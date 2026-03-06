Η NASA παράγει οξυγόνο από τον σεληνιακό ρεγόλιθο με χρήση ηλιακής ενέργειας

Σύνοψη

Η NASA ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δοκιμές εξαγωγής οξυγόνου από προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος (ρεγόλιθο), αξιοποιώντας αποκλειστικά συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια.

Το πρόγραμμα Carbothermal Reduction Demonstration (CaRD) χρησιμοποιεί έναν ειδικό αντιδραστήρα που θερμαίνει 25 κιλά ρεγόλιθου στους 1700°C, προκαλώντας χημική αντίδραση που παράγει μονοξείδιο του άνθρακα.

Η τεχνολογία In-Situ Resource Utilization (ISRU) στοχεύει στη δραστική μείωση του κόστους των διαστημικών αποστολών, καταργώντας την ανάγκη μεταφοράς οξυγόνου και καυσίμων από τη Γη.

Τα συστήματα που δοκιμάζονται επί του παρόντος προορίζονται για εγκατάσταση στον Νότιο Πόλο της Σελήνης στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis, με δυνατότητα μελλοντικής προσαρμογής για την ατμόσφαιρα του Άρη.

Το πρόγραμμα Artemis δεν στοχεύει απλώς στην επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη, αλλά στη μόνιμη, βιώσιμη παρουσία του εκεί. Η δημιουργία μιας σεληνιακής βάσης, ωστόσο, αντιμετωπίζει ένα θεμελιώδες πρόβλημα logistics: το τεράστιο κόστος μεταφοράς ωφέλιμου φορτίου από τη Γη. Κάθε κιλό εξοπλισμού, καυσίμου ή αναλώσιμων υλικών (όπως το νερό και το οξυγόνο) που εγκαταλείπει την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας κοστίζει δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Η λύση που αναπτύσσει η NASA βασίζεται στην αυτονόμηση των αποστολών μέσω της επεξεργασίας των υλικών που βρίσκονται ήδη στον φυσικό μας δορυφόρο.

Το ερευνητικό πρόγραμμα Carbothermal Reduction Demonstration (CaRD) της διαστημικής υπηρεσίας απέδειξε πρόσφατα τη βιωσιμότητα αυτής της προσέγγισης, χρησιμοποιώντας την ηλιακή χημεία για να εξάγει καθαρό οξυγόνο από προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος. Το επίτευγμα αυτό επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι υποδομές υποστήριξης ζωής και πρόωσης για τις μελλοντικές διαστημικές αποστολές.

Πώς η NASA εξάγει οξυγόνο από τον σεληνιακό ρεγόλιθο;

Η NASA τα κατάφερε εφαρμόζοντας τη μέθοδο της καρβοθερμικής αναγωγής. Ένας ηλιακός συγκεντρωτής εστιάζει το φως, θερμαίνοντας το έδαφος σε θερμοκρασίες άνω των 1700°C. Η διαδικασία αυτή προκαλεί χημική αντίδραση που απελευθερώνει μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο στη συνέχεια διασπάται αποδίδοντας μοριακό οξυγόνο για την υποστήριξη των αστροναυτών και την παραγωγή προωθητικών αερίων.

Η διαδικασία αναπτύχθηκε μέσα από τη συνεργασία πολλαπλών κέντρων της NASA και ιδιωτικών εταιρειών. Το διαστημικό κέντρο Johnson ανέλαβε τη μηχανική συστημάτων, ενώ το κέντρο Glenn στο Κλίβελαντ σχεδίασε τον ηλιακό συγκεντρωτή. Ο ίδιος ο αντιδραστήρας σχεδιάστηκε από την εταιρεία Sierra Space. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών σε ειδικό θάλαμο κενού (ο οποίος προσομοιώνει την έλλειψη ατμοσφαιρικής πίεσης της Σελήνης) στο κέντρο Kennedy, το σύστημα επεξεργάστηκε περίπου 25 κιλά (55 λίβρες) προσομοιωμένου ρεγόλιθου.

Το έδαφος θερμάνθηκε μέχρι το σημείο τήξης του. Στη συνέχεια, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρικού ρεύματος στον λιωμένο ρεγόλιθο, το σύστημα απομόνωσε το οξυγόνο, σε αέρια μορφή, από τα μεταλλικά στοιχεία του εδάφους. Αυτή η διάσπαση αφήνει πίσω της ένα στερεό υπόλειμμα (σκουριά) που περιέχει τα αποοξυγονωμένα μέταλλα, τα οποία επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για την κατασκευή δομικών στοιχείων ή ηλιακών συλλεκτών στην επιφάνεια της Σελήνης.

Η σημασία της τεχνολογίας In-Situ Resource Utilization (ISRU)

Η τεχνολογία In-Situ Resource Utilization (ISRU) αφορά την αξιοποίηση τοπικών πόρων στο Διάστημα για την παραγωγή κρίσιμων υλικών. Αντί για τη μεταφορά εφοδίων, οι αστροναύτες παράγουν νερό, οξυγόνο και καύσιμα επί τόπου. Αυτό μειώνει το βάρος εκτόξευσης από τη Γη, καθιστώντας τις αποστολές οικονομικά βιώσιμες και ανεξάρτητες από τις τακτικές αποστολές ανεφοδιασμού.

Η εφαρμογή συστημάτων ISRU αλλάζει ριζικά την αρχιτεκτονική των αποστολών. Περίπου το 70% έως 80% της μάζας ενός διαστημικού σκάφους κατά την εκτόξευση αποτελείται από προωθητικά υγρά. Παράγοντας το οξειδωτικό μέσο (οξυγόνο) στην επιφάνεια της Σελήνης, το ωφέλιμο φορτίο που εξοικονομείται μπορεί να διατεθεί για επιστημονικά όργανα, βελτιωμένες ασπίδες ακτινοβολίας ή μεγαλύτερα οχήματα επιφανείας (rovers).

