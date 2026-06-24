Η Microsoft κατασκευάζει AI data center 2GW με σχεδόν μηδενική κατανάλωση νερού

Σύνοψη

Η Microsoft δημιουργεί ένα υπερσύγχρονο κέντρο δεδομένων αποκλειστικά για τεχνητή νοημοσύνη στο Pecos του Τέξας, δυναμικότητας 2 gigawatts.

Σύναψη εικοσαετούς συμφωνίας με τη Chevron, ύψους περίπου 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την κατασκευή αυτόνομου εργοστασίου παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Η εγκατάσταση χρησιμοποιεί προηγμένο σύστημα ψύξης κλειστού κυκλώματος. Η συνολική κατανάλωση νερού εφ' όρου ζωής υπολογίζεται ότι θα είναι μικρότερη από την ετήσια κατανάλωση ενός εστιατορίου fast-food.

Η δομή θα λειτουργεί εκτός του τοπικού δημόσιου δικτύου ηλεκτροδότησης, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη τροφοδοσία των AI clusters χωρίς να επιβαρύνει τις τοπικές οικιστικές υποδομές.

Η χρήση ορυκτών καυσίμων έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τον διακηρυγμένο στόχο της Microsoft να καταστεί εταιρεία αρνητικού ισοζυγίου άνθρακα έως το 2030.

Η τεράστια εξέλιξη των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) και η εκπαίδευση συστημάτων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν ταυτόχρονα δυσθεώρητες απαιτήσεις σε επίπεδο υποδομών. Με τα παραδοσιακά δίκτυα ηλεκτροδότησης να αδυνατούν να καλύψουν τα υπέρογκα φορτία των συστοιχιών GPU επόμενης γενιάς, οι τεχνολογικοί κολοσσοί αναγκάζονται να επανασχεδιάσουν τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουν και τροφοδοτούν τα κέντρα δεδομένων τους. Αποδεικνύοντας τις αλλαγές στην αγορά υποδομών, η Microsoft επισημοποίησε τα σχέδια της για το Project Kilby, μια τεράστια εγκατάσταση AI στο Τέξας, η οποία θα στηρίζεται ενεργειακά στον παραδοσιακό τομέα των πετρελαιοειδών.

Τι είναι το Project Kilby και η συνεργασία με τη Chevron;

Η Microsoft επενδύει στη δημιουργία του Project Kilby στο Pecos του Τέξας, ενός υπερσύγχρονου κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης συνολικής ισχύος 2 gigawatts. Η τροφοδοσία του θα γίνεται αποκλειστικά από ένα αυτόνομο εργοστάσιο φυσικού αερίου, το οποίο θα κατασκευαστεί σε συνεργασία με τη Chevron μέσω μιας επένδυσης ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εγκατάσταση αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη προσθήκη χωρητικότητας στην ιστορία της Microsoft. Για την επίτευξη του τεράστιου ενεργειακού φορτίου, η Chevron θα τροφοδοτεί το εργοστάσιο με φυσικό αέριο απευθείας από τη λεκάνη Permian, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ. Με αυτή τη στρατηγική, η Microsoft διασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο του "uptime" (χρόνου αδιάλειπτης λειτουργίας) των συστημάτων της, αποσυνδέοντας το datacenter από το συχνά ασταθές δημόσιο δίκτυο του Τέξας.

Πώς επιτυγχάνεται η ελάχιστη κατανάλωση νερού στα AI data centers;

Η εγκατάσταση ενσωματώνει ένα προηγμένο σύστημα ψύξης κλειστού κυκλώματος, το οποίο απαιτεί μόνο μια αρχική ποσότητα νερού για να τεθεί σε λειτουργία. Η συνολική κατανάλωση υδάτινων πόρων καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του datacenter είναι, σύμφωνα με την εταιρεία, μικρότερη από την ετήσια κατανάλωση ενός τυπικού εστιατορίου γρήγορης εστίασης.

Τα παραδοσιακά data centers, και ιδιαίτερα αυτά που φιλοξενούν χιλιάδες κάρτες γραφικών (όπως οι αρχιτεκτονικές Blackwell της Nvidia), εκλύουν τεράστια ποσά θερμικής ενέργειας. Παραδοσιακά, ο κλάδος χρησιμοποιεί συστήματα ψύξης μέσω εξαέρωσης, τα οποία αναλώνουν εκατομμύρια λίτρα πόσιμου νερού ετησίως. Η κίνηση της Microsoft να στραφεί στο κλειστό κύκλωμα ανταποκρίνεται άμεσα στις επικρίσεις των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες βλέπουν τους υδάτινους πόρους τους να εξαντλούνται από τις εγκαταστάσεις τεχνολογίας.

Η πρόκληση της ενέργειας: Φυσικό αέριο έναντι πράσινων δεσμεύσεων

Η εικοσαετής δέσμευση χρήσης ορυκτών καυσίμων δημιουργεί ένα προφανές ρήγμα με τις περιβαλλοντικές εξαγγελίες της Microsoft. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να γίνει "carbon negative" (να απορροφά περισσότερο άνθρακα από όσον εκπέμπει) μέχρι το έτος 2030, ωστόσο το συγκεκριμένο εργοστάσιο φυσικού αερίου αποδεικνύει την αδυναμία των ανανεώσιμων πηγών να προσφέρουν τη σταθερότητα που απαιτεί η AI.

Οι servers τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν με συνεχή, μέγιστα φορτία, τα οποία απαιτούν ενέργεια όλο το 24ωρο, χωρίς διακυμάνσεις. Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, αν και βιώσιμες, εμφανίζουν αστάθεια. Ενώ ένα δίκτυο ανανεώσιμων πηγών 2 GW είναι τεχνικά εφικτό, η υποστήριξη του μέσω μπαταριών για πλήρη σταθερότητα παραμένει σήμερα απαγορευτικά ακριβή και χωροταξικά ανέφικτη για βιομηχανική κλίμακα τέτοιου μεγέθους. Εντούτοις, οι επίσημες ανακοινώσεις δεν διευκρινίζουν ποια θα είναι η ακριβής κατανάλωση νερού που θα απαιτεί το ίδιο το εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος της Chevron, γεγονός που ίσως μετατοπίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην πλευρά της παραγωγής, αντί για την πλευρά της ψύξης του data center.

Τεχνολογικές υποδομές και κατασκευαστική κλίμακα

Ο σχεδιασμός του ενεργειακού κόμβου προβλέπει αρχική δυνατότητα παραγωγής 2.5 gigawatts από αεριοστρόβιλους, ενώ ο χώρος επιτρέπει τη μελλοντική επέκταση της χωρητικότητας έως και τα 5 gigawatts. Οι εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιούν τουλάχιστον επτά βιομηχανικούς στροβίλους τεχνολογίας GE Vernova, με το πρώτο στάδιο παραγωγής ρεύματος να τοποθετείται στα τέλη του 2027 με αρχές του 2028.

Το έργο αποτελεί ένα κολοσσιαίο εγχείρημα από άποψη logistics, καθώς δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με την τοποθέτηση racks, αλλά για τη θεμελίωση ενός πλήρους ενεργειακού και υπολογιστικού μικρόκοσμου που θα δημιουργήσει και 6000 θέσεις εργασίας.