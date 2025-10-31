Η Meta βάζει για τα καλά την AI στο feed σου

Η Meta ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη διαμόρφωση των κοινωνικών δικτύων της, και αυτή τη φορά, το «καύσιμο» δεν είναι οι δημιουργοί περιεχομένου ή οι influencers, αλλά η Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο Mark Zuckerberg ανακοίνωσε ότι Instagram και Facebook πρόκειται να γεμίσουν με ακόμη περισσότερο AI-generated περιεχόμενο, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τα social feeds όπως τα γνωρίζουμε.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, ο CEO της Meta παρουσίασε με σαφήνεια το όραμά του για το μέλλον των πλατφορμών. Όπως είπε, το feed μας πρόκειται να αλλάξει ριζικά, με τη βοήθεια συστημάτων προτάσεων που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και αυτό θα επηρεάσει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε, αλληλεπιδρούμε και καταναλώνουμε περιεχόμενο.

Ο Zuckerberg περιέγραψε αυτή τη μετάβαση ως το «επόμενο στάδιο» της εξέλιξης των social media. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρώτο στάδιο ήταν η εποχή των δημοσιεύσεων από φίλους, οικογένεια και ανθρώπους που ακολουθούσες. Το δεύτερο ήρθε όταν οι δημιουργοί περιεχομένου άρχισαν να κυριαρχούν στα feeds, αλλάζοντας ριζικά τη φύση των πλατφορμών. Τώρα, η Τεχνητή Νοημοσύνη ανοίγει τον δρόμο για μια τρίτη φάση: έναν ωκεανό από περιεχόμενο που δεν έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους, αλλά από αλγορίθμους.

Καθώς ο όγκος του AI-generated περιεχομένου αυξάνεται, τα βελτιωμένα συστήματα προτάσεων θα γίνουν ακόμα πιο σημαντικά. Θα μας βοηθούν να κατανοούμε βαθύτερα όλο αυτό το νέο είδος περιεχομένου και να δείχνουμε στους χρήστες εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στους στόχους και στα ενδιαφέροντά τους.

Η ουσία είναι ότι το feed σου θα γεμίσει ακόμη περισσότερο με περιεχόμενο που προέρχεται από μηχανές. Είτε πρόκειται για εικόνες, βίντεο ή κείμενα, η Meta θέλει η εμπειρία των χρηστών να διαμορφώνεται όλο και περισσότερο από την AI, όχι μόνο για να προσφέρει περισσότερο υλικό, αλλά και για να κρατά τον χρήστη μέσα στο οικοσύστημα της εταιρείας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο Zuckerberg αναφέρθηκε επίσης στο νέο project της Meta με το όνομα Vibes, μια πλατφόρμα που περιγράφεται ως «η επόμενη γενιά εργαλείων δημιουργίας και εμπειριών περιεχομένου μέσω AI». Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το Vibes έχει αρχίσει δυναμικά, με αυξανόμενη συμμετοχή εβδομάδα με την εβδομάδα. «Η χρήση του αυξάνεται γρήγορα και η διατήρηση των χρηστών δείχνει ενθαρρυντικά σημάδια. Ανυπομονώ να επιταχύνουμε την ανάπτυξη του Vibes τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Zuckerberg.

Η Meta προωθεί το Vibes ως παράδειγμα του πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει νέες μορφές περιεχομένου που δεν υπήρχαν προηγουμένως. Ο CEO της εταιρείας πιστεύει πως η πλατφόρμα αυτή θα λειτουργήσει ως πειραματικό εργαστήριο για τη δημιουργία «καινοτόμων τύπων περιεχομένου», το οποίο θα επεκτείνει τα όρια της ψηφιακής δημιουργικότητας.

Η στρατηγική αυτή ευθυγραμμίζεται με τις γενικότερες τάσεις της εταιρείας, που επενδύει τεράστια κεφάλαια στην ανάπτυξη συστημάτων AI τόσο για την παραγωγή περιεχομένου όσο και για την προσωποποίηση της εμπειρίας των χρηστών. Ήδη, η Meta έχει εισαγάγει δεκάδες λειτουργίες AI μέσα στο Messenger, στο WhatsApp και στο Instagram, από chatbots μέχρι προτάσεις περιεχομένου, ενώ φαίνεται αποφασισμένη να μετατρέψει τα social feeds σε «ευφυείς» ροές πληροφοριών.

Το ερώτημα είναι αν οι χρήστες θέλουν πραγματικά αυτή την αλλαγή. Πολλοί ήδη εκφράζουν ανησυχίες για το πώς το AI-generated περιεχόμενο μπορεί να θολώσει τα όρια ανάμεσα στο αληθινό και το τεχνητό, δημιουργώντας μια εμπειρία που μοιάζει περισσότερο με αλγόριθμο παρά με κοινωνική δικτύωση.

