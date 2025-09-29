Η Meta φέρνει νέα εργαλεία αναγνώρισης προσώπου στην Ευρώπη

Η Meta ανακοίνωσε την επέκταση των εργαλείων αναγνώρισης προσώπου σε τρεις νέες αγορές – την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νότια Κορέα – με στόχο να ενισχύσει την ασφάλεια των χρηστών απέναντι σε διαδικτυακές απάτες που βασίζονται σε λογαριασμούς-μαϊμού. Η νέα λειτουργία, που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να συγκρίνει εικόνες προφίλ, είναι ήδη διαθέσιμη στο Facebook και αναμένεται να επεκταθεί και στο Instagram τους επόμενους μήνες.

Η εταιρεία τονίζει πως το βασικό πρόβλημα που θέλει να αντιμετωπίσει είναι οι επιτήδειοι που στήνουν ψεύτικους λογαριασμούς παριστάνοντας διάσημους ή δημόσια πρόσωπα. Μέσα από αυτήν τη μέθοδο, οι απατεώνες συχνά πείθουν ανυποψίαστους χρήστες να στείλουν χρήματα ή να συμμετάσχουν σε διάφορα σχέδια εξαπάτησης.

Σύμφωνα με τη Meta, το νέο εργαλείο θα συγκρίνει την εικόνα προφίλ ενός ύποπτου λογαριασμού με τις φωτογραφίες που χρησιμοποιούν οι πραγματικοί λογαριασμοί στο Facebook και το Instagram. Αν διαπιστωθεί ταύτιση, ο λογαριασμός-απομίμηση θα αφαιρείται άμεσα.

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά στις ΗΠΑ το 2024, όπου βοήθησε στην αναγνώριση διαφημίσεων που χρησιμοποιούσαν παρανόμως την εικόνα διάσημων προσώπων. Παράλληλα, διευκόλυνε την ανάκτηση λογαριασμών που είχαν παραβιαστεί. Η Meta κάνει λόγο για σημαντική μείωση τέτοιων περιστατικών, αναφέροντας ότι μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025 οι καταγγελίες για παραπλανητικές διαφημίσεις με «δόλωμα» διάσημους μειώθηκαν κατά 22% σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην Ευρώπη και στη Νότια Κορέα, η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν είναι αυτόματη. Τα δημόσια πρόσωπα πρέπει να επιλέξουν αν θέλουν να ενταχθούν στο πλαίσιο προστασίας. Με αυτόν τον τρόπο, η Meta επιχειρεί να σεβαστεί τις αυστηρές νομοθεσίες που ισχύουν στην ΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι τα εργαλεία της δεν θα χρησιμοποιούνται για παρακολούθηση πολιτών ή για σκοπούς επιβολής του νόμου, αλλά αποκλειστικά για την αντιμετώπιση ψεύτικων λογαριασμών και την ενίσχυση της ασφάλειας των χρηστών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τρία χρόνια μετά την απόφαση της Meta να κλείσει το αρχικό σύστημα αναγνώρισης προσώπου που λειτουργούσε στο Facebook. Εκείνη η απόφαση είχε ληφθεί μετά από έντονες αντιδράσεις της κοινής γνώμης και οργανώσεων για τα δικαιώματα στην ιδιωτικότητα. Η σημερινή επαναφορά της τεχνολογίας, με σαφώς πιο περιορισμένο και εξειδικευμένο σκοπό, δείχνει την πρόθεση της εταιρείας να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και στην κοινωνική αποδοχή.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα που παρουσιάζει η Meta, η χρήση της αναγνώρισης προσώπου εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Πολλοί ειδικοί και οργανώσεις θεωρούν ότι η τεχνολογία αυτή ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα και θα μπορούσε εύκολα να επεκταθεί σε τομείς πέρα από την ασφάλεια στα κοινωνικά δίκτυα, όπως η επιτήρηση στους χώρους εργασίας ή η αστυνόμευση.

Η Meta απαντά σε αυτές τις ανησυχίες τονίζοντας ότι τα δεδομένα που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν της προστασίας από λογαριασμούς-απομιμήσεις και της ανάκτησης λογαριασμών. Παρ’ όλα αυτά, η δημόσια συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και την αναγνώριση προσώπου παραμένει έντονη, ιδίως στην Ευρώπη όπου οι πολίτες είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα ιδιωτικότητας.

