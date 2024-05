Σε μια αρκετά σημαντική τεχνολογική εξέλιξη, η Microsoft αποκάλυψε τα σχέδιά της να δημιουργήσει ένα εργαλείο για τη μετατροπή μη επεξεργάσιμων αρχείων PDF σε πλήρως επεξεργάσιμα έγγραφα, διατηρώντας ταυτόχρονα την αρχική διάταξη.



Το προτεινόμενο και πολύ εύχρηστο εργαλείο, το οποίο περιγράφεται λεπτομερώς σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη εργασία με τίτλο «Method and System of Generating an Editable Document from a Non-Editable Document», αντιμετωπίζει το μακροχρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες PDF όταν προσπαθούν να τροποποιήσουν στοιχεία και να προσθέσουν περαιτέρω λεπτομέρειες.



Δεν θα ήταν το 2024 αν το σύστημα δεν αξιοποιούσε την Τεχνητή Νοημοσύνη, και αυτό ακριβώς θέλει να χρησιμοποιήσει η Microsoft για τη μετατροπή των εγγράφων PDF. Με τη χρήση AI, η Microsoft ελπίζει να εντοπίσει και να χαρτογραφήσει τη διάταξη των στοιχείων μέσα σε ένα έγγραφο PDF, όπως κείμενο, εικόνες και πίνακες. Το εργαλείο θα χρησιμοποιεί πλαίσια οριοθέτησης προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διάταξη παραμένει αμετάβλητη, ενώ θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις γραμματοσειρές και τους χρωματικούς συνδυασμούς.

Εκτός από τη δυνατότητα εντοπισμού και μεταφοράς συγκεκριμένων στοιχείων με μεγάλη ακρίβεια, η Microsoft αναφέρει επίσης ότι το νέο, επεξεργάσιμο PDF μπορεί να αλλάξει μέγεθος χωρίς να χάσει τη δομική του ακεραιότητα. Η εισαγωγή αυτής της τεχνολογίας υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στον τομέα της διαχείρισης εγγράφων. Ενώ υπάρχουν σήμερα διαθέσιμοι μετατροπείς PDF, έχουν γίνει διαβόητοι για τη δημιουργία κακών μετατροπών, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση της διάταξης και της γραμματοσειράς.



Υπάρχει η ελπίδα ότι η λύση της Microsoft με την υποστήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης θα γεφυρώσει αυτό το κενό παρέχοντας ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό μέσο για τη μετατροπή και την επεξεργασία εγγράφων PDF χωρίς συμβιβασμούς στην αρχική τους εμφάνιση. Ωστόσο, θα μπορούσε να υπάρξει ανησυχία ότι η τροποποίηση εγγράφων μπορεί να ενέχει κινδύνους. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα PDF, ή τη φορητή μορφή εγγράφων, για την προστασία του περιεχομένου των εγγράφων. Με το τεχνητό ξεκλείδωμα αυτής της προστασίας, όσοι αναζητούν αυτό το επιπλέον επίπεδο ασφάλειας μπορεί να γίνουν πιο ευάλωτοι.

[via]