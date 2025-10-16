Η Meta αποσύρει τις εφαρμογές του Messenger για Mac και Windows

Η Meta βάζει οριστικό τέλος στις αυτόνομες εκδόσεις του Messenger για Mac και Windows, επιβεβαιώνοντας ότι οι εφαρμογές θα σταματήσουν να λειτουργούν στις 15 Δεκεμβρίου. Από εκείνη την ημερομηνία, οι χρήστες δεν θα μπορούν πλέον να συνδεθούν μέσω των desktop apps και θα ανακατευθύνονται αυτόματα στην ιστοσελίδα του Facebook για να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την απόφαση στο TechCrunch, εξηγώντας ότι η αλλαγή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενοποίηση των υπηρεσιών επικοινωνίας της. Αν και δεν πρόκειται για πλήρη κατάργηση του Facebook Messenger, η Meta ουσιαστικά εγκαταλείπει την ιδέα του ξεχωριστού desktop app, δίνοντας έμφαση στην web εμπειρία.

Σύμφωνα με τη σελίδα υποστήριξης του Messenger, όσοι χρησιμοποιούν ακόμη τις εφαρμογές σε Mac ή Windows θα λάβουν ειδοποίηση μέσα από την ίδια την εφαρμογή, προειδοποιώντας τους για την επικείμενη «λήξη» της. Η ειδοποίηση θα ενεργοποιήσει μια περίοδο χάριτος 60 ημερών για τη χρήση της εφαρμογής σε Mac. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος, η εφαρμογή θα μπλοκαριστεί πλήρως και η Meta προτρέπει τους χρήστες να τη διαγράψουν, καθώς δεν θα έχει πλέον καμία λειτουργικότητα.

Η είδηση για το επικείμενο «λουκέτο» εντοπίστηκε αρχικά από το Appleinsider, προτού επιβεβαιωθεί επίσημα από τη Meta. Η εταιρεία εξηγεί ότι οι χρήστες έχουν αρκετό χρόνο να εξοικειωθούν με εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης στις συνομιλίες τους, όπως μέσω του Facebook.com ή της εφαρμογής Facebook για Windows.

Η μετάβαση δεν είναι εντελώς απρόσμενη. Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024, η Meta είχε αντικαταστήσει την εγγενή εφαρμογή του Messenger για desktop με μια Progressive Web App (PWA), ένα υβρίδιο που συνδυάζει web περιβάλλον με βασικά χαρακτηριστικά native app. Η φετινή κίνηση, ωστόσο, σφραγίζει οριστικά το τέλος της «παραδοσιακής» desktop εκδοχής του Messenger.

Η Meta υποστηρίζει ότι η εμπειρία μέσω του web πλέον προσφέρει σχεδόν την ίδια λειτουργικότητα, με την επιπλέον ευκολία της άμεσης πρόσβασης από οποιοδήποτε browser και συσκευή. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι χρήστες που πιθανότατα θα αντιδράσουν, καθώς πολλοί χρησιμοποιούσαν το Messenger app ως εργαλείο παραγωγικότητας, διατηρώντας τις συνομιλίες τους ξεχωριστά από τα social feeds του Facebook.

Για να διευκολύνει τη μετάβαση, η Meta συνιστά στους χρήστες να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία ασφαλούς αποθήκευσης (secure storage) και να ρυθμίσουν ένα PIN, ώστε να διασφαλίσουν ότι το ιστορικό συνομιλιών τους θα παραμείνει προσβάσιμο στη νέα πλατφόρμα.

Η διαδικασία είναι απλή: οι χρήστες πρέπει να ανοίξουν τις ρυθμίσεις στο προφίλ τους, να επιλέξουν «Privacy & safety», και έπειτα «End-to-end encrypted chats». Από εκεί, στο μενού «Message storage», μπορούν να ελέγξουν αν το «Turn on secure storage» είναι ενεργό.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι μόλις ενεργοποιηθεί η ασφαλής αποθήκευση, όλο το ιστορικό θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες – είτε μέσω της εφαρμογής για κινητά, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Facebook.

