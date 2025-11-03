Η Meta αρνείται ότι κατέβαζε πορνό για την εκπαίδευση της AI: Ήταν για προσωπική χρήση...

Η Meta βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιδιόμορφης δικαστικής διαμάχης που συνδυάζει πειρατεία, πορνογραφία και τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία του Mark Zuckerberg ζητά από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ να απορρίψει αγωγή που την κατηγορεί πως «κατέβαζε παράνομα πορνογραφικό υλικό» για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα AI της. Σύμφωνα με τη Meta, οι κατηγορίες αυτές «δεν έχουν καμία λογική βάση» και στηρίζονται αποκλειστικά σε εικασίες.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η εταιρεία Strike 3 Holdings – γνωστή παραγωγός και διανομέας ερωτικού περιεχομένου – ισχυρίστηκε πως εντόπισε πειρατικές λήψεις των ταινιών της να προέρχονται από εταιρικές IP διευθύνσεις της Meta. Επιπλέον, η Strike 3 υποστήριξε πως η Meta χρησιμοποιούσε ένα «μυστικό δίκτυο» περίπου 2.500 «κρυφών IPs» για να αποκρύπτει τις δραστηριότητες αυτές.

Η αγωγή υπονοεί πως το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε για να εκπαιδεύσει μια υποτιθέμενη «ενήλικη» εκδοχή του Movie Gen — του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης της Meta που παράγει βίντεο. Η Strike 3 ζητά αποζημιώσεις που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 350 εκατομμύρια δολάρια.

Στην αίτηση απόρριψης που κατέθεσε τη Δευτέρα, η Meta αντέδρασε έντονα. Κατηγορεί τη Strike 3 ότι στηρίζει το κατηγορητήριο σε «υποθέσεις και κουτσομπολιά» και υπενθυμίζει ότι η εν λόγω εταιρεία έχει χαρακτηριστεί από νομικούς κύκλους ως «copyright troll», δηλαδή ως οργανισμός που καταθέτει μαζικές αγωγές για να αποσπά οικονομικούς συμβιβασμούς.

Η Meta υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη πως διέταξε ή ενέκρινε τη λήψη οποιουδήποτε από τα περίπου 2.400 πορνογραφικά βίντεο που αναφέρει η αγωγή. Μάλιστα, επισημαίνει πως δεν υπάρχουν καν ενδείξεις ότι το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε οποιοδήποτε σύστημα εκπαίδευσης AI.

Η Meta παρουσιάζει ένα εναλλακτικό σενάριο: οι λίγες πειρατικές λήψεις που εντοπίστηκαν έγιναν από άτομα που απλώς χρησιμοποίησαν το εταιρικό δίκτυο για «προσωπική κατανάλωση».

Τα καταγεγραμμένα περιστατικά εκτείνονται από το 2018 έως το 2024, αρκετά πριν ξεκινήσουν οι ερευνητικές προσπάθειες της Meta πάνω στα Multimodal Models και στη Generative Video τεχνολογία, δηλαδή στα συστήματα που συνδυάζουν εικόνα, ήχο και κείμενο για τη δημιουργία περιεχομένου.

«Η δραστηριότητα αυτή δεν παραπέμπει σε οργανωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης AI, αλλά σε μεμονωμένες λήψεις τυχαίων χρηστών», ανέφερε η Meta. Το πλήθος των λήψεων —περίπου 22 ανά έτος— είναι, σύμφωνα με την εταιρεία, «ελάχιστο και αποσπασματικό» σε σχέση με τα τεράστια σύνολα δεδομένων που απαιτούνται για την εκπαίδευση ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης.

Η Meta υπογραμμίζει επίσης ότι η Strike 3 δεν έχει κατονομάσει κανέναν υπάλληλο ή συνεργάτη που να σχετίζεται με τα IPs από τα οποία έγιναν οι λήψεις. «Καθημερινά, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, εργολάβοι, επισκέπτες και τεχνικοί έχουν πρόσβαση στο δίκτυο της Meta», σημειώνει η εταιρεία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οποιοσδήποτε από αυτούς θα μπορούσε να ευθύνεται για τη δραστηριότητα — ή ακόμα και κάποιος εξωτερικός «freeloader».

Σε μία περίπτωση, η Strike 3 ισχυρίστηκε ότι ένας εργολάβος της Meta κατέβαζε πορνογραφικό περιεχόμενο από το σπίτι του πατέρα του, υπονοώντας πως εκτελούσε εντολές της εταιρείας. Η Meta απάντησε πως ο συγκεκριμένος εργαζόμενος ήταν απλώς «μηχανικός αυτοματισμού» και ότι δεν υπάρχει καμία λογική βάση για να συνδέεται με συλλογή δεδομένων AI.

Ένα από τα πιο περίεργα σημεία της αγωγής αφορά την ύπαρξη ενός «stealth network» 2.500 κρυφών IP διευθύνσεων που, κατά τη Strike 3, χρησιμοποιήθηκαν για να καλύψουν τις λήψεις. Η Meta απαντά ειρωνικά: «Για ποιο λόγο να κρύψουμε ορισμένες λήψεις πίσω από ένα “μυστικό” δίκτυο, ενώ άλλες να γίνονται μέσω δημόσιων, εταιρικών IPs που είναι εύκολο να εντοπιστούν;»

Η εταιρεία χαρακτηρίζει τη θεωρία αυτή «παράλογη και αβάσιμη», τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα τεχνικό ή πρακτικό στοιχείο που να την υποστηρίζει.

Η Meta υπενθυμίζει ότι οι ίδιες οι εσωτερικές πολιτικές της απαγορεύουν αυστηρά τη δημιουργία ή διανομή περιεχομένου σεξουαλικού χαρακτήρα, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το αφήγημα της Strike 3. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η πιθανότητα να εκπαιδεύτηκαν τα συστήματά της σε πορνογραφικό υλικό είναι πρακτικά μηδενική.

«Δεν θέλουμε αυτού του είδους το περιεχόμενο και λαμβάνουμε συστηματικά μέτρα ώστε να μην περιλαμβάνεται στα δεδομένα εκπαίδευσης των μοντέλων μας», ανέφερε εκπρόσωπος της Meta.

Πέρα από το σκάνδαλο και τις επικεφαλίδες, η υπόθεση αυτή αγγίζει ένα σημαντικότερο ζήτημα: μέχρι πού φτάνει η ευθύνη μιας εταιρείας για τις ενέργειες που συμβαίνουν μέσα στο τεράστιο εταιρικό της δίκτυο; Η Meta υποστηρίζει ότι «ο πλήρης έλεγχος όλων των αρχείων που κατεβαίνουν παγκοσμίως» θα ήταν όχι μόνο αδύνατος, αλλά και υπερβολικά παρεμβατικός.

Τώρα, το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει αν οι κατηγορίες της Strike 3 έχουν βάση ή αν πρόκειται για μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί το κύμα νομικών ενεργειών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Η Strike 3 έχει περιθώριο δύο εβδομάδων για να απαντήσει.

