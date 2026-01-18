Η Microsoft επιβεβαιώνει σοβαρό bug που εμποδίζει τον τερματισμό του Windows 11 - Τι μπορείτε να κάνετε

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε χιλιάδες χρήστες του Windows 11 αμέσως μετά την εγκατάσταση των τελευταίων ενημερώσεων ασφαλείας του Ιανουαρίου 2026. Η Microsoft επιβεβαίωσε και επίσημα ότι ένα νέο τεχνικό σφάλμα (bug) που προέκυψε από το πρόσφατο «Patch Tuesday» εμποδίζει ορισμένους υπολογιστές να τερματίσουν τη λειτουργία τους ή να εισέλθουν σε κατάσταση αδρανοποίησης, δημιουργώντας πονοκέφαλο σε επαγγελματίες και απλούς χρήστες.

Το χρονικό της βλάβης

Όλα ξεκίνησαν με την κυκλοφορία της καθιερωμένης μηνιαίας ενημέρωσης, γνωστής ως Patch Tuesday, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Στόχος της ενημέρωσης ήταν, όπως πάντα, η θωράκιση του λειτουργικού συστήματος έναντι νέων απειλών και η βελτίωση της σταθερότητας. Ωστόσο, για μια συγκεκριμένη μερίδα χρηστών, το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το αντίθετο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, το πρόβλημα εντοπίζεται στο cumulative update με κωδικό KB5073455, η οποία προορίζεται για συστήματα που τρέχουν την έκδοση Windows 11 23H2. Οι αναφορές που κατέκλυσαν τα φόρουμ υποστήριξης και τα κοινωνικά δίκτυα περιγράφουν ένα εκνευριστικό σενάριο: ο χρήστης επιλέγει «Τερματισμό Λειτουργίας» (Shut Down) ή «Αδρανοποίηση» (Hibernate), η οθόνη μαυρίζει δίνοντας την εντύπωση ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε, αλλά ο υπολογιστής επανεκκινείται αυτόματα ή παραμένει ενεργός στο παρασκήνιο.

Ποιοι επηρεάζονται και ο ρόλος του Secure Launch

Το ευτύχημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι καθολικό. Η Microsoft διευκρίνισε ότι το bug επηρεάζει αποκλειστικά συστήματα στα οποία είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία System Guard Secure Launch.

Πρόκειται για ένα προηγμένο χαρακτηριστικό ασφαλείας που χρησιμοποιεί τεχνολογία virtualization για να προστατεύσει τη διαδικασία εκκίνησης του υπολογιστή από κακόβουλο λογισμικό (όπως rootkits) που προσπαθεί να αλλοιώσει το firmware. Το Secure Launch επιτρέπει στο σύστημα να ξεκινήσει με μη αξιόπιστο κώδικα, αλλά μεταφέρει άμεσα τους επεξεργαστές σε μια ασφαλή κατάσταση για να επαληθεύσει την ακεραιότητα του συστήματος.

Φαίνεται πως η τελευταία ενημέρωση δημιούργησε μια ασυμβατότητα με αυτή τη διαδικασία επαλήθευσης, οδηγώντας το σύστημα σε ατέρμονους κύκλους επανεκκίνησης αντί για πλήρη απενεργοποίηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζήτημα αφορά κυρίως τις εκδόσεις Enterprise και IoT του Windows 11, καθώς εκεί συναντάται συχνότερα ενεργοποιημένο το Secure Launch, χωρίς όμως να αποκλείονται μεμονωμένες περιπτώσεις άλλων εκδόσεων που έχουν ρυθμιστεί ανάλογα.

Κίνδυνος για τους κατόχους Laptop

Ενώ για έναν σταθερό υπολογιστή (Desktop) το πρόβλημα μπορεί να είναι απλώς ενοχλητικό, για τους κατόχους φορητών υπολογιστών μπορεί να αποβεί καταστροφικό για την αυτονομία τους.

Φανταστείτε το εξής σενάριο: Ένας επαγγελματίας κλείνει το καπάκι του laptop του, θεωρώντας ότι αυτό θα μπει σε αδρανοποίηση, και το βάζει στην τσάντα του. Λόγω του bug, το μηχάνημα παραμένει ενεργό, οι ανεμιστήρες συνεχίζουν να δουλεύουν (συχνά σε υψηλές στροφές λόγω της θερμότητας μέσα στην τσάντα) και η μπαταρία εξαντλείται πλήρως. Το αποτέλεσμα; Την επόμενη φορά που ο χρήστης θα χρειαστεί τον υπολογιστή του, θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια «νεκρή» συσκευή και πιθανή απώλεια μη αποθηκευμένης εργασίας.

Η ίδια η Microsoft προειδοποιεί τους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποθηκεύουν κάθε εργασία τους πριν επιχειρήσουν να κλείσουν τον υπολογιστή, καθώς η αποτυχία της αδρανοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε απρόοπτο σβήσιμο λόγω έλλειψης ενέργειας.

Η προσωρινή λύση

Αν και η Microsoft εργάζεται ήδη για την οριστική επίλυση του ζητήματος μέσω μιας μελλοντικής ενημέρωσης, προς το παρόν δεν υπάρχει διαθέσιμο patch που να διορθώνει το πρόβλημα αυτόματα.

Ωστόσο, για όσους αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και πρέπει οπωσδήποτε να κλείσουν τον υπολογιστή τους, η εταιρεία προτείνει μια προσωρινή λύση μέσω της Γραμμής Εντολών (Command Prompt). Η διαδικασία, αν και λιγότερο βολική από το απλό κλικ στο μενού Έναρξη, είναι αποτελεσματική:

Ανοίξτε την αναζήτηση του Windows και πληκτρολογήστε cmd. Επιλέξτε τη Γραμμή Εντολών (Command Prompt). Πληκτρολογήστε την εντολή: shutdown /s /t 0 και πατήστε Enter.

Η εντολή αυτή παρακάμπτει τη συνήθη διαδικασία και εξαναγκάζει το σύστημα να τερματίσει άμεσα. Δυστυχώς, όπως επισημαίνει η Microsoft, δεν υπάρχει αντίστοιχη προσωρινή λύση για τη λειτουργία της αδρανοποίησης. Οι χρήστες που βασίζονται στο Hibernate θα πρέπει να κάνουν υπομονή ή να συμβιβαστούν με τον πλήρη τερματισμό μέχρι να κυκλοφορήσει η επίσημη διόρθωση.