Οι μελέτες σχεδιασμού της NASA αποδεικνύουν σταθερά ότι η μάζα του συστήματος παραγωγής ενέργειας καθορίζει τα οφέλη της παραγωγής οξυγόνου μέσω ISRU. Κάθε διαδικασία που έχει επιδειχθεί μέχρι σήμερα απαιτεί σημαντικά ποσά θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, η επιλογή της σωστής τοποθεσίας εγκατάστασης είναι κρίσιμη.

Η στρατηγική επιλογή του Νότιου Πόλου της Σελήνης

Ο Νότιος Πόλος της Σελήνης επιλέχθηκε επειδή συγκεκριμένες περιοχές του λαμβάνουν συνεχή ή σχεδόν συνεχή ηλιακή ακτινοβολία. Αυτή η αδιάλειπτη παροχή ενέργειας τροφοδοτεί απευθείας τους ηλιακούς συγκεντρωτές του συστήματος ISRU, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για βαριές μπαταρίες κατά τη διάρκεια της σεληνιακής νύχτας και μεγιστοποιώντας τον χρόνο παραγωγής οξυγόνου.

Σε περιοχές όπως η κορυφή του όρους Malapert, το ηλιακό φως είναι διαθέσιμο για το 93% του σεληνιακού έτους. Αυτό το γεωγραφικό πλεονέκτημα επιτρέπει στους μηχανικούς να αντικαταστήσουν τις σύνθετες και βαριές πηγές πυρηνικής ενέργειας με ελαφρύτερους ηλιακούς συγκεντρωτές, οι οποίοι εστιάζουν απευθείας την ακτινοβολία στον ρεγόλιθο. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό του έτους με διαθέσιμο ηλιακό φως, τόσο περισσότερο οξυγόνο παράγεται, μειώνοντας δραματικά το μέγεθος του εξοπλισμού που πρέπει να μεταφερθεί αρχικά από τη Γη.

Το σύστημα CaRD δοκιμάστηκε με την προοπτική λειτουργίας σε πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον. Αυτόνομα ρομποτικά οχήματα θα συλλέγουν τον ρεγόλιθο, θα τον μεταφέρουν στον αντιδραστήρα και θα απομακρύνουν την εναπομείνασα σκουριά χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποστηρίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία της βάσης.

Η μετάβαση προς τις αποστολές στον Άρη

Η τεχνολογία που αναπτύσσεται για τη Σελήνη δεν προορίζεται αποκλειστικά για αυτήν. Η αρχιτεκτονική μετατροπής των αερίων του προγράμματος CaRD λειτουργεί ως πλατφόρμα. Τα ίδια "downstream" συστήματα (συστήματα μεταγενέστερου σταδίου) που μετατρέπουν το παραγόμενο μονοξείδιο του άνθρακα σε καθαρό οξυγόνο, μπορούν να αναπροσαρμοστούν για το περιβάλλον του Άρη.

Στον κόκκινο πλανήτη, αντί για ρεγόλιθο, το σύστημα θα αντλεί διοξείδιο του άνθρακα από την τοπική ατμόσφαιρα. Μέσω αντίστοιχων χημικών αντιδράσεων (όπως η αντίδραση Sabatier), το διοξείδιο του άνθρακα θα μετατρέπεται σε οξυγόνο και μεθάνιο. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος βασικός εξοπλισμός, με μικρές τροποποιήσεις, θα παράγει τόσο αναπνεύσιμο αέρα όσο και καύσιμα για το ταξίδι επιστροφής από τον Άρη, επικυρώνοντας τη Σελήνη ως το απόλυτο πεδίο δοκιμών για τη διαπλανητική εξερεύνηση.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιτυχία της NASA στη μετατροπή του ρεγόλιθου σε καθαρό οξυγόνο συνιστά θεμελιώδη αλλαγή στους κανόνες της διαστημικής εξερεύνησης. Η μετάβαση από το μοντέλο του "επισκέπτη που φέρνει μαζί του τις προμήθειες" στο μοντέλο της "αυτάρκους εγκατάστασης" αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική οδό για την ανθρώπινη επέκταση στο ηλιακό σύστημα.

Για την ευρωπαϊκή και την ελληνική τεχνολογική κοινότητα, η τεχνολογία ISRU δημιουργεί νέους τομείς εξειδίκευσης. Καθώς ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο πρόγραμμα Artemis παρέχοντας το European Service Module, ελληνικές ερευνητικές ομάδες και startups (που ήδη αναπτύσσουν συστήματα διαστημικής ρομποτικής, αισθητήρες μικροβαρύτητας και λογισμικά τηλεμετρίας) βρίσκονται μπροστά σε νέες ευκαιρίες ενσωμάτωσης στους τομείς της εξόρυξης και διαχείρισης πόρων.

Η δυνατότητα αυτόνομης συλλογής του ρεγόλιθου και η λειτουργία εργοστασίων παραγωγής οξυγόνου σε ακραίες θερμοκρασίες (1700°C) απαιτεί λογισμικό ρομποτικής ελέγχου υψηλής αντοχής, τομέας στον οποίο τα ελληνικά πανεπιστήμια επιδεικνύουν αυξημένη δραστηριότητα. Είναι σαφές ότι τα επόμενα δέκα χρόνια, οι επενδύσεις στον τομέα του space-tech θα μετατοπιστούν από τους πυραύλους εκτόξευσης στα συστήματα υποδομών επιφανείας.