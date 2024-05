Η Microsoft πρόκειται να καταστήσει την αντιγραφή και την επικόλληση πολύ πιο εύκολη στο Word, χάρη στη νέα επιλογή Merge Formatting. Σε μια ανάρτηση στο blog Microsoft 365 Insiders, η εταιρεία ανακοίνωσε την αλλαγή, η οποία "υλοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των χρηστών".



Η αλλαγή σημαίνει ότι η επικόλληση κειμένου που περιέχει μορφοποίηση (π.χ. διαφορετική γραμματοσειρά, μέγεθος γραμμάτων κλπ.) και δεν ταιριάζει με το αρχείο σας δεν θα το καταστρέφει πλέον, οπότε δεν χρειάζεται να ξοδεύετε περισσότερο χρόνο για να το διορθώσετε. Σε αντίθεση με το "Keep Source Formatting", το κείμενο που επικολλάτε στο έγγραφό σας θα ανταποκρίνεται στη μορφοποίηση, τη γραμματοσειρά, το χρώμα και το μέγεθος του αρχείου σας, καθιστώντας το πρόσφατα προστιθέμενο κείμενο οπτικά ίδιο με αυτό που έχετε ήδη στο αρχείο σας.

Η επιλογή Merge Formatting θα διατηρήσει το αρχικά υπογραμμισμένο κείμενο, τα έντονα γράμματα, τη δομή του πίνακα και τη λίστα. Όταν κάνετε δεξί κλικ για να επικολλήσετε το κείμενό σας, μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες επιλογές, όπως Keep Source Formatting, Merge Formatting και Text Only. Ωστόσο, αν εργάζεστε καλύτερα με συνδυασμούς πληκτρολογίου, η μέθοδος επικόλλησης με τη χρήση των πλήκτρων Ctrl+V θα επιφέρει την ανεπιθύμητη μορφοποίηση.

Μπορείτε να καταστήσετε το Merge Formating την προεπιλογή σας ανοίγοντας το έγγραφο του Microsoft Word στο οποίο εργάζεστε, πηγαίνοντας στο File > Options > Advanced > Cut, Copy and Paste, και επιλέγοντας την επιλογή Pasting from other program > Merge formatting από το αναπτυσσόμενο μενού. Από εκεί και πέρα, όποτε χρησιμοποιείτε τον συνδυασμό πληκτρολογίου για να επικολλήσετε κείμενο, όλο το κείμενο και η μορφοποίηση θα ταιριάζουν απόλυτα. Αν ποτέ αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρθηκαν και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές.



Με βάση τα σχόλια των χρηστών, η Microsoft έλαβε τελικά τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσει την προεπιλεγμένη επιλογή επικόλλησης. Μόνο οι χρήστες με εκδόσεις 2405 (Build 17624.20000) ή μεταγενέστερες στους υπολογιστές τους θα δουν τις πολυπόθητες αλλαγές. Η επιλογή δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη για τους χρήστες Mac ή web, αλλά αυτό ευελπιστούμε ότι θα αλλάξει σύντομα.

[Microsoft]