτουργία σε smartphones και wearables.

Η ομάδα ανάπτυξης της Meta εγκατέλειψε ορισμένα από τα παλαιότερα πρωτόκολλα εκπαίδευσης για να χτίσει το Muse Spark πάνω σε μια νέα, δυναμική αρχιτεκτονική. Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι η ικανότητα του συστήματος να κατανέμει τον φόρτο εργασίας. Πρακτικά, το Muse Spark χωρίζεται σε διάφορες παραλλαγές ανάλογα με τη συσκευή στην οποία τρέχει.

Για παράδειγμα, η ελαφριά έκδοση (Edge Spark) τρέχει τοπικά στο hardware ενός σύγχρονου smartphone, αναλαμβάνοντας βασικές λειτουργίες αναγνώρισης εικόνας ή μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο, διατηρώντας τα δεδομένα ασφαλή και μειώνοντας την κατανάλωση μπαταρίας. Οι πιο σύνθετες διεργασίες, όπως η παραγωγή βίντεο υψηλής ανάλυσης από κείμενο, δρομολογούνται στο cloud. Αυτή η υβριδική προσέγγιση εξαλείφει την καθυστέρηση (latency) που συχνά ταλαιπωρεί τους χρήστες όταν αλληλεπιδρούν με AI assistants.

Τα βασικά σημεία υπεροχής του Muse Spark

Εγγενής Πολυτροπικότητα: Δεν μεταφράζει τον ήχο ή την εικόνα σε κείμενο για να τα κατανοήσει. Επεξεργάζεται απευθείας τα pixels και τα ηχητικά κύματα, προσφέροντας πιο φυσικές απαντήσεις.

Βελτιστοποιημένη Κατανάλωση Πόρων: Η απαίτηση για VRAM στις συσκευές έχει μειωθεί σημαντικά, επιτρέποντας στο μοντέλο να τρέχει αυτόνομα σε συσκευές μεσαίας κατηγορίας.

Αυξημένο Παράθυρο Περιβάλλοντος: Το Muse Spark μπορεί να αναλύσει έγγραφα χιλιάδων σελίδων ή βίντεο διάρκειας ωρών χωρίς να χάνει τον ειρμό του.

Ενσωμάτωση στο οικοσύστημα και τα wearables

Η πραγματική αξία του Muse Spark δεν κρύβεται στους αριθμούς, αλλά στον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματωθεί στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν καθημερινά δισεκατομμύρια χρήστες. Στο WhatsApp και το Messenger, το νέο AI μοντέλο αναλαμβάνει ρόλο πραγματικού βοηθού: μπορεί να αναλύσει ένα μεγάλο ηχητικό μήνυμα, να το συνοψίσει και να προτείνει απαντήσεις με βάση το προσωπικό σας στυλ γραφής.

Στο Instagram, οι δημιουργοί περιεχομένου αποκτούν πρόσβαση σε εργαλεία άμεσης επεξεργασίας βίντεο (π.χ. αλλαγή φωτισμού ή προσθήκη στοιχείων στο background) με απλές φωνητικές εντολές. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αναβάθμιση έρχεται στα Ray-Ban Meta smart glasses. Με την ενσωμάτωση του Muse Spark, τα έξυπνα γυαλιά μετατρέπονται σε φορετούς υπολογιστές όρασης. Μπορούν να αναγνωρίζουν αντικείμενα στον φυσικό χώρο, να μεταφράζουν πινακίδες στον δρόμο σχεδόν ακαριαία και να δίνουν φωνητικές οδηγίες πλοήγησης κατανοώντας το περιβάλλον πολύ πιο αξιόπιστα από τις προηγούμενες γενιές.

Πότε αναμένεται η διαθεσιμότητα του Meta Muse Spark στην Ελλάδα;

Η σταδιακή διάθεση του Meta Muse Spark ξεκινά τον Απρίλιο του 2026, αρχικά αποκλειστικά για τους χρήστες στις ΗΠΑ. Για την ευρωπαϊκή αγορά, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, η επίσημη κυκλοφορία τοποθετείται στο τρίτο τρίμηνο του 2026. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στις απαραίτητες ρυθμιστικές προσαρμογές του μοντέλου, προκειμένου να εναρμονιστεί πλήρως με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού AI Act και τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Η αγορά της Ελλάδας αναμένεται να δει τα νέα χαρακτηριστικά σταδιακά, αρχικά μέσω ενημερώσεων (updates) στις εφαρμογές του WhatsApp και του Instagram για iOS και Android. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς θα τιμολογηθούν τυχόν premium λειτουργίες (cloud-heavy tasks) για επαγγελματίες και επιχειρήσεις στη χώρα μας, καθώς η Meta έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνδρομητικών πακέτων για βαριά χρήση.

Η άποψη του Techgear

Η κίνηση της Meta να δημιουργήσει το Muse Spark από το μηδέν δείχνει ξεκάθαρα πως οι αναβαθμίσεις των προηγούμενων ετών δεν επαρκούν πλέον για να ανταγωνιστεί τα μεγαθήρια της Google και της OpenAI. Εγκαταλείποντας την τεχνική συσσώρευσης νέων δυνατοτήτων πάνω σε παλιό κώδικα, η εταιρεία εξασφαλίζει την απαραίτητη ευελιξία για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Από καθαρά τεχνική άποψη, η έμφαση στο edge computing (τοπική επεξεργασία στη συσκευή) είναι η πιο σωστή στρατηγική επιλογή. Λύνει το πρόβλημα της ιδιωτικότητας (το οποίο αποτελεί το μεγάλο αγκάθι της Meta στην Ευρώπη) και ταυτόχρονα προσφέρει ταχύτητα. Εάν η εταιρεία καταφέρει πράγματι να προσφέρει απρόσκοπτη λειτουργία χωρίς να «γονατίζει» τις μπαταρίες των smartphones και των wearables, το Muse Spark έχει όλα τα φόντα να γίνει η πιο αόρατη και πρακτική τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητα μας.

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, παραμένει η αυστηρή συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, γεγονός που αναπόφευκτα τοποθετεί τους Ευρωπαίους (και τους Έλληνες) χρήστες σε ρόλο θεατή για τους επόμενους μήνες.